On a demandé à un chef d’analyser le livre de cuisine de Snoop Dogg

Snoop Dogg a écrit un livre de cuisine. Oui, vous avez bien lu, Snoop Dogg et un certain Ryan Ford ont écrit un livre de cuisine et Martha Stewart en a écrit la préface. L’occasion pour nous tous de savoir ce que Snoop a dans son frigo (des œufs, du lait, du fromage, du Moët et du jus d’orange, si vous vous posiez la question). « Je mets le feu dans ma cuisine », déclare Snoop dans le communiqué de presse. « J’amène le monde du livre de cuisine à un tout nouveau stade en rassemblant mes recettes préférées, ça tue non ? » Comme vous pouvez l’imaginer, quand la sortie de From Crook to Cook : Platinum Recipes from Tha Boss Dogg’s Kitchen a été annoncée, les blagues sur les brownies à la weed ont fusé, et pourtant, le livre ne propose aucun plat à base de cannabis. Désolé, les stoners.

On y trouve plutôt un mélange de plats américains modernes, de classiques de la soul food et de cocktails arrosés. Mais les recettes sont-elles bonnes, au moins ? Nous avons demandé à Gabriel Pryce, chef et copropriétaire du restaurant londonien aux influences américaines Rita’s et de la sandwicherie Bodega Rita’s, de donner un avis honnête. Il a analysé une sélection de huit recettes tirées du livre, merveilleusement illustrées ici par des stock images d’aliments parce que les photos officielles, à l’exception d’une seule, n’étaient pas approuvées pour la presse. C’est parti.

Stack’d Up Flap Jacks (Pancakes)

Photo : Rita E (Pixabay)

Vos premières impressions ? C’est une recette de crêpes assez classique. J’ai remarqué qu’il mettait de la crème aigre dedans. C’est une chose très intelligente à faire. Je ne sais pas d’où lui vient cette astuce, mais ça donne du moelleux.



Vous proposeriez ce plat dans votre restaurant ? Ça reste une pâte à crêpes basique. Le plat est probablement trop simple pour être servi chez Rita’s. Avant, nous proposions des crêpes au babeurre, au bacon et au cheddar avec une sauce piquante au chipotle, un hommage au Shopsins, un restaurant mythique de Greenwich Village, à New York. Là, ça ressemble plus à des crêpes maison.

Vous le cuisineriez chez vous ? Je préfère les gaufres au sirop d’érable, pour être honnête. Snoop Dogg conseille du Aunt Jemima, un sirop sucré aromatisé. Si je devais faire ces crêpes à la maison, je les servirais probablement avec du sirop d’érable et beaucoup de beurre.

Note : 3/5

OG Chicken and Waffles (Gaufres et poulet)

Photo : Tim Toomey (Pixabay)

Vos premières impressions ? Les gaufres au poulet sont un plat emblématique. Snoop indique dans l’introduction que celles-ci sont à la hauteur de celles de chez Roscoe’s, à Los Angeles, et chez Rita, nous sommes fortement influencés par Roscoe. Je dois dire que celles de Snoop ont l’air pas mal du tout. Il s’agit d’un poulet frit au babeurre avec une pâte à la semoule de maïs. C’est comme s’il pouvait lire dans mon esprit. C’est un plat très élaboré.



Vous proposeriez ce plat dans votre restaurant ? Totalement. J’y sers des gaufres et celles-ci auraient tout à fait leur place sur le menu. J’ajouterais probablement du jus de saucisse sur le côté, comme chez Roscoe’s.



Vous le cuisineriez chez vous ? Ce plat coche toutes les cases. Je pense que Snoop est en quelque sorte une figure d’autorité à ce sujet.



Note : 4,5/5, à égalité avec la gaufre de Roscoe’s. La mienne vaut 5/5.

Chop It Up! Salad

Photo : Bernadette Wurzinger (Pixabay)

Vos premières impressions ? Le paragraphe d’introduction de cette recette est le plus gênant et étrange que j’aie lu de ma vie : « …keep it gangsta at a meeting with the bosses… Keep that shit all the way G and pull out a salad on they asses.» [«… restez gangsta lors des réunions avec les boss… Restez G jusqu’au bout et sortez une salade de leurs culs. »] Je comprends les références aux mafiosi, mais la recette est ennuyeuse au possible : c’est juste une salade composée. Pas besoin de lui consacrer une page dans un livre.



Vous proposeriez ce plat dans votre restaurant ? Jamais de la vie. Ça a sa place dans un bar à salades, et encore.

Vous le cuisineriez chez vous ? Non. C’est franchement mauvais. Il existe de fantastiques salades composées dans les restaurants italiens du centre-ville de New York ou de Los Angeles, mais celle-ci n’en fait pas partie.

Note : 1/5

Eastside Cheese Quesadillas (Quesadillas au fromage)

Photo : Jeremy Cooley (Pixabay)

Premières impressions ? A-t-il réalisé lui-même les tortillas ? Non, et en plus, il utilise des tortillas au blé. Pour moi, c’est rédhibitoire. Nous proposons beaucoup de plats mexicains chez Rita’s, et après avoir passé trois mois au Mexique à étudier le maïs, la nixtamalisation (le processus de préparation du maïs), le masa et les tortillas de maïs, je peux vous assurer que tout ce dont vous avez besoin pour réaliser une bonne quesadilla, ce sont des tortillas de maïs appropriées.



