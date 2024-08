Nouvelle tendance bien-être sur TikTok : se faire bronzer le trou de balle

Désolé si vous êtes en train de prendre votre petit-déj, mais avant de lire cet article, laissez-nous vous expliquer ce qu’est le périnée. Il s’agit de la zone située entre l’os pubien et la cavité anale. Pour certains, l’exposer au soleil (une activité également appelée « exposition périnéale ») pendant au moins trois minutes d’affilée créerait un regain d’énergie équivalent à « marcher toute une journée sous le soleil », « recharger ses batteries » ou « avaler une tasse de café ».

Et avec un hashtag (#perinuemsunning) qui obtient actuellement plus de 2,7 millions de vues sur TikTok, on ne parle pas de l’une de ces tendances bien-être hyper niches qui voient parfois le jour pour aller s’éteindre trois publications plus loin dans l’indifférence générale. À ce stade, la principale question c’est ; « Que se passe-t-il ? » et « Pourquoi tant de gens écartent-ils les jambes pour laisser le soleil leur envoyer des UV directement dans le cul ? »

Comme il est plus que temps de faire lumière sur cette nouvelle tendance hyper populaire, j’ai demandé à Abushady, un utilisateur TikTok basé à New York adepte de cette pratique de me l’expliquer : « Honnêtement, ça fait vraiment du bien de sentir la chaleur du soleil se répandre dans cette zone. C’est un sentiment impossible à décrire, il faut le vivre. C’est comme si la lumière du soleil remplissait votre être de fond en comble ».

« Je ne sors pas intentionnellement dans le but de faire bronzer mon anus — il s’agit plutôt de me sentir totalement libre » – Abushady, utilisateur TikTok

Abushady me raconte que son corps et son esprit ont découvert les joies du bronzage du périnée alors qu’il était en Inde et passait des heures à pratiquer le yoga au soleil. « Quand je rentrais chez moi en Pennsylvanie, je sortais au soleil avec mon tapis de yoga, totalement à poil, et je pratiquais mes postures pendant deux à trois heures », poursuit-il. « Certaines impliquent une exposition complète du corps, comme le poirier ou la pose du bébé heureux. Je ne sors pas intentionnellement dans le but de faire bronzer mon anus — il s’agit plutôt de me sentir totalement libre. »

Mais qu’en est-il des coups de soleil ? Ça doit mettre la rondelle en feu. « Je ne m’inquiète pas des coups de soleil, car j’ai un bon mode de vie et je mange des aliments qui protègent ma peau de l’intérieur », confie-t-il.

« Certains pourraient trouver ça ridicule, mais j’adore dire que si vous avez des coups de soleil, c’est pour expier vos péchés. Il y a deux raisons pour laquelle les gens sont brûlés : a) ils ne s’exposent tout simplement pas assez souvent et n’ont donc pas développé de tolérance et, b) ils ont un mode de vie tellement toxique que leur sang est toxique et en désaccord total avec la nature, et qu’il réagit donc au contact du soleil en créant une “brûlure”. Je vis et mange de façon à pouvoir m’exposer pendant des heures sans écran solaire et sans risque d’être brûlé. »

Si vous pensez que les propos d’Abushady sont pour le moins discutables, voire dangereux (il n’a jamais été prouvé que les coups de soleil sont causés par un « mode de vie toxique »), vous n’êtes certainement pas les seuls. Pour beaucoup, il existe de nombreuses bonnes raisons de ne pas orienter cette délicate petite section de votre corps vers la grande boule de feu.

« Si on l’appelle la “zone où le soleil ne brille jamais”, c’est bien parce que la biologie et l’évolution ont fait en sorte qu’elle reste cachée » – Dr. Karan Raj

Le Dr Karan Raj a récemment publié une vidéo sur TikTok expliquant les dangers de l’exposition de cette fine couche de peau au soleil. « S’il vous plaît, ne récoltez pas l’énergie solaire avec votre trou de balle », dit-il dans sa vidéo. « Le périnée est une zone de tissu fin située entre votre anus et vos organes génitaux. Si on l’appelle la “zone où le soleil ne brille jamais”, c’est bien parce que la biologie et l’évolution ont fait en sorte qu’elle reste cachée. Les rayons du soleil peuvent augmenter le risque de brûlures, d’irritations et de cancers de la peau. »

En me parlant plus longuement de sa vidéo, il m’explique que « le principal enseignement est que bronzer n’est jamais totalement sûr, surtout sans écran solaire approprié. Et encore moins le bronzage périnéal. Il n’existe absolument aucune preuve comme quoi faire bronzer cet endroit apporterait un quelconque bénéfice pour la santé ».

