Nothing reprend le « Something In The Way » de Nirvana

Comme l’an dernier avec In Utero : In Tribute, Robotic Empire profitera du Disquaire Day, le 18 avril prochain pour sortir un tribute à Nirvana, baptisé cette fois-ci Whatever Nevermind, et en toute logique consacré à l’inoxydable Nevermind (oui, le disque avec le bébé, voilà). Plusieurs morceaux ont déjà filtré au compte-goutte sur l’interweb et on ajoute ce matin notre pierre à l’édifice avec la sublime reprise de « Something In The Way » par Nothing, les shoegazers-taulards de chez Relapse dont on attend avec une impatience non feinte le nouvel album. C’est disponible juste en-dessous, et vous pouvez pré-commanderWhatever Nevermind ici.