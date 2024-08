On a assisté à une course de chameaux en Égypte

En janvier 2021, j’ai eu la chance d’assister à la course de chameaux de Wadi Zalaqa, qui se déroule chaque année dans le désert du Sinaï en Égypte. Longue de 28 kilomètres, elle tire son nom de la vallée de Zalaqa, dans le sud de la péninsule du Sinaï, et est considérée comme l’une des plus anciennes courses de chameaux au monde.

Au Moyen-Orient, la course de chameaux est un sport populaire qui remonte au moins au VIIe siècle. Elle est particulièrement appréciée dans les Émirats arabes unis (EAU) et dans d’autres pays du Golfe, où elle représente une activité économique de plusieurs millions d’euros. Les chameaux ont été domestiqués dans la région il y a plus de 3 500 ans par les Bédouins pour traverser ces terres arides avec de lourdes charges.

Les courses modernes se situent généralement entre 1,5 et 8 kilomètres, les chameaux atteignant des vitesses allant jusqu’à 65 kilomètres à l’heure. La course de Wadi Zalaqa, en revanche, est beaucoup plus longue et axée sur l’endurance. Tous les participants sont issus des deux plus grandes tribus bédouines vivant dans le Sinaï : les Tarabins du nord et les Mazinas du sud. C’est une célébration pacifique de la tradition bédouine, ainsi qu’une façon de rassembler les familles et les tribus du Sinaï.

Deux hommes bédouins portant le traditionnel keffieh.

Contrairement à la partie nord du Sinaï, longtemps troublée par l’instabilité et la violence djihadiste, le sud du Sinaï est loin des tensions politiques, ce qui rend la course populaire auprès des touristes. Chaque année, une trentaine de jeunes garçons, choisis dans leur tribu pour leur poids léger, commencent à concourir aux premières lueurs du jour, suivis par des véhicules remplis de supporters enthousiastes. Les chameaux ont été dressés par les tribus et suivent un régime alimentaire strict pour la compétition. Un 4×4 et un montant non précisé en espèces sont à gagner, ainsi que, bien sûr, le droit de s’en vanter jusqu’à la prochaine course.

Des hommes bédouins assis sur leur 4×4.

Depuis des décennies, des enfants du Pakistan, de l’Inde et de certaines régions d’Afrique font l’objet d’un trafic vers le Moyen-Orient pour devenir jockeys de chameau. En 2005, les Émirats arabes unis ont interdit la participation d’enfants dans les courses, en remplaçant les jockeys mineurs par des robots. Mais selon l’ONG Anti-Slavery International, il est prouvé que des enfants esclaves sont toujours introduits clandestinement dans le golfe Persique contre leur gré pour participer à ce sport.

Ce n’est pas le cas à Wadi Zalaqa. Les coureurs ont appris à monter auprès des anciens de leurs tribus. Après trois années consécutives de victoires pour les Mazinas, les Tarabins ont remporté les trois premières places en 2021. Ils ont célébré leur consécration en tirant des coups de feu en l’air, avant d’être rejoints par le reste des jockeys – les véritables stars du spectacle.

La course.

Les jockeys fouettent les chameaux.

Un enfant et un homme à l’arrière d’un pick-up après la course.

Un homme bédouin célèbre en tirant avec une mitrailleuse.

L’un des gagnants.

Un jeune bédouin en costume traditionnel.

