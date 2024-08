On a demandé à des filles de nous dire ce qui les attirait chez les mecs

Malgré l’uniformisation du monde, de la consommation et des désirs, tous les goûts sont encore dans la nature – et ce, au grand dam des pubards du monde entier, qui adoreraient une homogénéisation de la planète leur permettant de vendre les mêmes produits à tout le monde. La question de l’attirance demeure un sujet central de l’existence humaine. Après tout, qui peut dire pourquoi il est attiré par telle ou telle personne ?

De nombreuses études se sont penchées sur cette question. Leurs auteurs ont cherché à savoir quelles étaient les caractéristiques physiques et comportementales recherchées par une femme chez son partenaire, et vice-versa. Les conclusions sont diverses, parfois contradictoires, et laissent penser qu’en matière de séduction, il n’existe pas tellement de règles – si ce n’est celles concernant l’hygiène, et encore.

Imberbe, petite, grande, poilue, avec un bide à bière, des os saillants, des muscles proéminents ou des lèvres pulpeuses : la personne de votre rêve vous attend forcément quelque part dans ce monde – même si vous ne la croiserez sans doute jamais. J’ai donc demandeé à plusieurs filles de m’expliquer ce qu’elles trouvent fondamentalement séduisant chez les mecs, afin de bien comprendre qu’en matière d’attirance, la multiplicité fait loi.

ANNA, 24 ANS, TOULOUSE

VICE : Salut Anna. On va commencer par une question assez simple : c’est quoi ton type de mec ?

Anna : J’aime les hommes grands, aux traits fins, avec un bon style vestimentaire. J’ai du mal avec les mecs qui vont prendre n’importe quoi dans leur armoire histoire d’avoir des fringues sur le dos. Idéalement, mon mec idéal serait un brun barbu à la voix grave, capable de porter un sweat aussi bien qu’une chemise.

Après, au niveau de la personnalité, je crois que j’ai besoin de pouvoir l’admirer. Il doit avoir un certain cercle de potes autour de lui, être sociable et charismatique.

OK, je vois le genre. Et quel est ton tue-l’amour ?

Un mec qui fait des fautes d’orthographe, ça me refroidit grave. Un mec qui ne sait pas vraiment ce qu’il veut, aussi. Je n’aime pas les gens qui tournent autour du pot.

Un truc qui t’attire particulièrement ?

En fait, j’avoue que j’aime bien que l’on me fasse galérer. Ça me rend dingue. Il faut croire que j’aime la complexité.

Et qu’en est-il de tes préférences au lit ?

Il me faut un mec câlin et tendre. C’est super important. Mais je ne veux pas non plus d’une guimauve. J’aime les types qui sont capables « de me prendre », tu vois.

Y aurait-il une célébrité qui te plaît particulièrement ?

J’aime beaucoup Cyril Lignac. Son rapport à la cuisine, son talent – je trouve ça hyper sexy.

Quelles sont tes préférences sur Tinder ?

Je me base bien entendu sur le physique. En revanche, si le type me dit dès le début qu’il cherche juste à s’amuser, j’arrête de lui parler. Je regarde également les photos Instagram, histoire d’avoir un aperçu de son mode de vie. Un mec qui se prend en selfie devant le miroir de la salle de sport ou avec des enfants africains pour montrer à quel point il est exceptionnel, je zappe.

MARION, 24 ANS, PARIS

VICE : Salut Marion. À quoi ressemble ton idéal masculin ?

Marion : Il est grand, brun et barbu. Après, je suis très regardante en ce qui concerne le style. Si son visage est disgracieux mais que son style est cool, ça s’équilibre. Des lunettes et quelques tatouages sur les bras, ça m’attire – même si c’est un peu cliché. Il en va de même pour un mec marrant – ça me fera craquer de toute façon.

J’aime beaucoup les mecs mystérieux, perturbés. Je les trouve romantiques. De plus, ils me donnent l’impression de pouvoir les aider. Par contre, je déteste les mecs orgueilleux.

Y a-t-il quelque chose de bizarre qui t’attire ?

J’aime bien les nez un peu tordus, à la Adrian Brody. Sinon, je suis attirée par les mecs puceaux. À l’heure de Tinder, je trouve ça romantique et mignon. Ça montre qu’il n’y a pas que le sexe dans leur vie, qu’ils sont capables de penser à autre chose.

Comment un homme peut-il te convaincre de le rejoindre dans son lit ?

Il doit être en mesure de prendre les devants – être un petit peu violent, mais pas trop non plus. Tout est dans la mesure. Une fois, le mec avec qui je prenais un verre m’a suivie jusqu’aux toilettes, m’a plaquée contre le mur et m’a embrassée. Ça, c’était sexy.

