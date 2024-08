On a demandé aux carolos si Charleroi était toujours la ville la plus moche d’Europe

Comme on l’a relaté dans un précédent article, Charleroi a été proclamée « ville la plus moche d’Europe » par un journal néerlandais en 2008. Onze ans après, on a décidé d’y retourner afin de demander l’avis des jeunes qui y vivent et font le coeur de la ville wallonne. Si tous s’accordent à dire que le Pays Noir n’est pas aussi moche que les gens aimeraient le faire croire, ils ne nient pas non plus qu’il reste encore du chemin à parcourir dans une ville en pleine expansion.



Mehmet (21 ans)

VICE : Salut Mehmet. Depuis combien de temps vis-tu à Charleroi ?

Mehmet : J’habite ici depuis toujours. Je suis né à l’hôpital Notre-Dame de Paris… euh non, Notre-Dame de Charleroi, je veux dire.

Étais-tu au courant que Charleroi avait été élue ville la plus moche d’Europe ? Qu’en penses-tu ?

Oui, je ne me souviens plus exactement où je l’ai lu, mais j’étais au courant effectivement. D’un côté, je trouve que c’est vrai, mais de l’autre, pas du tout. Il y a un vrai investissement dans la ville, comme avec l’ouverture du shopping Rive Gauche, par exemple ou certaines modifications au niveau des quais. Je pense que la ville va vraiment s’embellir. Mais bon, c’est sûr qu’il reste encore des endroits assez moches.

Que préfères-tu à Charleroi ?

J’adore les graffs qui apparaissent au fur et à mesure dans la ville. Ce sont des graffitis faits de manière légale sur certains immeubles, près de l’usine Carsid notamment. Ils sont vraiment bien faits, par des professionnels; pas à l’arrache. Par contre, il y a vraiment un souci au niveau des routes. Certaines sont vraiment déglinguées. Beaucoup de façades sont aussi noircies par le smog et la pollution. Il faudrait les passer au Karcher. Cela dit, j’espère que Charleroi sera un jour vue comme une belle ville. Pour ça, il faudrait laisser plus de jeunes avoir leur mot à dire sur les projets de la ville.

Temese (24 ans)

VICE : Salut Temese, ça fait longtemps que tu es carolo ?

Temese : Pour être honnête, j’habite à Pont-À-Celles, ce n’est pas très loin, je connais donc très bien Charleroi. Donc, oui, on va dire que ça fait 23 ans quand même.

Quel est-ton endroit préféré dans la ville ?

Je dirais La Quille. C’est un vieux bar de Charleroi et on y rencontre vraiment beaucoup de gens. Il y a une très chouette ambiance et c’est très convivial. Je bosse juste en face, au Vecteur. C’est un centre culturel super cool. On y organise pleins de concerts et d’expos et on a aussi un festival littéraire. Ça permet d’avoir une vraie plateforme multiculturelle dans le centre. C’est un peu notre QG.

Est-ce tu penses que Charleroi est toujours la ville la plus moche d’Europe ?

J’en ai entendu parler et ça m’a beaucoup fait rire. Il suffit de lever la tête pour se rendre compte que ça n’est pas du tout le cas. Il faudrait vraiment que les gens arrêtent de dire que la ville est moche. En fait, Ils devraient plutôt venir la voir et la découvrir par eux-mêmes.

Toi et Charleroi, c’est pour la vie ?

Je n’en sais absolument rien. Je bosse ici donc d’un côté, si je reste c’est par facilité mais d’un autre côté, c’est aussi une ville en pleine expansion. Elle va commencer à bouger de plus en plus. Les changements récents sont vraiment chouettes. La ville est beaucoup plus dynamique, les gens sont ultra-souriants. Donc rester ici, c’est carrément le bon plan.

Maximilien (19 ans)

VICE : Salut Maximilien, d’où viens-tu ?

Maximilien : J’ai la nationalité britannique, mais je suis né à Charleroi. J’ai vécu un peu entre les deux pays pendant longtemps, mais je suis revenu afin de poursuivre mes études.

Quel est ton avis sur le titre de « Ville la plus moche d’Europe » ?

Je ne pense pas que ce soit vrai. Il ne faut pas tout de suite taxer la ville en elle-même de moche, ce n’est pas juste. Je pense que c’est plutôt les habitants qui devraient mieux se tenir.

Qu’est-ce que tu aimes le plus ici ?

