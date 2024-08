Nos petits défauts dégoûtants que notre partenaire trouve sexy

Qui n’a jamais signalé à haute voix une mauvaise odeur, pour se rendre compte, après avoir reniflé ses aisselles, que c’était lui? Ou qui, en bénéficiant de sexe oral, pendant que des coups de langue nettoyaient toute la moiteur d’une chaude journée, ne s’est jamais dit « Content de ne pas être à ta place »?

Mais voilà, parfois il y a des choses qu’on trouve dégoûtantes, mais qui excitent réellement notre partenaire ou notre amoureux. En voici plusieurs. Certains noms ont été changés pour des raisons évidentes.

Grace

VICE : Qu’est-ce que tu trouves dégueulasse sur toi, mais que ton ex aimait?

Grace : Je viens de la campagne, et on a des chiens, des poules, des chats, des tortues et un cheval. J’ai eu pas mal de plaques rouges à cause des animaux, sûrement le cheval, et ça fascinait mon ex.

Comment te sentais-tu?

C’était du romantisme pervers! J’ai pensé qu’on était tellement amoureux que même mes plaques rouges étaient attirantes pour lui. On était jeunes et tout le monde était beau, peut-être que les choses laides attiraient plus son attention. Mais quand j’ai rencontré son ex et que j’ai vu qu’elle était obsédée par les infections fongiques, j’ai pensé que ça avait plus à voir avec elle qu’avec moi.

Il avait une fascination pour les filles de la campagne avec des infections fongiques?

Il était de la ville, alors peut-être. On est revenus ensemble dernièrement.

Oh. Il est revenu pour les plaques rouges?

Je n’ai pas de champignons apparents en ce moment, mais je pense que ça vit sous la peau pour toujours.

Lea

VICE : Quelle est ton anecdote d’attirance inhabituelle?

Lea : Je suis – à défaut de trouver un meilleur terme – une fille poilue. J’ai particulièrement détesté mes favoris toute ma vie et j’avais l’habitude de les blanchir jusqu’à ce que je rencontre mon ancien chum, qui les adorait.

Comment est-ce qu’il te l’a avoué?

On commençait à se fréquenter. Pendant qu’on regardait la télé dans le lit, il a touché le côté de mon visage et il a déclaré : « J’aime tes favoris. » J’étais tellement gênée! Je suis presque rentré chez moi.

Est-ce qu’il t’a déjà dit d’où venait cette attirance?

Je trouvais ça bizarre, mais il m’assurait que c’était beau et que ça rendait mon visage doux. Il les caressait chaque fois qu’il le pouvait. Des fois, je me demandais s’il ne les aimait pas plus que le reste de ma face.

Maintenant, est-ce que tu les caches?

Non! Je ne les trouve toujours pas beaux, mais je les accepte un peu mieux, je suppose.

Nellie

VICE : Quelle est la petite chose sur toi que tu trouves dégueulasse, mais que ton amoureux trouvait attirante?

Nellie : C’est moi qui étais attirée par un truc dégueulasse. Mon premier chum s’était cassé les deux clavicules quand il était plus jeune et je ne pouvais pas m’empêcher de glisser mes mains en dessous.

Euh. Quoi?

Elles n’avaient pas guéri correctement, alors elles étaient un peu surélevées. Je ne connais pas vraiment les raisons médicales qui expliquent ça, mais je pouvais glisser mes doigts dedans, ce que je trouvais très sexy, surtout pendant le sexe.

Pourquoi?

Ça me paraissait super intime, comme si j’étais à l’intérieur de son corps, dans son squelette.

Hamed

VICE : Vas-y.

Hamed : Je pense que c’est assez commun, mais j’aime faire éclater les boutons. Plus c’est dégueulasse, mieux c’est. Ma femme a deux comédons entre la tempe et la joue, et j’adore les pincer pour faire sortir le pus et lui montrer. Elle l’endure, mais elle me trouve dégoûtant et je dois toujours la convaincre de me laisser le faire.

Qu’est-ce qui te plaît?

J’avais de l’acné quand j’étais ado et je faisais éclater tous les boutons blancs dégoûtants; j’aimais voir l’éclaboussure dans le miroir, c’est comme une scène de crime de pus. Peut-être que c’est un legs de ma puberté malheureuse.

Jusqu’où va cette obsession?

J’aime le faire. J’aime examiner le pus après. S’il y a un cheveu dedans, c’est encore mieux.

Est-ce que c’est sexuel?

Non, je ressens simplement une grande satisfaction. Je ne suis pas attiré sexuellement par les personnes avec de l’acné et je ne passe pas mon temps à regarder des vidéos d’extraction de kyste sur YouTube et d’autres choses comme ça. Ça a surtout à voir avec la préparation du geste : la persuasion et la confiance qu’il faut gagner.

Emma

VICE : Raconte-moi ton anecdote dégoûtante.

Emma : Je suis une femme noire et tous les des blancs que j’ai fréquentés aimaient me manger les fesses, pour des raisons variées et évidentes. C’est comme ça. Mais il y a eu un gars avec qui je suis sortie pendant un moment qui a dépassé tous les autres et de loin.

C’est-à-dire?

Il était obsédé. Plus c’était… odorant, plus il avait l’air d’aimer ça. Si je ne m’étais pas lavée pendant deux jours ou si on revenait d’une soirée dans un bar et que j’étais couverte de sueur.

Est-ce que ça t’excitait?

Au début, je me disais ça va, pourquoi pas, OK. Mais, un moment donné, j’ai dû lui dire que ça ne me dérangeait pas trop, mais que je n’étais pas super excitée par les trucs anaux. Après un certain temps, ça a commencé à me dégoûter et j’ai doucement mis fin à la relation.

La grande question. Est-ce que tu l’embrassais après?

Jamais de la vie.