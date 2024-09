On a demandé à des médecins quelles étaient nos croyances médicales les plus débiles

Alors que le monde moderne est relativement bien informé sur les avancées médicales, nous sommes pourtant des milliers à nous rendre chaque jour chez notre généraliste avec des croyances qui se révèlent entièrement fausses, en plus d’être débiles. On a donc demandé à trois médecins généralistes quelles étaient les théories médicales complètement idiotes qu’ils entendent le plus et qui se transmettent de génération en génération.

De la morve verte signifie que vous devez prendre des antibiotiques

OK, les antibiotiques sont l’une des plus grandes découvertes médicales de l’histoire. Mais comme leur nom l’indique, ils n’agissent que contre les maladies causées par une bactérie. Du coup, les virus qui vous refilent la toux, la chiasse et la grippe ne nécessitent pas un tel traitement, comme me le rappelle le docteur Myers R. Hurt III, qui exerce au Texas.

Contrairement aux croyances très répandues chez les patients – et même parfois chez quelques médecins – la couleur de ce qui va sortir de votre nez ou de votre gorge en dit plus sur l’avancement de la maladie que sur le virus qui l’aurait fait apparaître.

Quand votre corps se bat contre un agent extérieur, vos globules blancs produisent des enzymes à fer – c’est ce qui donne à votre morve ce teint verdâtre. De plus, la déshydratation accentue cette couleur.

Pour les gens « vraiment malades » – comme ceux qui se remettent d’une opération du cœur ou qui souffrent d’une maladie pulmonaire – la couleur de la morve peut être le signe qu’il faut retourner à l’hôpital rapidement. Mais pour ceux qui tentent de survivre à une toux ou à un gros rhume, ce lien n’est absolument pas établi.

Si les antibiotiques ne fonctionnent pas, il est donc inutile d’en demander à votre médecin. En plus de contribuer à l’explosion du nombre de superbactéries pouvant résister aux médicaments, vous risquez de souffrir de quelques trucs assez chiants – comme la diarrhée, comme me l’explique le docteur Hurt. Et de toute façon, il est complexe d’être certain à 100 % de la couleur de la morve. Des chercheurs belges ont démontré que même les microbiologistes et les pneumologues n’étaient d’accord sur la couleur exacte de la morve qu’une fois sur deux.

Les testaments sont un truc de vieux

Si vous êtes jeune et en bonne santé, vous n’avez sans doute jamais imaginé ce qu’il adviendrait si votre cœur s’arrêtait de battre, là, maintenant, ou bien si vous deviez avoir un tube dans la bouche branché à une machine pour respirer. Pourtant, c’est aujourd’hui, alors que vous êtes capable d’y réfléchir calmement, que vous devriez le faire, rappelle le docteur Hurt.

OK, ce n’est pas très gai comme sujet, mais les accidents et les maladies peuvent vous tomber sur la tête à n’importe quel âge. « Parlez-en à votre médecin. »



Vous pouvez couper les comprimés en deux pour faire des économies

Disons que vous avez à moitié raison. Il est certain qu’un cachet de 400 mg peut parfois coûter moins cher que deux cachets de 200 mg. Vous pouvez donc tout à fait acheter une plus grosse dose et la couper en deux – comme pour les enfants, ou les chatons. En fait, votre pharmacien pourrait même vous conseiller de le faire pour économiser un peu d’argent. Normalement, les médicaments sécables sont mentionnés sur la boîte par un pictogramme précis.

Mais pour d’autres médicaments – comme les gélules, conçues pour se dissoudre entièrement dans votre système digestif – les diviser en plusieurs morceaux peut causer d’importants maux de tête. Si vous bidouillez avec le dosage, vous risquez de subir des effets secondaires désagréables, voire de rendre le médicament totalement inefficace, m’explique Jeremy Blais, pharmacien de son état. Quoi qu’il en soit, n’en prenez pas moins que ce que votre docteur vous a prescrit – ce serait un moyen infaillible de rester en mauvaise en santé.

Tout le monde devrait prendre de la vitamine D

À cause des technologies modernes – comme l’électricité ou la crème solaire – nous passons beaucoup moins de temps exposés au soleil que nos aînés. C’est ce qui a conduit certains experts à évoquer « une carence épidémique en vitamine D ». En fait, 80 % des Françai souffrent d’une insuffisance en vitamine D. Mais rien d’alarmant à cela.

Il est vrai qu’un niveau trop faible de vitamine D peut entraîner une perte osseuse ou des problèmes cardiovasculaires. Mais un surplus peut aussi causer de nombreux problèmes, comme l’explique Rachel Carlton Abrams, médecin et auteure. Contrairement à la vitamine C, qui peut se diluer dans l’eau, la vitamine D est stockée dans les graisses. Il ne suffit donc pas de pisser un coup pour l’expulser – votre corps en stocke, ce qui peut causer des dommages à votre cœur ou vos reins.

Si vous prenez une ampoule de vitamine D, ne dépassez jamais les 1 000 mg ou 2 000 mg par dose. Mieux, demandez à votre médecin une prise de sang en amont, comme le recommande le docteur Abrams. Il existe encore des débats sur le niveau optimal de vitamine D dans le corps – certains recommandent 20 nanogrammes par millilitre de sang, d’autres 40 nanogrammes.

Les vaccins contre la grippe vous donnent la grippe

Dit comme ça, pourquoi pas. Sauf que non, c’est biologiquement impossible, selon le Centre de traitement et de prévention des maladies américain (CDC). Les vaccins contre la grippe ne contiennent aucun virus ou alors un genre de virus inactivé, ce qui signifie qu’ils ne peuvent en aucun cas transmettre la grippe. Bien sûr, vous pouvez vous sentir un peu nauséeux après votre vaccination. C’est un signe que votre corps réagit à l’antigène, créant ainsi une immunité.

De plus, il est toujours possible de contracter la grippe alors même que vous êtes vacciné. Tous les ans, des scientifiques tentent de prédire quelle souche de la grippe va circuler pendant l’année, afin de distribuer dans les temps les vaccins appropriés. Cette année, les vaccins ont réduit les risques de développer la grippe de 43 %, comme l’annonçait le CDC en février.

Ce qui signifie tout de même que beaucoup de personnes tombent encore malades, mais qu’il est toujours préférable d’être vacciné. Les cas de grippe sont généralement moins sévères chez les vaccinés, ajoute le docteur Blais.