Comme pas mal de gens, j’aime beaucoup le côté industriel de Charleroi. Et les commerçants. Ils sont beaucoup plus accueillants que dans beaucoup d’autres villes. Mais aussi, les quais, pour l’ambiance plage qui s’y développe pendant les beaux jours; ça me fait penser à Ostende. Je ne sais pas pourquoi, mais on s’y sent dépaysé. Par contre, il faudrait que la ville soit mieux entretenue, et les personnes qui y habitent aussi. Au final, au lieu de mettre beaucoup d’argent dans un centre commercial qui n’attire pas vraiment les foules où dans le projet de la Marina, il serait judicieux selon moi d’investir plutôt dans des abris sociaux et dans l’éducation en général.

Louis (22 ans)

VICE : Salut Louis ! Ça fait combien d’années que tu habites Charleroi ?

Louis : Je suis né ici mais pendant longtemps, j’ai habité près de la frontière française. J’ai décidé de revenir il y a trois ans car c’est nettement plus facile pour moi d’être dans une grande ville.

Étais-tu au courant que Charleroi avait été élue « ville la plus moche d’Europe » ?

Ouais, je sais bien… Mais j’ai déjà vu plus moche en Belgique ! La Louvière par exemple, ce n’est pas une si belle ville que ça… Sans vouloir cracher dessus, entendons-nous bien. Je trouve qu’il y a une réelle amélioration depuis quelques temps. Mais de là à dire que c’est une ville moche, comparée à certaines, je ne trouve pas ça juste.

Que penses-tu des nouveaux aménagements effectués dans le centre ?

Vraiment cool. Ils tentent de développer de plus en plus tout ce qui est lié à la culture, comme le Quai 10 par exemple. Même, je trouve que la ville bouge vraiment beaucoup depuis quelques temps déjà, contrairement à certaines autres villes où c’est un peu mort. Je trouve sincèrement que c’est beaucoup mieux maintenant. Il y a un côté un peu underground avec les street artistes, le centre culturel Eden ou le Quai 10, comme cité plus tôt.

Tu comptes rester vivre ici ?

En ce qui me concerne, j’aimerais bien m’installer à Bruxelles. Mais j’aime quand même énormément Charleroi.

Lola (21 ans)

VICE : Hello Lola, tu viens de Charleroi ?

Lola : En fait, je n’habite pas à Charleroi même, mais j’y viens presque tout le temps depuis que je suis petite. Maintenant, c’est surtout pour faire les magasins et aller manger un bout avec mes copines.

Alors, que penses-tu du titre de « ville la plus moche d’Europe » ?

Franchement, je ne trouve pas que ce soit la ville la plus moche d’Europe. Je trouve que son côté industriel lui donne vraiment beaucoup de charme, surtout que maintenant, ça devient à la mode. C’est vrai que nous n’avons pas les plus beaux bâtiments ni la plus belle architecture, mais Charleroi n’a jamais été une ville touristique de base non plus. Malgré ça, elle garde quand même beaucoup de charme.

De plus en plus de jeunes se mettent ensemble afin de justement la rendre plus jolie, en créant des bars un peu plus conceptuels, des petits restos sympas. Charleroi ne sera jamais une ville avec de belles églises ou de jolies petites places, car ce n’est pas dans l’histoire de la ville et nous n’avons jamais vraiment eu ça. Mais à mes yeux, ce n’est pas du tout la ville la plus moche.

Qu’est-ce qui te plait le plus à Charleroi ?

J’aime la nouveauté. Il y a beaucoup de villes en Wallonie qui sont très belles mais qui manquent de jeunes. À Charleroi par exemple, on a les Apéros Wake Up. Une fois par mois, les jeunes se rassemblent sur les terrasses autour du Parc Astrid et ça, c’était vraiment chouette. Il y a une multitude de jeunes qui veulent apporter de la nouveauté dans la ville. Je pense que Charleroi serait déjà plus attrayante si on investissait davantage dans tout ce qui est culturel mais aussi si on établissait une université tout près.

Evelyne (24 ans)

VICE : Salut Evelyne. Ça fait longtemps que tu vis à Charleroi? Evelyne : J’habitais en France avant, à Auxerre. Ça fait à peu près 2 ans que je me suis installée ici.

Etant donné que tu es nouvelle dans la ville, qu’est-ce qui te plaît le plus ? Franchement, par rapport à la ville ou j’habitais avant, je trouve que Charleroi est vraiment plus calme. J’ai tout à proximité, je ne dois pas trop me déplacer, c’est vraiment top.

Qu’est-ce que tu aimes le moins ? Je ne sais pas si je devrais le dire mais… les gens. Je trouve que certaines personnes sont vraiment négligées, et c’est dommage. Je pense que c’est aussi principalement à cause de ça que les touristes ou les gens en général ne considèrent pas Charleroi comme une ville attrayante. Mais honnêtement, il n’y a aucune raison que dans quelques années, elle ne gagne pas en visibilité et n’attire pas beaucoup plus de monde. Il y a tout à Charleroi. Donc, pourquoi pas ?

