On a demandé aux Bruxellois ce qu’ils aimeraient manger avant de mourir

Jésus et ses apôtres n’ont pas eu grand-chose à se mettre sous la dent lors de leur dernier repas. Les pauvres ont dû se contenter d’une coupette de vin et d’une miche de pain rassis. Pâques approchant à grands pas, nous nous sommes demandé ce que vous aimeriez manger à la veille de votre mort, tant qu’il vous reste encore un peu d’appétit. Grâce à vous, on a pu revisiter la Cène, mais sauce andalouse et salade tout.

Margot

VICE : Hello, Margot ! Ne cours pas comme ça ! Dis-nous plutôt le temps de nous dire ce que tu aimerais manger si ça devait être la dernière fois que tu mangeais. Margot : Désolée mais tout est à 1 euro aujourd’hui dans ma friperie préférée, il faut absolument que je passe par là avant d’aller au taf !

Une réponse en vitesse ?

Margot : Des chicons au gratin ! Ca me rend heureuse depuis ma plus tendre enfance

Julian en Christophe

VICE : Salut les gars. Si vous deviez manger le dernier gueuleton de votre vie, ça serait quoi ?Christophe : Ça serait d’office un repas préparé par ma mère.

Elle cuisine si bien que ça ?

Christophe : Pffff… ça va. Je ne sais pas, un bête steak frites, je pense que ça me suffirait.

Julian : Moi je mangerais un bête durum.

La classe, merci les mecs !

Marck

VICE : Salut Marck. Tu mangerais quoi avant de mourir ?

Marck: J’aimerais goûter de la viande humaine. Je me demande vraiment le goût que ça a.

Nicolas en Ardalan

VICE : Bonjour vous deux. C’est bientôt Pâques. En cette occasion, Jésus et ses disciples ont savouré un bon morceau de pain accompagné d’un petit verre de vin. Et vous, avant de mourir, vous mangeriez quoi ?

Ardalan : Oh c’est rude…

Nicolas : Un ramen ?

Ardalan : Oh ouais ! Un immense ramen !

Nicolas : Un ramen de malade !

Mila en Ibbe

VICE : Hello, les filles. Si vous pouviez vous exploser la panse une dernière fois dans votre vie, vous boufferiez quoi ?

Mila: Mmmh… Je mangerais un bon hachis parmentier, avec de la viande sauce tomate en dessous et de la purée au-dessus. J’adore ça ! J’en ai encore mangé hier d’ailleurs. Je mange ça avec du panais dans la purée. C’est un légume oublié !

Ibbe: Je crois que des frites me suffiraient en fait. Avec beaucoup de mayonnaise et un hamburger. C’est assez simple, mais efficace.

Nikita en David

VICE : Hello ! Vous mangeriez quoi si il ne nous restait que quelques heures à vivre?

Nikita : Beaucoup de bières.

Quelle bière alors ?

David : Une Kwak.

Nikita : Non, mais plus sérieusement je dirais une bonne viande. Un bon steak saignant.

David : Pour moi un bon burger ! Celui du Hard Rock Café ! Il est vraiment terrible.

Alison

VICE : Hello, Alison. Ce serait quoi pour toi le dernier repas « grand luxe » avant la mort ?

Alison : Oh ! Alors moi qui adore manger, tu me poses vraiment une colle là ! Sûrement un stoemp aux carottes. C’est le repas préféré de ma fille et en plus, je me dis que c’est sûrement moins calorique qu’une lasagne, alors quitte à faire régime, je préfère le faire le jour dernier ! Autant me dire qu’au moins une fois dans ma vie, j’aurais pris cette bonne résolution.

Et pas d’accompagnement ?

Oui, juste patates, carottes. Puis comme je ne mange pas de viande – pas par conviction, mais parce que je n’aime pas ça – ça sera bien suffisant. En espérant que ce jour n’arrive jamais, bien sûr !

Tuur

Bonjour Monsieur ! Si vous pouviez choisir, vous mangeriez quoi avant de mourir ?

Tuur: Un spaghetti vongole. Je mange ça tout le temps ! Surtout quand je pars en vacances, je cherche toujours impatiemment d’en trouver.

Vous n’avez pas peur de vous en lasser ?

Non ! Puis mon dernier repas, c’est un peu comme mes dernières vacances.

—

