On a demandé aux gens de raconter la fois où ils ont frôlé la mort

La mort est inévitable. C’est la seule chose certaine dans ce monde ainsi que la plus grande inconnue. Le fait que l’on puisse mourir à tout moment est un peu morbide quand on y pense mais c’est aussi incroyablement libérateur.

Tout le monde a une histoire sur cette fois où il/elle a failli caner. J’en ai quelques unes à mon actif – je ne sais pas si c’est normal. Même si chacune de ces expériences m’a appris quelque chose, il semblerait que je réussisse toujours à trouver de nouvelles façons de frôler la mort (j’exagère à peine). Je dois être particulièrement maladroite ou un peu conne.

La fois la plus flippante est arrivée il y a déjà quelques années. Ça aurait été une mort accidentelle carrément triste et bizarre. Je me suis réveillée chez moi, sans aucun souvenir de comment j’étais rentrée – j’étais juste sorti boire un verre avec des potes – et j’avais l’impression d’avoir été percutée par un camion. J’étais en pyjama, mais en me déshabillant, j’ai vu que j’avais du sang partout. Réalisant que j’avais une énorme entaille à l’arrière de la tête, je suis allée à l’hôpital.

En gros, j’ai fini par comprendre que j’étais tombée dans les escaliers devant chez moi, que je m’étais ouvert le crâne sur le sol en béton, que je m’étais évanouie, que je m’étais réveillée après Dieu sait combien de temps, que je m’étais traînée jusqu’à ma chambre, que j’avais enfilé mon pyjama et que je m’étais juste endormie. J’ai de la chance d’être en vie. Heureusement, ce n’était pas mon heure même si ça m’a quand même fait me sentir MAL.

Si je devais retenir quelque chose de tout ça c’est que la mort est beaucoup plus proche qu’on ne le croit – à un accident près. Et ces expériences de mort imminente peuvent être vraiment utiles. C’est un peu comme des piqûres de rappel. Alors quoi de mieux que de rassembler un tas de témoignages de personnes ayant frôlé la mort pour tenter de mieux comprendre ce phénomène.

Emily, 24 ans

C’était le jour après Halloween. Ma copine et moi rentrions à la maison quand un de mes pneus a éclaté à 110 km/h sur l’autoroute. J’ai complètement perdu le contrôle du véhicule en essayant de freiner. C’est comme ça que j’ai appris qu’il ne faut JAMAIS freiner dans ces cas-là. Apparemment, il faut simplement arrêter d’accélérer et laisser la voiture s’arrêter… Mais le plus morbide dans tout ça, c’est qu’on était toutes les deux couvertes du faux sang de la nuit précédente.

Julia, 17 ans

J’étais aux îles Fidji, je traversais cette énorme route avec ma mère. Je devais avoir six ans à l’époque et ma Croc a glissé de mon pied. J’avais tout un tas de Jibbitz dessus donc je tenais absolument à cette petite pantoufle de caoutchouc bling-bling. J’ai couru pour la récupérer et j’étais à une fraction de seconde de me faire renverser par une voiture. Mais j’ai réussi à récupérer la Croc, et c’est tout ce qui comptait pour moi.

Lulu, 19 ans

Quand j’étais en quatrième, ma mère m’a fabriqué un costume d’azote gazeux pour la journée des sciences. C’était une taie d’oreiller avec de la peluche collée à la colle chaude et un trou découpé pour ma tête et mes bras. Bref, je l’ai essayé quand il n’y avait personne à la maison et les trous étaient trop petits. Je me suis retrouvé coincé dedans. J’ai alors commencé à suffoquer et à paniquer. Je n’ai pas pu respirer pendant 2 ou 3 minutes. J’ai finalement réussi à l’arracher. J’ai évidemment survécu et j’ai tout déchiré à la journée des sciences le lendemain.

Reid, 20 ans

J’ai failli avoir une crise cardiaque au boulot, et j’ai fini à l’hôpital. J’étais juste assis dans la voiture de fonction et puis boum, sorti de nulle part, j’ai senti mon cœur s’arrêter, puis j’ai eu une douleur intense à la poitrine et mon bras s’est engourdi. Après quelques secondes qui m’ont semblé interminables, j’ai senti mon cœur tripler de volume dans ma poitrine et ça a déclenché une crise d’angoisse quand tout est redevenu normal. Plus tard, j’ai découvert que j’avais une très mauvaise tension artérielle, apparemment au niveau d’une personne de 90 ans. Je n’ai que 20 ans pour info. Mais ça m’a vraiment surpris, ça, c’est sûr.

VICE : Est-ce que tu retiens quelque chose de cette expérience ? Reid : Je dirais que ça m’a permis de réaliser que peu importe la santé qu’on a ou ce qu’on fait dans la vie, si votre heure est venue, c’est inévitable. Il faut donc profiter de la vie autant que possible et essayer de ne pas prendre les choses trop au sérieux, juste s’amuser et profiter de la vie. J’ai toujours eu cette mentalité, mais cette situation l’a consolidée pour moi haha.

Jess, 23 ans

J’étais sur le Ha Giang Loop au Vietnam à moto pour la première fois et j’ai glissé en prenant un virage à cause de la pluie. J’ai failli tomber dans le vide. J’étais à un mètre du bord de la falaise et autant vous dire que le Vietnam n’investit pas dans les barrières hahaha.

