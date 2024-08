On a demandé aux Bruxellois avec combien de personnes ils avaient couché

Cinquante ans après la révolution sexuelle de mai 68, on est allé vérifier si on a toujours la langue aussi déliée sur le sujet dans les rues de Bruxelles. On sait comment ça se passe en général, ce genre de questionnaire : refus, exagération, réponses timides ou incompréhension totale. Mais à notre plus grande surprise, les Bruxellois se sont pris au jeu et ont soulevé le rideau sur ce qu’il s’est passé dans l’intimité de leurs chambres à coucher.

Laure (25) et Billy (25)

VICE : Salut vous deux. Avec combien de partenaires avez-vous déjà eu des rapports sexuels ?

Laure : Je ne connais pas le nombre exact, donc je ne peux pas vraiment vous aider avec ça.

Billy : Moi onze, j’ai compté l’autre fois, haha. Je trouve qu’à 25 ans c’est plutôt correct, tant que je sais encore tenir les comptes.

Laure : Mais moi aussi j’ai 25 ans.

Billy : Et tu ne t’en souviens déjà plus ?

Laure : Disons qu’au début, tu tiens les comptes « ah, ça en fait un, puis deux, puis trois ! ». Mais à 25 ans, je n’ai plus de petit carnet contenant le nombre de mecs avec lesquels j’ai couché.

Vous êtes en couple pour le moment ?

Laure : Non.

Billy : Oui, j’ai une copine.

Tu connais le nombre de ses partenaires sexuels ?

Billy : Sans certitude, je dirais qu’elle en est au même nombre que moi.

Laure : Ça, c’est ce que tu espères !

Shania (18), Margot (19) et Manon (17)

VICE : Hello les filles, vous nous dites avec combien de personnes vous avez déjà eu des rapports ?

Manon : Nous, ça va aller très vite : aucun.

Margot : Zéro.

Shania : Pareil.



Vous n’avez pas encore trouvé la bonne personne ?

Shania : Exactement.

Florine (20) et Alban (20)

VICE : Salut les amoureux. Vous avez couché avec combien de personnes ?

Florine : Moi six et lui quatre.

Vous avez l’air d’être bien au courant de vos activités respectives.

Florine : Oui, ça fait trois mois qu’on est ensemble et on en parle.

Alban : Assez souvent même.

Vous pensez que c’est un bon nombre ?

Alban: Il n’y a pas de mauvais nombre. Par contre, j’aurais été un peu mal à l’aise si t’en avais eu genre…

Florine : Trente ?

Alban : Non, moins ! Je ne suis pas si tolérant.

Florine : Franchement, six je trouve que c’est raisonnable. Et toi, c’est vachement raisonnable.

Alban : Oui, je suis une personne raisonnable.

Florine : C’est vrai, plus que moi.

Kevin (26) et Gohkan (28)

VICE : Salut les mecs. Vous avez eu combien de partenaires au lit ?

Kevin : Moi, je dirais à peu près une dizaine.

Gohkan : Oui, je pense que c’est pareil pour moi.

Kevin : Menteur ! Tu dis n’importe quoi. Ça va, il n’y a pas de caméra, il n’y aura qu’une photo.

Gohkan : Bon alors… Je crois en être à 20.

Ça fait quand même du simple au double. C’est un bon nombre ou il en faudrait plus ?

Gohkan : Non, c’est bon, il ne faut pas abuser non plus. Après tu chopes des MST et tout.

Kevin : Il n’y a pas de performance dans ce domaine. L’important, c’est que ça soit bien.

Martine (62)

VICE : Bonjour Martine, avec combien de personnes différentes avez-vous eu des rapports sexuels ?

Martine: Une dizaine. Mais le meilleur, c’était mon mari. Malheureusement, il est décédé il y a trois ans.

Et lui, combien de partenaires avait-il eu ?

Je dirais quatre, c’était un homme très sérieux.

Êtes-vous satisfaite de ce nombre ?

Oui, ça va comme ça, peut-être même que moins de dix, ça n’aurait pas été plus mal. Et vous votre vie sexuelle se passe bien?

Oui, tout va pour le mieux, merci.

Stefan (30)

VICE : Salut Stefan, combien de partenaires sexuels différents as-tu eu ?

Stefan : Ça fait bien longtemps que j’ai arrêté de compter. Je ne sais pas trop. Une quarantaine peut-être.

À quelle période étais-tu le plus actif ?

Surtout quand j’avais 24-25 ans.

Le milieu de la vingtaine, c’est le meilleur moment ?

Ouais, c’est ça. L’adolescence un peu moins, surtout que je suis quelqu’un de timide.

Léa (17) et Ilona (20)

VICE : Hello les filles, vous savez avec combien de personnes vous avez couché ?

Léa : Moi, une seule.

Ilona : Oh, beaucoup, mais de là à les compter… Je dirais une petite vingtaine.

À quelle période as-tu été la plus active ?

Ilona : À mes 17-18 ans. C’est vraiment le moment ou j’ai eu énormément de rapports sexuels.

Vous avez quelqu’un pour l’instant ?

Ilona : Oui.

Léa : Oui, mon premier mec. J’ai attendu un mois à l’âge de quinze ans avant de sauter le pas. Maintenant ça fait deux ans qu’on est ensemble.

Théo (74)

VICE : Bonjour Théo, à combien s’élève le nombre de femmes avec qui vous avez eu des rapports sexuels ?

Théo: Dix à quinze. Mais c’était surtout pendant les cinquante premières années de ma vie.

Vous fréquentez quelqu’un pour l’instant ?

Oui, ma femme (rires). On est mariés depuis vingt ans, mais on partageait déjà notre intimité avant ça. Je suis le seul homme avec qui elle a eu des relations sexuelles.

Au final, c’est vous le playboy ?

Si on veut, oui.

Nazario (23) et Francisco (23)





VICE : Avec combien de personnes différentes avez-vous eu des rapports sexuels ?

Francisco : Ici, ou en général dans la vie ? J’en ai eu seize, celles dont je me rappelle maintenant très vite.

Nazario : Quinze, je pense.

Depuis quand êtes-vous en Belgique ? Et combien en avez-vous eu ici ?

Francisco : On est ici depuis septembre. Ici j’en ai eu deux.

Nazario : Ici j’en ai eu une ou deux, je ne me souviens plus.

Francisco : Mais comment ça se fait que je ne suis pas au courant ?! On habite ensemble quand même !

