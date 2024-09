Dessiner sur des feuilles

Il n’y a rien de particulier à dessiner sur une feuille. Sauf s’il s’agit d’une véritable feuille. Une feuille d’arbre. C’est précisément ce que fait Nina Pearse. Armée d’un exacto, elle vient enlever dans la matière de minuscules morceaux afin de créer des motifs dont la géométrie froide contraste avec le support.

Les découpes effectuées ont pour but d’imiter la décomposition qui s’opère autour des nervures. « Il y a quelque chose de puissant dès que l’on touche à la nature et j’ai toujours été inspirée par ces squelettes de feuilles tombées à l’automne et à l’hiver », explique Nina à Creators.

Videos by VICE

« Cette beauté simple m’a tout de suite poussée à travailler directement sur les feuilles. La nature laisse plein de place à l’imagination et il n’y a plus qu’à la réinventer. » C’est lors de sa dernière année de lycée qu’elle s’est mise à découper du papier, perfectionnant alors petit à petit sa technique. Ce n’est que plus tard qu’elle s’est intéressée aux feuilles comme support de création.

Nina est récemment diplômée d’une école d’architecture et s’inspire désormais des structures minimalistes dans ses découpages. On trouve des traces de cubisme et de brutalisme dans ses motifs. « Je pense que le lien entre ce que j’inscris dans les feuilles et ce que j’ai appris en cours est assez évident. Richard Serra et Peter Zumthor sont deux de mes artistes préférés parce qu’ils osent des choses grandes et simples. Des lignes claires. Tout comme Gerrit Rietveld et Marcel Breuer qui ont eux aussi influencé mon travail. »

« En utilisant uniquement des feuilles et du papier, j’essaie d’inviter le visiteur à se questionner sur le matériau, l’original et le manufacturé. Avant et après l’homme. »

Tous les travaux de Nina Pearse sont à retrouver sur son site.