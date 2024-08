Notre documentaire Queer & Fier(ce) débarque ce soir sur VICELAND

Créée dans les années 60 à New York par la communauté LGBTQ noire et latino dans des clubs gays, la danse émancipatrice « voguing » voit naître de plus en plus de stars en France. Kiddy Smile est un Dj électro et danseur queer de ballroom, d’origine camerounaise, qui s’est fait connaître en France grâce à sa prestation lors de la fête de la musique à l’Élysée en 2018. Il utilise sa récente notoriété pour revendiquer sa prise de position : « Je danse contre le racisme, l’homophobie et le sexisme ».

Matyouz Ladurée, chanteur d’origine sénégalaise, élevé dans le même quartier que beaucoup de rappeurs français, s’est rapidement tourné vers la culture du ballroom : « Le ballroom m’aide beaucoup parce que tout le monde peut se retrouver dans un espace où chacun à sa chance, peu importe comment on est, on peut tous briller. ». Il est d’ailleurs le fondateur de la première « House » parisienne « The House of LaDuree ».

Kiddy Smile dans Queer & Fier(ce)

Tous immigrées et issus de la communauté LGBTQ, ils luttent ensemble pour la tolérance et l’unité en France grâce à la danse. Tout comme Ari Mizrahi, danseuse et activiste algérienne, qui a fui très jeune avec ses parents son pays en guerre civile. Elle donne maintenant des cours de voguing et se sent totalement en accord avec la personne qu’elle est devenue : « Quel que soit ton type ou ta forme de corps, ta taille ou ta couleur, le voguing c’est la body positivity ».

Victimes de racisme et d’homophobie, ils ont réussi à s’approprier leurs identités grâce au ballroom qui est devenu un moyen d’expression pour les communautés stigmatisées et opprimées. A travers leurs histoires et leurs parcours, découvrez comment la culture du voguing permet à toute une génération de s’émanciper et s’accepter pleinement.

