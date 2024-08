On a demandé aux gens la chose la plus stupide qu’ils ont faite pour avoir une bonne histoire

Un vendredi soir, après avoir calé une bouteille de vin chacune, mon amie m’a lancé sans mettre de gants blancs qu’elle m’aimait bien, mais que j’avais crissement le don de prendre les pires décisions ever. Selon elle, c’est comme si je savais exactement quoi faire pour me mettre automatiquement dans le trouble. Au lieu de me frustrer, je lui ai répondu en riant que ça me faisait au moins de quoi à raconter pour les dix prochaines années. Surtout après un ou deux cocktails.

Cette anecdote m’a donné envie de sonder les gens sur leurs choix douteux au quotidien. J’ai donc harcelé mes amis Facebook afin qu’ils me livrent leurs histoires les plus juteuses. Mon inbox a explosé et j’ai passé une semaine à rire comme une folle devant mon écran d’ordi. Voici quelques histoires sélectionnées parmi les témoignages récoltés. Les noms des personnes ont été modifiés afin de préserver leur anonymat.

Maude

VICE : C’est quoi le truc le plus impulsif que t’as fait pour avoir de quoi à raconter à tes amis?

Je suis partie à Sandbanks (Ontario) sur un coup de tête, en me disant que j’allais dormir dans mon auto. En chemin, je suis arrêtée dans un vignoble et j’ai acheté 12 bouteilles de rosé pour moi toute seule. Comme il y avait mon matelas à l’arrière de mon char, j’ai mis les bouteilles sur le siège passager et je suis partie en direction de la plage.

Et t’as fait quoi avec les bouteilles par la suite?

C’est là que j’ai décidé de me mettre nue pour me baigner, après avoir pas mal entamé une des bouteilles de rosé. J’étais super bien jusqu’à ce qu’un couple me surprenne. La femme m’a gueulé dessus avant d’appeler la police. Je me suis fait arrêter pour plusieurs infractions, dont exhibitionnisme, consommation d’alcool en public et être dans un parc provincial sans avoir payé après les heures d’ouverture.

Tu as fait comment pour rentrer au Québec?

J’allais perdre mon permis de conduire, mon char allait se faire remorquer et j’allais avoir un casier judiciaire, donc je paniquais solide. Disons que j’ai usé de mes charmes féminins pour m’en sortir. C’est le genre d’histoire que j’aime bien sortir aux gens quand ils pensent que je suis une petite fille sage qui n’a jamais rien fait de wild.

Stéphanie

C’est quoi l’histoire que tu aimes le plus raconter aux gens?

Quand j’avais 19 ans, j’étais du genre super timide, donc je me forçais à sortir par moi-même de temps en temps pour éviter que je sois trop dans ma coquille. Un soir que j’étais dans un bar sur Mont-Royal, je me suis mis à parler avec une fille qui avait plein de tatouages et qui était clairement plus à l’aise que moi en public. Après quelques bières, elle a réussi je ne sais pas trop comment à me convaincre d’aller me faire faire un matching tattoo avec elle.

Êtes-vous encore en contact?

Trop pas, mais j’ai encore le tatouage. C’est un smiley qui tire la langue et qui a mal cicatrisé, mais chaque fois que je le regarde, je me rappelle de la nuit où j’ai choisi de faire de quoi d’impulsif avec une totale inconnue. C’est un peu comme ma propre cicatrice de bravoure. Ha, ha.

Dimitri (une personne qui avait vraiment besoin que je change son nom)

Tu ne voulais pas que j’utilise ton vrai nom. Qu’as-tu fait de si grave?

J’étais en couple depuis quatre ans et je commençais un peu à m’ennuyer dans la routine. Tous mes amis étaient célibataires et avaient toujours des histoires de date à raconter. Comme je me suis dit que ça n’engageait à rien, je suis allé sur Tinder un soir que j’étais seul et j’ai matché avec une touriste de New York qui était de passage à Montréal. Je suis allé la rejoindre à son hôtel et je suis rentré chez moi seulement le lendemain.

Est-ce que ça s’est arrêté là?

Non, en fait, c’est après ça que c’est devenu un peu fucked up. On avait tellement cliqué qu’on s’est mis à s’écrire chaque jour. Deux mois après s’être rencontrés, j’ai créé un faux voyage pour ma job afin d’avoir une excuse pour la rejoindre pendant le week-end à New York. On a passé trois jours parfaits en retrait du monde réel. Mais je savais que ça ne fonctionnerait jamais à long terme, donc je suis rentré chez moi et j’ai coupé tous les ponts avec. Finalement, je n’ai jamais raconté cette histoire à ma gang d’amis, sauf à deux que je trust vraiment et toi aujourd’hui.

Amélie

C’est quoi l’histoire que tu es prête à me partager?

Mon amie avait commencé à dater un serveur dans un restaurant mexicain où on allait souvent. J’avais entendu parler qu’il était pas mal player, mais il était toujours super cute avec elle, donc je me suis dit que j’allais lui laisser une chance. Un soir, j’ai décidé d’aller au restaurant avec mon chum, et c’est là que j’ai aperçu le serveur avec ses mains sur les fesses d’une autre fille que mon amie. Au moment de payer la facture et après trois mojitos, je me suis dit que je devais agir.

Qu’est-ce que tu as fait?

Je me suis précipitée derrière le bar à l’entrée pour prendre le sombrero accroché au mur en criant « Ça, c’est pour Catherine! » dans la face du serveur et je me suis sauvée du restaurant avec le sombrero sur la tête en laissant mon chum payer. On s’entend que c’était plus un geste symbolique qu’autre chose, mais sur le moment, ça me semblait tellement être la meilleure chose à faire.

Est-ce que ton amie a eu des nouvelles du serveur par la suite?

Il a essayé de l’appeler après pour s’excuser, mais elle n’a rien voulu savoir. Mon amie est maintenant rendue ma coloc et on a accroché le sombrero dans le salon. On adore raconter l’histoire aux gens qui nous visitent pour la première fois et qui pensent que c’est un souvenir de voyage.