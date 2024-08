On a demandé à des étudiant·es belges comment iels joignent les deux bouts

Cet article a été réalisé dans le cadre d’un partenariat entre VICE+ et Scarlet.

VICE plonge dans la vie étudiante. Plus d’articles dans le VICE Student Guide.

Videos by VICE

Ce n’est qu’une fois en kot que les étudiants apprennent vraiment à gérer leur argent. Papa et maman sont souvent toujours là pour vous, mais vous vous débrouillez aussi avec l’un ou l’autre job étudiant. Dans tous les cas, vous roulez rarement sur l’or. Cela arrivera peut-être un jour, après avoir passé une bonne dizaine d’année dans la dech’.



Mais la beauté de cette situation, c’est qu’elle vous pousse à être créatif·ves pour la traverser. Cocktails improvisés, pâtes au pesto et parties de billard en rencard, on a demandé aux étudiant·es belges comment passer un bon moment avec un budget limité.

Chloé, 21 ans, étudiante en communication

VICE: Salut, Chloé. En tant qu’étudiante, tu t’en sors chaque mois ?

Chloé : Je m’en tiens toujours à un budget mensuel. C’est 400 euros pour le loyer, 200 euros pour la nourriture et 150 euros pour le reste. La fin du mois est souvent difficile, mais ça marche. Il faut bien que ça marche, hein!

Quels sont les repas qui, selon toi, sont la combinaison parfaite entre bon marché et savoureux ?

Je dirais des pâtes au pesto. Il m’arrive souvent de manger beaucoup de pâtes au pesto à la fin du mois. Tout simplement parce que je peux me faire beaucoup de portions. J’utilise aussi l’app Too Good To Go, qui est aussi très pratique pour manger pas cher.

Tu as aussi des conseils pour faire des soirées à petit prix ?

Boire avant de sortir, bien sûr. D’habitude, j’achète juste une bouteille de vin bon marché. Je vais souvent au ViaVia pour boire un verre, parce que j’y travaille. C’est aussi un bon conseil je pense : travaillez dans un bar si vous voulez boire bon marché !

« Allez travailler dans un bar si vous voulez boire bon marché ! »

Ça t’arrive d’être en dessous de 10 euros sur ta carte bancaire ?

À la fin du mois, ça arrive. Du coup, je ne sors pas trop. Maintenant, ça va mieux parce que je suis plus consciente de mon budget. Avant, j’avais l’habitude de dépenser mon argent beaucoup plus rapidement au début du mois, et j’avais des problèmes en fin de mois.

Ingmar, 23 ans, étudiant en communication management

VICE : Hey Ingmar, comment gères-tu ton budget ?

Ingmar : Chaque mois est différent. Mes parents me donnent environ 50 euros par semaine et je gagne un peu d’argent supplémentaire pour finir le mois. Comme j’ai beaucoup de petits jobs différents – je suis notamment DJ et je crée du contenu -, il y a des semaines où je m’en sors très bien. D’autres semaines sont un peu plus compliquées mais en général je m’en sors plutôt bien.

Tu as des conseils pour manger le moins cher possible ?

Il suffit de cuisiner en grande quantité et faire plusieurs portions. Je fais beaucoup de chili con carne parce qu’on peut en faire une grosse marmite avec plein d’ingrédients différents. Ensuite je fais du riz en accompagnement et c’est vraiment pas mal.

Et t’as des tips pour sortir sans trop dépenser ?

Je fais en sorte de connaître les gens qui bossent dans des bars! Si t’as des potes derrière le bar, tu peux souvent avoir des verres gratuits. Sinon, tente de devenir DJ! Comme je joue dans pas mal de bars, il me reste toujours beaucoup de tickets boissons que je peux utiliser après. En plus je peux apprendre à connaître beaucoup de gens qui y travaillent. Le bon tuyau c’est d’apprendre à mixer, je pense ! Et sinon, en pré-soirée, je bois de la bière Gordon bon marché avec du Sprite. Vraiment. C’est hyper bon marché et ça n’a pas l’air bon comme ça, mais ça l’est.

Et comment tu fais pour aller en date sans te ruiner ?

D’habitude, je me contente d’aller au magasin et d’acheter une bouteille de vin bon marché qui n’a pas l’air trop bon marché et on se retrouve au bord de l’eau à Sainte-Catherine (Bruxelles). Un endroit agréable en ville avec une bouteille de vin, c’est la date idéal et pas cher, je pense. Je préfère même ça à un café, ça fait moins forcé.

T’as déjà eu moins de 10 euros sur ta carte bancaire ?

Yo, je me suis déjà retrouvé plusieurs fois à la caisse et ma carte bancaire était refusée. Bien sûr, j’ai aussi un compte d’épargne sur lequel j’ai un peu d’argent de côté. Du coup, je dois simplement transférer de l’argent via l’app’ et puis c’est bon. Je n’ai jamais vraiment été super pauvre, je me sens privilégié à ce niveau-là.

Liia, 19 ans, étudiante en art

VICE : Hey Liia, comment se passe ta vie d’étudiante ?

Liia: Je viens d’Ukraine et je suis étudiante internationale en Belgique. L’année dernière j’étais à la KULeuven et maintenant je vais commencer un autre programme à Saint-Luc à Bruxelles.

Comment tu te débrouilles financièrement en tant qu’étudiante à l’étranger ?

J’ai une bourse de l’université donc j’ai un budget mensuel pour survivre. Pour la plupart des universités en Belgique, cela représente 660 euros par mois. Je dois aussi travailler car ce n’est vraiment pas suffisant pour payer mon loyer et vivre.

