On a demandé à des couples combien de fois ils avaient fait l’amour cette semaine

D’après une récente étude, le couple australien moyen a 1,4 relation sexuelle par semaine. C’est une moyenne générale, donc de divers groupes d’âge. Je me suis demandé ce qu’il en était pour les jeunes seulement.

J’ai posé la question aux couples que j’ai croisés par un vendredi après-midi ensoleillé à Melbourne, et j’ai obtenu des réponses très variables, de tout le temps à jamais. Des couples ont préféré ne pas répondre, parce que, selon eux, on ne devrait pas parler de sexualité en public. Un couple, qui n’avait eu aucune relation sexuelle dans la semaine pour des raisons médicales, était au bord des larmes. Par contre, la majorité d’entre eux ont bien voulu parler ouvertement de sexe.

Voici ce qu’ils m’ont dit.

Cam et Sarah, 33 ans tous les deux

VICE : Bonjour! Combien de fois avez-vous fait l’amour cette semaine?

Sarah : Quatre fois.

Est-ce que c’est dans votre moyenne?

S. : On le fait de trois à cinq fois par semaine. Quand on est en couple depuis quelques années, la moyenne baisse un peu. La routine.

Est-ce que vous diriez qu’il y a une bonne fréquence pour la santé du couple?

Cam : Je dirais que notre moyenne est plutôt bonne. De trois à cinq, c’est bon.

S. : J’aimerais le faire plus.

Qu’est-ce qui serait mauvais pour le couple?

S. : Ne pas faire l’amour une seule fois dans la semaine.

C. : Le mieux, c’est probablement ce qui convient aux deux. Certains peuvent en vouloir plus ou moins, mais l’important, c’est de s’entendre. Ce qui, apparemment, n’est pas notre cas! Tu veux le faire plus souvent?

S. : Peut-être qu’on a encore à apprendre l’un de l’autre.

Adrian, 30 ans, et Sarah, 28 ans

Combien de fois avez-vous fait l’amour cette semaine?

Sarah : On est vendredi? Donc trois fois.

Est-ce que vous trouvez toujours le temps de faire l’amour trois fois dans la semaine?

S. : Ça dépend. On voyage beaucoup, alors parfois c’est difficile, mais en général oui.

Adrian : On s’assure de se garder du temps pour le sexe.

Est-ce que vous avez l’impression qu’une sorte de routine sexuelle s’est installée?

S. : On avait une routine parce qu’on travaillait. Maintenant qu’on voyage, c’est un plus excitant, c’est différent. Les choses ont changé, et la routine aussi. C’est bon de faire des changements.

Vivian, 33 ans, et Maddie, 31 ans

Combien de fois avez-vous fait l’amour cette semaine?

Vivian : Au moins huit, je pense. C’était la fête de Maddie.

Donc les autres semaines, vous le faites moins?

V. : Je dirais qu’on le fait quand même au moins huit fois chaque semaine.

Maddie : Ça dépend de la charge de travail.



Tous les jours de la semaine alors! Qu’est-ce que vous pensez que ça dit au sujet de votre couple?

V : Qu’on fait l’amour un peu plus souvent que la moyenne. On est plutôt heureux. J’ai l’impression que la plupart des couples font l’amour deux ou trois fois par semaine.

Est-ce que vous pensez qu’une plus grande fréquence indique que le couple est plus heureux?

V : C’est certainement un moyen d’exprimer l’amour.

M. : Oui, et si c’est une expression de l’amour, et que ça arrive souvent, je pense que c’est bien. Je dirais que le couple est plutôt heureux.

Fabiana, 21 ans, et Carlos, 23 ans (ce sont de faux noms, en passant)

Combien de fois avez-vous fait l’amour cette semaine?

Carlos : Laisse-moi réfléchir. Il y avait un festival cette semaine, mais je dirais probablement cinq.

Fabiana : Et j’ai mes règles cette semaine.

C. : Ah, ouais, c’est la pleine lune cette semaine. Tu es synchronisée avec la Lune. N’empêche, quatre ou cinq.

Depuis combien de temps êtes-vous en couple?

F. : Depuis deux mois.

Est-ce que la fréquence a augmenté ou diminué depuis le début de votre relation?

F. : Elle est stable.

C. : Quatre ou cinq fois par semaine.



Est-ce que vous diriez que c’est la moyenne des gens au début de la vingtaine?

C. : Probablement. Ça dépend du pays, par contre. Je sais que, dans d’autres cultures, on s’exprime différemment. Sexuellement. Au Brésil, les gens font l’amour plus souvent. On est tous les deux originaires du Brésil. Regardez les Australiens danser, et ensuite les Brésiliens. Vous verrez, c’est la clé.

Beth, 28 ans, et Alex, 36 ans

Combien de fois avez-vous fait l’amour cette semaine?

Beth : Est-ce qu’on peut répondre « pas assez »?



Combien de fois devriez-vous le faire alors?

B. : Je ne pense pas qu’il y ait de bonne réponse à cette question. Le mot devriez est trop restrictif. Avec devriez, on nous dit ce qu’on doit faire, et non pas ce qu’on veut faire.

Alex : Autant de fois que les deux personnes ont envie de le faire.

B. : Oui, le couple ne marche pas quand une personne n’est pas à la hauteur des attentes de l’autre, et vice versa.

OK, bien, par rapport au début de votre relation, est-ce que vous le faites moins ou plus?

A. : On est ensemble depuis un an et huit mois, et c’est devenu moins fréquent.

B. : On a emménagé ensemble et j’ai eu un nouveau travail que je déteste, et ça a chuté.

A. : Je ne dirais pas que ça a chuté.

B. : Il y a eu un léger déclin.

A. : C’est moins fréquent, mais le sexe est meilleur.

B. : Oui, c’est meilleur.

Moins on a fait l’amour, plus on l’apprécie?

A. : Un collègue m’a dit que « le sexe, c’est comme l’oxygène : c’est important seulement quand on n’en a pas ».

Est-ce que vous êtes d’accord?

B. : Oui, j’y pense beaucoup plus quand on ne fait pas l’amour.

A. : Oui, si on ne fait pas l’amour, je me dis : « Je devrais probablement le faire. Corrigeons ça. »