Malgré ces risques plutôt lourds, de nombreux bronzés continuent à s’exposer le popotin. James et Chelsea, un couple de Canadiens, font bronzer leurs parties génitales au moins une fois par semaine lorsqu’ils voyagent dans leur van. Ils n’hésitent pas à utiliser le fameux hashtag tout en documentant leurs escapades sur leur compte Instagram commun. Ils ont donc été très heureux de m’en dire plus par DM. Ils m’expliquent avoir entendu parler de cette pratique grâce à un podcast sur l’illumination orgasmique. « Dès que nous en avons l’occasion, on laisse tomber nos fringues et on s’allonge sur le lit, les pieds en l’air, pour attraper ces rayons ! Entre 30 secondes et cinq minutes, c’est la durée qui semble être parfaite pour nous. »

Mais pourquoi ? « Les avantages sont énormes ! C’est comme prendre une tasse de café le matin », m’expliquent-ils. « Nos niveaux d’énergie augmentent, nous nous sentons rechargés et prêts pour la journée, sans parler des avantages sexuels à faire ça à deux. Ça booste notre désir et le fait de s’exposer ensemble nous a plus rapprochés que jamais. Nous sommes tellement à l’aise et détendus, nos corps sont plus libres et ouverts l’un à l’autre. »

« Tout le monde sait qu’on peut être brûlé si on reste trop longtemps au soleil, alors soyez prudent et ne le faites que pendant de courtes périodes », Jafia, adepte

De nombreux adeptes du bronzage du cul semblent évoquer cette sensation de liberté. Ils ne le feraient pas seulement pour les prétendus bienfaits « énergétiques », mais également pour ce qu’ils ressentent intérieurement. L’Américain Jafia, 22 ans, qui aime aussi afficher sa pratique sur Instagram, semble faire écho à cette idée : « Quand je fais du yoga et que le soleil brille, je fonce ! L’un des grands avantages, c’est que ça m’a aidé à me sentir mieux dans ma peau. Vous voyez ces parties un peu honteuses de vous ? Eh bien vous choisissez tout simplement d’être plus noble qu’elles. Le soleil est agréable sur chaque partie de mon corps, alors pourquoi négliger la racine de notre pouvoir ? »

Cela dit, Jafia n’est pas non plus imperméable à l’idée de certains bienfaits non prouvés pour la santé. « Le soleil est un désinfectant, c’est donc assez logique », dit-il. « C’est par-là que sont éjectés les “déchets” de notre corps, alors pourquoi ne pas laisser le soleil les désinfecter ? J’ai également entendu dire que chez les hommes, la lumière du soleil sur les testicules peut stimuler la testostérone [ndlr : cela n’a pas encore été prouvé de manière concluante et scientifique]. Je me sens plus incarné et plus proche de ce que je suis. Je me sens si bien. Franchement, faites ce que vous avez envie dans la vie ! »

Lorsque je lui demande ce qu’il répondrait à ceux qui disent que c’est dangereux pour la santé, voici sa réponse : « Je leur demanderais pourquoi ils pensent que c’est risqué. S’ils semblent intéressés, je discuterais simplement avec eux pendant un moment, leur expliquant que rien n’est sans risque. Tout le monde sait qu’on peut être brûlé si on reste trop longtemps au soleil, alors soyez prudent et ne le faites que pendant de courtes périodes. »

James et Chelsea sur le dos, jambes écartées, périnées tournés vers le soleil.

Après avoir discuté avec plusieurs adeptes, il apparaît rapidement que beaucoup de ceux qui ne jurent que par cette tendance pratiquent également le yoga. Les personnes qui font du yoga nues ou aiment se promener à poil semblent associer le bronzage du périnée à leurs autres pratiques. Bien qu’il n’existe aucune preuve scientifique, de nombreuses personnes à qui j’ai parlé évoquent la bronzette du trou de balle comme l’apothéose des postures énergisantes.

« D’après nous, porter des sous-vêtements ou un maillot de bain irait à l’encontre du but recherché », m’expliquent James et Chelsea. « La meilleure position à adopter est de s’allonger sur le dos, les jambes en l’air — la posture du bébé heureux — ou de faire le chien tête en bas. Tant que ça vous semble confortable sur le moment et qu’il s’agit de la position la plus exposée que vous êtes capable d’adopter, ça sera bénéfique. »

Alors que les médecins ne le recommandent absolument pas, ces éternels adeptes ne semblent pas vouloir ralentir leurs efforts pour permettre à leurs zones d’ombre de profiter d’un bain de soleil.

Mais pour les citadins, la possibilité de recharger ses batteries le cul en l’air sans se faire arrêter pour outrage aux bonnes mœurs reste très mince. Je suppose donc que la majorité d’entre nous devra se contenter d’un petit café bien serré. Ce qui, j’en suis sûre, est probablement pour le mieux.