Vous proposeriez ce plat dans votre restaurant ? Non. Les ingrédients de sa sauce au chipotle (en gardant à l’esprit que le chipotle est un piment jalapeño fumé) sont de la crème aigre, de la mayonnaise et du sriracha. Il n’y a pas de chipotle. Les fromages sont mal choisis également. Je ne suis pas un puriste, mais je pense qu’il y a des limites à jouer avec la nourriture mexicaine. Si je devais servir ce plat, je prendrais des tortillas de maïs, du bon fromage Oaxaca bien fondant, ainsi que de la salsa aux tomatillos.

Vous le cuisineriez chez vous ? Non. Je goûterais par politesse si j’étais chez Snoop Dogg et qu’il m’en servait. Et comme je serais sans doute défoncé, j’apprécierais sans doute ce plat.

Note : 0,5/5. La probabilité que je me retrouve défoncé chez Snoop est très mince, mais si ça arrivait, je mangerais son plat par respect. Autrement, jamais de la vie.

Down Under Lobster Thermidor (Homard thermidor)

D’accord, cette photo est vraiment tirée du livre (© Antonis Achilleos et Heather Gildroy)

Vos premières impressions ? Snoop explique qu’il était à l’hôtel Versace avec une brochette de gens assez incroyable lorsqu’il a mangé du homard thermidor pour la première fois : Bow Wow, Fat Joe, Ciara. C’est ridicule. Dans la recette, il y a du beurre, de l’ail, du vin blanc sec et de la crème fraîche épaisse – mon américanisme préféré. J’imagine que ça vous fait une belle jambe. Il y a du gruyère, du parmesan, des biscuits au beurre écrasés. L’alcool n’apporte pas grand-chose. La photo est horrible. La sauce ressemble à de la bouillie de chou-fleur. C’est du beau gâchis.



Vous proposeriez ce plat dans votre restaurant ? Oui, avec quelques ajustements. Mais le homard thermidor, ce n’est pas le genre de la maison. J’adapterais un peu la sauce afin qu’elle soit plus gratinée. Et j’ajouterais probablement du piment, parce que j’en mets dans presque tous mes plats.



Vous le cuisineriez chez vous ? Le plat lui-même est ridicule tant il est opulent et exagéré. J’en ai l’eau à la bouche.



Note : 5/5

Tha Soft Touch Tacos (Tacos à la farine de maïs)

Vos premières impressions ? L’intitulé ne donne pas envie, mais il utilise des tortillas de maïs, ce qui est une nette amélioration par rapport à la quesadilla susmentionnée. En revanche, ses tomates cerises coupées en morceaux sont aussi culturellement appropriées que le « jerk rice » de Jamie Oliver. C’est un plat idéal quand on a la gueule de bois, mais mérite-t-il vraiment de figurer dans un livre de recettes ?



Vous proposeriez ce plat dans votre restaurant ? Absolument pas. Londres a déjà ruiné la cuisine mexicaine avec son poulpe fumé et ses tacos au houmous, avant même de revisiter des classiques comme les carnitas. Personnellement, j’essaie de proposer des tacos aussi traditionnels que possible.

Vous le cuisineriez chez vous ? Non – il y a tellement de bons tacos dans la vie, pourquoi perdre son temps avec celui-ci ?



Note : 1/5, juste pour les tortillas de maïs.

Go Shorty, It’s Your Birthday Cake (Moelleux au chocolat)

Photo : Imran (Pixabay)

Vos premières impressions ? J’aime le fait qu’il accorde autant d’importance aux anniversaires. Dans l’introduction de la recette, il dit aimer les cartes de vœux et les cadeaux. C’est la seule recette où il parle de sexe : «… une fois que vous avez terminé la dernière part, il ne vous reste plus qu’une chose à faire : sortir votre tenue d’anniversaire pour une partie de jambes en l’air d’anniversaire. » Ça n’a pas vraiment sa place dans un livre de cuisine. C’est un joli gâteau quoiqu’assez basique. Je ne suis pas très doué en pâtisserie, mais ça m’a tout l’air d’être un très bon fondant au chocolat.



Vous proposeriez ce plat dans votre restaurant ? Je pourrais préparer ce gâteau pour l’anniversaire de quelqu’un, mais je ne le mettrais pas à la carte. Les bougies dorées et le tapis à poils blancs sur la photo du livre sont un poil kitsch. On ne met pas de tapis sur une table.

Vous le cuisineriez chez vous ? Oui, bien sûr. Surtout si c’est l’anniversaire de Snoop.

Note : 4/5

Ain’t No Jive Herbed Turkey and Gravy (Dinde aux herbes, sauce au jus de viande)

Photo : Ralph Daily (Flickr)

Vos premières impressions ? On est sur une dinde rôtie traditionnelle, avec un jus de viande tout ce qu’il y a de plus basique. Pour la pièce maîtresse de toute une section dédiée à Thanksgiving, c’est un peu léger. Mais du moment que ce n’est pas trop sec, ça me va.



Vous proposeriez ce plat dans votre restaurant ? Je retiendrai seulement le bouillon dans le jus de viande.



Vous le cuisineriez chez vous ? J’ai vécu en Amérique pendant cinq ans. Je ne suis pas un grand amateur de dinde, mais j’adore Thanksgiving. Je me souviens d’avoir assisté à un dîner de 24 heures à New York avec mon frère. Je pourrais en manger, mais la recette est un peu inutile.



Note : 3/5 parce que ce plat tient ses promesses.



Un grand merci à Gabriel Ryce, chef du Rita’s. « From Crook to Cook: Platinum Recipes from Tha Boss Dogg’s Kitchen », de Snoop Dogg et Ryan Ford, est d’ores et déjà disponible aux éditons Chronicle Books.