« Si tu ne sais pas cuisiner, tu ne tiendras pas trois semaines en kot. »

Et pour la bouffe ?

Tout le monde aime Lidl pour cette raison je crois ! J’ai aussi découvert Too Good To Go ici et je l’utilise beaucoup. Si tu ne sais pas cuisiner, je ne pense pas que tu survivras à ta troisième semaine en kot. La dernière semaine du mois, je mange surtout les restes dans mes armoires.

Et concernant les sorties ?

J’ai découvert un certain nombre d’endroits ici qui proposent des réductions pour les étudiants, ce qui est cool. Mes amis veulent souvent aller dans des clubs où l’entrée est payante, alors je dépense plus d’argent pour l’entrée que pour l’alcool. Se lier d’amitié avec des gens qui travaillent dans un bar est aussi un conseil en or. T’arrives toujours à y gratter quelque chose.

Tu calcules chaque semaine ce que tu peux dépenser ?

Une fois j’ai calculé combien je pouvais dépenser par jour si je voulais joindre les deux bouts, mais je n’ai clairement pas assez avec ma bourse. C’est difficile à planifier, parce que mon travail consiste à prendre des photos pour des magazines. On ne sait jamais quand il y a du travail. La moitié de mon budget est déjà consacré aux pellicules, donc c’est vraiment difficile à estimer.

Jonas, 24 ans, étudiant en bioingénierie

VICE: Hey Jonas ! Est-ce que t’arrives à joindre les deux bouts avec ton budget d’étudiant ?

Jonas : Ça va encore. Mes parents me donnent 35 euros par semaine et je paie le reste moi-même avec des jobs d’étudiants. En tout, j’ai environ 60 à 70 euros par semaine. Au cours des premières années, je rentrais aussi à la maison tous les week-ends, ce qui me permettait d’économiser beaucoup d’argent.

« Je ne mange pas de viande non plus, donc ça me fait économiser beaucoup d’argent. »

T’as des conseils sur la façon d’utiliser correctement ton budget en matière d’alimentation ?

En fait, je cuisine surtout des ragoûts. Au début de la semaine, je regarde ce que j’ai dans le réfrigérateur et je mets presque tout dans une casserol. Je ne mange pas de viande non plus, donc ça me fait économiser beaucoup d’argent. Ça aussi, c’est peut-être un bon conseil. Et je dirais aussi de ne pas toujours opter pour les supermarchés les plus connus. Dans les grandes villes, il y a aussi beaucoup de petits magasins et de boulangeries, souvent d’autres nationalités, où tu paies vraiment la moitié du prix pour certaines choses. En gros, tu peux vraiment cuisiner pour 2 euros si t’es malin.

Et pour faire la fête ?

En fait, j’emmène toujours de l’alcool en boîte. Je remplis un berlingot de Capri-Sun avec du rhum et j’achète des colas. Puis j’ai un cocktail pour deux euros. Je réutilise même les berlingots, c’est écologique ! Il y a aussi beaucoup de soirées sans entrée payante, c’est ce qu’il faut chercher.

Et si tu veux aller en date avec quelqu’un ?

Ce que j’ai fait un jour, c’est aller faire du billard, c’était un date sympa. Tu paies environ 6 euros de l’heure et le billard c’est très lent, donc t’arrives facilement à parler. Tu ne bois pas beaucoup, parce que t’es occupé. Sonner à une maison où t’entends de la musique, ça donne aussi des soirées sympas. Il se passe toujours quelque chose d’inattendu.

Selim, 24 ans, étudiant en multimédia et technologie de la communication

VICE : Salut Selim! Tu as un budget mensuel serré en tant qu’étudiant ?

Selim : C’est vrai que je dois un peu planifier ça. Je dois mettre mon argent de côté pour le loyer, la base. S’il n’en reste pas beaucoup, je vis comme un moine dans mon appartement et j’attends d’avoir plus d’argent. C’est toujours différent, il y a des semaines où je flambe plus, parce que j’aime aussi profiter de la vie.

« Achète des gros sacs de nourriture et tout ira bien pendant un petit moment. »

Tu as des conseils pour manger bon marché ?

J’ai la chance d’avoir deux parents qui cuisinent bien, j’ai beaucoup appris de ça. Il suffit d’acheter en grande quantité et tout va bien pendant un petit moment. Ça te fera économiser beaucoup d’argent à long terme. Pareil pour les herbes, n’achète pas en petits pots mais des gros sacs tout de suite. Sur un an, tu vas les vider de toute façon. Pareil pour les lentilles, le boulgour et le riz… Tu peux en faire pleins de choses. Cuisiner entre amis est aussi un bon conseil.





Et point de vue sorties ?

Ça dépend un peu du moment. Parfois, je fais le fou et je ne regarde pas tout de suite combien je dépense. D’autres fois, je suis la personne la plus radine du bar. Il faut savoir s’amuser, mais il ne faut pas se morfondre sur les conséquences.

Tu as déjà eu moins de 10 euros sur ton compte bancaire ?

Ouais mec, bien sûr. Dans ces situations-là, faut vraiment utiliser tout ce qui te reste à la maison afin d’acheter le moins possible. C’est là que les gros paquets de nourriture sont utiles. Mais il y a toujours moyen de gagner un peu d’argent. Je fais des tatouages et de la sérigraphie sur les vêtements. Ça m’aide dans les moments difficiles. Do it yourself.

Ne ratez plus jamais rien : inscrivez-vous à notre newsletter hebdomadaire et suivez VICE Belgique sur Instagram .