Nos huit coups de cœur sur le line-up du Listen! Festival

Le Listen, c’est un peu une institution à Bruxelles. Ce Festival au line-up pointu annonce officieusement le début de l’été. Enfin presque. Chaque année, les artistes proposés vous permettent de lâcher prise, le temps d’un trèèès long week-end. Transe maghrébine, techno infusée afrobeat en passant par de l’électro venu du Japon, le line-up du Listen! Festival 2019 s’annonce chargé. Pas de doute, vous aurez de quoi faire pendant ces quatre journées dédiées à la musique électronique. L’événement va rassembler plus de septante artistes venant de Belgique et d’ailleurs, dans treize lieux différents à travers la capitale. Afin de vous faciliter un peu la tâche, VICE a pris les devants et nous avons établi une sélection complètement subjective des artistes qui ont retenu notre attention et qu’on vous conseille fortement d’aller voir. Parce que trop de choix tue le choix. Aussi, on ne fait pas que vous conseiller d’y aller, on vous offre carrément des places à la fin de cet article.

C’est le concert d’inauguration à ne manquer sous aucun prétexte. Le géant de l’afrobeat s’associe au géant de la techno pour former un binôme hors du commun mais tout aussi légendaire. Les deux artistes unissent leurs forces pour le plus grand plaisir de vos corps assoiffés de beats. En mêlant Afrobeat déchaîné et techno cosmique, ils vous réservent un show époustouflant afin d’ouvrir le festival. Vous ne pouvez pas passer à côté de ce savant mélange de genres. Votre série du mercredi soir peut attendre, c’est quasiment un moment historique auquel vous assisterez.

Videos by VICE

Le power duo sera sur scène le Jeudi 17 Avril à Flagey à partir de 19 heures. Malheureusement, c’est déjà complet. Vous êtes des veinards si vous avez réussi à choper vos places.

Qui ne rêve pas de s’évader du train-train quotidien, aka le fameux métro-boulot-dodo ? Surtout si vous avez un boulot assez rasoir. C’est un peu ce qu’a fait Moko Shibata. La musique était pour elle un moyen de ne pas perdre pied face à la monotonie de son travail de secrétaire administrative pour une entreprise tech. La jeune femme vous offrira un aperçu de ses morceaux riches en mélodies douces et entraînantes dont on ne se lasse vraiment pas, produits depuis chez elle, à Tokyo. Vous n’apprendrez pas un seul mot en japonais, mais vous découvrirez une nouvelle artiste très talentueuse. Et c’est déjà pas mal.

Venez écouter de la House Made in Japan le Vendredi 19 Avril à la Horta Gallery entre 20h et 06h du matin.

Ne pas percer la première fois, ça ne veut pas dire qu’on ne percera pas du tout. Voici surement ce que les Belges de Pablo’s Eye a dû se dire. Le travail qu’a fourni Alex Libeert et son collectif (dont la formation a changé depuis les années 90) n’a pas été en vain. Redoublant de créativité au niveau des techniques et des sons utilisés, le collectif nous emmène dans son univers électro tout en légèreté et en douceur. Nous vous conseillons fortement de venir vous balader à travers leurs mélodies lentes et enivrantes.

Le collectif vous réserve un show intimiste au centre Les Brigittines le Vendredi 19 Avril entre 19h30 et 23h45.

https://www.youtube.com/watch?v=lCFcTTzkeiU

Le DJ Danilo Plessow est tout sauf un novice. Depuis ses débuts en tant que Motor City Drum Ensemble, cet artiste talentueux continue de sortir des morceaux qui restent fidèles à ses racines house. S’inspirant de genres musicaux variés comme le jazz et la soul en passant par le hip-hop, il produit une flopée de morceaux aussi énergétiques que réfléchis. Ses « Raw cuts » magistrales sont presque légendaires et prouvent sa connaissance pointue du genre électronique, lié à sa maîtrise technique parfaite en tant que producteur. Du coup, on se dit que ce serait bien dommage de le rater, non ?

Retrouvez Motor City le Samedi 20 Avril, Horta Gallery entre 20 heures et 06 heures du matin.

À la tête de ce projet musical, vous trouverez le tunisien Sofyann Ben Youssef. Ce dernier met à l’honneur le passé et le présent dans des sons trance entrainants. Sur l’album Maghreb United, il s’est entouré des voix de Cheb Hassen Tej (Tunisie), Sofiane Saidi (Algerie) et Mehdi Nassouli (Maroc), qui interprètent chacun des chants venant de leur pays, habilement déposés sur des beats parfaitement structurés. L’héritage arabe y est ici bien présent, et nous transporte directement vers la chaleur et les dunes de sable chaud, sans passer par la case Ryan Air. Petit trip inoubliable assuré.

Le live set est prévu le Samedi 20 Avril au VK entre 20 heures et 1 heure du matin.

C’est la petite étoile montante de la scène électro belge. SKY H1 (alias Chantal), prouve de plus en plus que son talent en tant que productrice n’est pas simplement un coup de chance. Elle se taille une place petit à petit, en continuant à améliorer son style. La jeune bruxelloise réussi à mélanger savamment des vocaux sensibles et des synthés intenses autour d’harmonies ambient poétiques. On se retrouve un peu comme dans un rêve, sans forcément avoir l’envie de se réveiller. Son nom de scène n’est peut-être pas si anodin que ça, car elle va certainement vous faire monter au ciel. D’un point de vue musical, entendons-nous bien.

Venez planer avec elle le Samedi 20 Avril à LaVallée entre 20 heures et 01 du matin.

Cet américain originaire de Detroit fait danser les gens depuis presque vingt ans déjà. Sa musique n’est ni plus ni moins qu’une invitation à se laisser entraîner sur la piste de danse afin de passer un bon moment sur des mélodies dance innovantes. Il fait actuellement partie d’un collectif appelé Honey Soundsystem qui regroupe une multitude d’artistes, musiciens et DJs queer actifs à San Francisco, dans le noble but d’y booster la vie nocturne. Il va sans aucun doute nous apporter un peu de soleil californien, ce dont nous avons tous cruellement besoin.

Vous pourrez vous dandiner sur ses sons le Dimanche 21 Avril au Quay01 entre 16 heures et 03 heures du matin.

Quoi de plus cool que de pouvoir utiliser son nom de famille comme nom de scène ? Pas grand chose, à part la musique d’un type qui fait ça, donc Shackleton. L’artiste anglais, dont la musique est au croisement de la dubstep, de l’electro et de la techno vous offrira la clôture parfaite de l’expérience Listen! Ne soyez pas étonnés d’entendre des influences arabes, africaines et indiennes dans sa musique; l’artiste puise dans tout ce qui l’entoure, de près ou de loin. Laissez-vous aller une toute dernière fois.

Laissez Shackleton vous embarquer le dimanche 21 Avril, Horta Gallery entre 22 heures et 06 heures du matin.