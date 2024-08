Nick Cave défend sa décision de jouer en Israël

Avant deux concerts à guichets fermés à Tel-Aviv, Nick Cave a donné une conférence de presse dimanche soir pour répondre à la polémique entourant sa décision de jouer en Israël.



Il a d’abord parlé de son amour pour Israël, puis affirmé que pendant longtemps, avec les faibles ventes qu’il y enregistrait, la menace de condamnation par d’autres musiciens – en particulier le groupe mené par Roger Waters en association avec le mouvement palestinien Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) – l’avait poussé à décider de ne pas y donner de concert.

« Si vous jouez en Israël, vous devez passer à travers une sorte d’humiliation publique de Roger Waters et compagnie, et personne ne veut être honni publiquement. Être humilié sur la place publique, c’est dans un sens ce qu’on craint le plus. Et, à ma honte, je pense à ma honte, j’ai fait ça pendant peut-être 20 ans : Israël se présentait et je disais : « Ne faisons pas ça. »

Ensuite, il a mentionné que Brian Eno et BDS avait demandé d’ajouter son nom à une liste d’artistes qui condamnent Israël. La liste l’a rendu mal à l’aise, et il a refusé de signer, ce qu’il l’a mené à la décision de donner à nouveau des spectacles en Israël. Il a en particulier mentionné son désir de prendre position contre ce qu’il appelle de la censure.

« De façon intuitive, je ne voulais tout simplement pas signer. Quelque chose dans cette liste me dérangeait. Alors j’ai répondu : « Je n’aime pas les listes, je ne veux pas signer. » Ensuite, je me suis rendu compte que je ne signais pas la liste, mais que je n’y jouais pas. Ça m’a paru lâche, vraiment. Donc, après une longue réflexion, j’ai appelé mon équipe et dit qu’on faisait une tournée européenne et qu’on allait jouer en Israël. Parce que c’est devenu soudainement important pour moi de prendre position contre ceux qui essaient de faire taire des musiciens, de les intimider, de les censurer, de les réduire au silence. En fin de compte, il y a peut-être deux raisons pour lesquelles je suis ici : la première, c’est que j’aime Israël et que j’aime les Israéliens, et la deuxième, c’est que je veux prendre position contre quiconque tente de censurer et de réduire au silence des musiciens. »

Sa décision survient après celle d’un groupe très célèbre, Radiohead, qui a aussi joué en Israël plus tôt cette année, et qui a été condamné sur la place publique pour l’avoir fait. Il a donné un premier concert dimanche à Tel-Aviv et en donne un deuxième lundi.