Et y a-t-il quelque chose qui te refroidit ?

J’ai croisé deux fétichistes des pieds dans ma vie, et je ne comprends toujours pas ce délire. Les mecs obnubilés par leur plaisir personnel me dérangent beaucoup – à l’image de ces types qui te demandent expressément de les sucer.

MARIA, 24 ANS, AUTRICHE

VICE : Salut Maria. C’est quoi le premier truc que tu regardes chez un mec ?

Maria : Son sourire. À vrai dire, je n’ai pas d’image prédéfinie de « l’homme de mes rêves ». Éventuellement, j’imagine un mec avec une barbe, assez grand pour que je puisse porter des talons sans le dépasser. Peu importe qu’il soit mince ou qu’il ait une petite brioche. J’accorde également de l’importance aux mains. J’aime bien les mains de charpentier, par exemple. Ça m’excite de les imaginer sur mon corps.

Est-ce qu’il y a un comportement qui te coupe toute envie ?

Je hais les mecs qui ne mangent pas proprement, se servent mal de leurs couverts, ou qui ont besoin d’utiliser leurs mains pour manger.

Sinon, au niveau physique, il n’y a rien de plus dégoûtant qu’un type qui a des dents jaunes à cause du tabac.

Niveau chambre à coucher, c’est quoi ton truc ?

Selon moi, il est essentiel de toujours demander la permission avant de tenter quelque chose. Une fois, un mec m’a mis un doigt dans l’anus sans me prévenir. Je lui ai dit d’arrêter et il a recommencé. Ça a tout gâché.

Ce que j’aime bien, en revanche, c’est quand un mec « baise » – dans le sens où il ne fait pas « l’amour », mais où il baise vraiment. Sinon j’adore l’odeur de l’herbe fraîchement coupée – parce que j’ai très souvent copulé dans les champs.

SILVIA, 22 ANS, ITALIE

VICE : Salut Silvia. Quel est ton genre de mec ?

Silvia : Tout d’abord, je dois dire que le sexe n’est pas une fin en soi à mes yeux. J’aime le flirt pour le flirt – j’aime donc les garçons capables de venir me parler franchement. Je ne suis pas du genre à faire le premier pas.

Ce mec qui prend des initiatives, à quoi doit-il ressembler ?

À vrai dire, je ne pense pas avoir de mec idéal. Mon ex était métisse. Au début, je ne me sentais pas attirée par lui. Pourtant, après une semaine j’en étais folle. J’avais tout le temps envie de lui.

Sur le plan de la personnalité, je suis attirée par les mecs qui n’ont pas peur de faire des compliments, mais qui savent aussi me remettre à ma place avec humour. J’ai pas mal d’autodérision, donc je trouve ça cool.

As-tu une lubie particulière ?

J’adore les professeurs. Chaque année, je tombe amoureuse d’au moins un de mes profs – ce qui est toujours gênant. Je n’y peux rien.

Y a-t-il quelque chose qui te repousse chez un mec ?

Je n’aime pas les petits. Les visages slaves, ce n’est pas non plus mon truc.

Et au lit ?

Je n’aime pas les gros sexes, ou les mecs qui vont avoir des attitudes trop viriles. En même temps, je n’aime pas dominer. Il y a un juste milieu à trouver.

As-tu déjà été attirée par des filles ?

Au lycée, ouais, ça m’est arrivé. Il y avait cette fille dans ma classe. Elle était lesbienne et charismatique. Elle n’arrêtait pas de me regarder en cours. J’en étais troublée.

CHRISTELLE, 23 ANS, MARSEILLE

VICE : Salut Christelle. Peux-tu nous préciser ce qui te plaît chez un homme, et chez une femme ?

Christelle : J’apprécie les yeux bien cernés, qui prouvent que la personne mène une vie épuisante. Les gueules cassées pas forcément très esthétiques, en fait. Sinon, j’adore les barbes soignées.

Au niveau des filles, je kiffe les brunes. J’aime quand elles ont les traits fins, et qu’elles sont assez grandes.

Plus généralement, j’aime les personnes qui me font rire et qui n’hésitent pas à avoir recours à l’humour noir. Par contre, je hais les gens qui envoient des messages toute la journée pour savoir si tu es en vie.

Es-tu attirée par certaines choses « originales » ?

J’aime bien les piercings sur les seins. Sinon, j’apprécie les tatouages sur les fesses – tant qu’il ne s’agit pas de tatouages grossiers.

Sexuellement, qu’est-ce qui te fait vibrer ?

Au lit, un peu de violence ne fait jamais de mal. Il faut que le mec soit en mesure de montrer qu’il ne se laissera pas faire.