VICE : Est-ce que tu as vu ta vie défiler devant tes yeux ? Jess : Je crois que je me suis juste dit lol, je me souviens avoir dérapé et avoir pensé bah, merde alors !

**Est-ce que tu retiens quelque chose de cette expérience ?

**Je portais un collier de jade que ma grand-mère m’avait offert avant de partir en voyage. Et dans la culture chinoise, le jade symbolise la protection. Je suis bien contente que ça ait marché, hahaha.

Sebastian, 18 ans

J’avais prévu d’aller à un concert avec trois autres potes. Le gars qui conduisait nous a tous récupérés et on s’est mis en route. Après une heure de route, on est arrivé sur une voie de dépassement avec des virages très serrés et la voiture a glissé alors qu’on essayait de doubler. Elle a percuté la voiture devant nous puis a fait quatre tonneaux avant de s’écraser sur le trottoir.

Je me souviens avoir ouvert les yeux et on était tous la tête en bas. Heureusement, personne n’a été blessé, à l’exception de mon pote sur le siège passager qui s’est fracturé la colonne vertébrale, mais très légèrement.

the damage (supplied)

On a essayé de le faire sortir de l’hôpital, mais sans succès. Le conducteur et moi (après avoir été relâchés du poste de police) avons trouvé un taxi et on a fait la fête tout le week-end.

VICE : Mais nan ! Vous n’avez pas fait la fête tout le week-end après un accident presque fatal ? Cet accident vous a-t-il fait réaliser quelque chose ? Un nouveau départ dans la vie ? Sebastian : C’est sûr. On a eu peur, mais on s’est senti rassuré parce que tout peut arriver à tout moment, même si on est très prudent. La vie n’attend personne. Mais en prenant des décisions positives, on peut attirer des expériences positives.

Nikki, 28 ans

Un mélange de sirop pour la toux, de valium et de gin. J’ai fini à l’hosto et mon colocataire a dû vider mon seau à vomi (plein de pâtes en forme d’animaux entières).

VICE : Mais volontairement ?? Nikki : C’est une histoire compliquée. Mais ce que j’en retiens, c’est les pâtes en forme d’animaux.

**Est-ce que tu retiens quelque chose de cette expérience ?

**Mâchez vos pâtes, réfléchissez avant d’appeler votre meilleure pote et de lui dire que tout votre art et vos livres lui reviennent. Ah, et l’effet du sirop pour la toux n’en vaut pas la peine.

Vuk, 37 ans

J’étais à une fête de fiançailles et j’ai commencé à faire une grosse crise d’asthme. J’ai demandé aux personnes avec qui j’étais de me ramener chez moi. On m’a répondu : « Prends ta Ventoline (lol) », comme si ça ne m’était pas venu à l’idée.

Je me suis donc assise dans un coin, attendant lentement la douce étreinte de la mort pendant que tout le monde discutait (en réalité, je ne sais pas qui était le plus mal ce soir-là). Heureusement, quelqu’un a remarqué que je tournais au violet, alors ils se sont dit : « Et merde, direct à l’hôpital ».

C’était tellement grave qu’ils ont sauté le triage aux urgences (par expérience, l’attente y est normalement interminable), on m’a donné des stéroïdes (pas ceux des petites bites), on m’a branché à l’oxygène et à une sorte de perfusion. À ce stade, à cause des médicaments (qui augmentent le rythme cardiaque), j’ai commencé à faire une grosse crise de panique (donc vraiment une grave peur de mourir tout en mourant), ce qui, comme on pouvait s’y attendre, a encore fait augmenter mon rythme cardiaque.

Ils ont décidé de m’attacher à un défibrillateur externe automatisé. Au cas où mon coeur déciderait de se foutre en l’air. C’était bien avant que je n’obtienne la nationalité australienne, j’étais sous visa à l’époque alors je n’avais pas le droit aux soins de santé gratuits. Me garder pour la nuit m’aurait coûté bonbon. Ils ont été assez gentils pour me garder aux urgences jusqu’à ce que je sois stabilisé et prête à rentrer chez moi.

VICE : Merde. Dans un vieux magazine VICE que j’ai, il y a un article sur quelqu’un qui souffrait d’asthme sévère et qui est mort cinq fois déjà, mais qui a été réanimé à chaque fois. Apparemment, ce n’est pas mourir le plus dur, mais la douleur causée par les défibrillateurs… Vuk : Ça me rappelle que je veux me faire tatouer « ne pas réanimer » sur mon torse, lol.

Steven, 24 ans

En quatrième, je suis monté à cheval pour la première fois, une expérience SUPER excitante. J’avais tellement hâte. Et, pendant le cours d’équitation, je n’ai jamais autant kiffé. Je me disais : « C’est pour ça que je suis sur Terre… J’ai trouvé ma place dans ce monde ».

Puis mes yeux ont commencé à me démanger. Mon visage est devenu vraiment chaud. Et ma gorge a commencé à me picoter. Très vite, j’ai réalisé que j’étais très probablement allergique aux chevaux.

Et bien sûr, à la fin de la balade, mes deux yeux avaient complètement gonflé. Ma gorge était rouge et super sèche et je n’arrivais plus à respirer. La dernière chose dont je me souviens, c’est d’avoir été conduit dans un hôpital de campagne par un professeur de lycée complètement paniqué.

VICE : C’est tellement triste. Ils ont sûrement inventé les chevaux hypoallergéniques depuis le temps, non ? Steven : Si seulement.

