On a demandé aux gens pourquoi ils achetaient autant de papier toilette

Pourquoi les gens se ruent-ils sur le papier toilette durant une épidémie qui affecte le système respiratoire et non le système gastro-intestinal – autrement dit : le coronavirus ne donne pas la chiasse. De plus, le papier toilette ne se mange pas et ne sert pas non plus d’essence ou de chauffage. C’est un produit à usage unique qui n’est pas adapté à cette situation. Et pourtant, les gens se sont rués dans les supermarchés pour en acheter des quantités aussi hallucinantes que stupides .



Alors que se passe-t-il ? Pourquoi les gens sont-ils si déterminés à stocker du papier toilette ? Pour le découvrir, nous nous sommes rendus à l’ouverture d’un grand magasin pour interviewer des acheteurs dont le caddie en était rempli. Aucun d’entre eux ne voulait être sur les photos, alors nous avons photographié leurs achats tout en discutant.

Videos by VICE

Lily, 65 ans

VICE : Bonjour Lily, pourquoi achetez-vous autant de papier toilette ?

Lily : J’en achète parce que je vois tout le monde paniquer, alors je panique moi aussi. Je dirais que c’est par précaution. C’est important de garder une bonne hygiène, vous savez, avec le virus et tout ça. Je ne veux pas risquer ma vie.

Mais d’après ce que je sais, le virus ne change rien à vos habitudes gastro intestinales.

Non… mais bon, vous savez.

Non, je ne sais pas.

Je sais juste que tous mes amis sont devenus fous de papier toilette. Tous sans exception, même mes collègues. Et tous mes proches à l’étranger aussi, tout le monde semble très préoccupé à ce sujet.

Avez-vous entendu que du papier toilette était revendu sur eBay ?

Oui, et c’est horrible. C’est vraiment affligeant. Les gens profitent des autres, il n’y a pas de compassion. C’est même criminel.

Hayden, 30 ans

Salut Hayden. Dis-nous, pourquoi fais-tu le plein de papier toilette ?

J’ai peur que tout le monde vide les stocks avant moi et que j’en manque lorsque j’en aurai besoin. J’ai aussi cinq frères et sœurs qui ont chacun leur famille, donc j’en achète aussi pour eux.

Pourquoi acheter du papier toilette et pas quelque chose d’autre ?

Il n’y a pas de pénurie de nourriture, du moins pour le moment. Pour des raisons obscures, tout le monde s’en prend au papier toilette pour le moment.

Pourquoi à ton avis ?

Je ne sais pas, c’est juste très demandé en ce moment pour des raisons que j’ignore, donc il faut que j’en achète aussi. Si tu veux en utiliser, tu dois en acheter. C’est un produit de luxe.

Qu’est-ce qui t’a poussé à en acheter ? Est-ce que c’était dans les journaux ?

On en parlait partout dans les journaux et aussi sur les réseaux sociaux – Facebook, Instagram, Twitter –, et sur toutes les chaînes d’infos à la télé.

Danny, 21 ans

Salut Danny, pourquoi achètes-tu tout ce papier toilette ?

Parce qu’on est tous des idiots. Sérieux.

Est-ce que tu penses que la crise de papier toilette a lieu à cause l’instinct grégaire ?

A 100 %. Je pense que c’est beaucoup de panique pour rien et la peur de manquer en général. Impossible que les gens utilisent le papier toilette aussi vite. C’est quoi le délire ? Tout le monde a une diarrhée aiguë soudainement ?

Mais tu en as pris trois paquets toi aussi.

Je suis littéralement à court de papier toilette à la maison. Je suis dans ce magasin avec deux potes : il y en a un qui pousse le caddie à côté de moi, et l’autre est toujours dans les rayons à choisir de la nourriture. On prend tout maintenant pour ne pas avoir à revenir dans ce merdier.

Il y a beaucoup de nourriture dans votre caddie, c’est par précaution, ou c’est juste que vous avez faim ?

On a juste faim…

Ashley, 30 ans

Salut Ashley, à ton avis, pourquoi les gens se jettent sur le papier toilette ?

Je pense qu’ils ont juste peur. Ils ont peur de ne pas pouvoir quitter leur maison et d’être à court. C’est une sorte de panique collective. J’en achète parce que je suis à court.

A ton avis, quel a été l’élément déclencheur de cette panique ?

Les infos, sans aucun doute. Je pense que les infos ont fait peur à tout le monde avec ce coronavirus et maintenant ils font juste des choses stupides comme cette ruée vers le papier toilette.

Est-ce qu’il y en a parmi tes amis qui ont cédé à la panique du papier toilette ?

Pas que je sache, mais j’imagine bien qu’il doit y en avoir qui ont fait des stocks secrètement.

As-tu peur que le virus devienne incontrôlable ?

Je ne suis pas très inquiète pour le moment, peut-être un peu plus pour ce petit bout de chou [elle indique son bébé dans le caddie, ndlr]. Peut-être que si j’étais enceinte, je serais plus inquiète. Je m’inquiète plutôt pour les couches qui seront peut-être bientôt en rupture de stock.

Est-ce que tu penses que les gens devraient faire des réserves ?

Pas du tout. Mais bon, si je devais faire des réserves, ce serait de la nourriture, des repas pour le bébé, de l’eau et des médicaments. Je ne comprends pas pourquoi tout le monde se rue sur le papier toilette.

Jon, 29 ans

Salut Jon, qu’est-ce que tu penses de toute cette histoire de papier toilette ?

Bah, on en achète parce qu’on est presque à court, donc on en a besoin. C’est juste un peu frustrant de devoir faire la queue ici pour acheter un paquet seulement. Je ne sais pas du tout pourquoi tout le monde en achète.

Quelle est ton hypothèse là-dessus ?

Bah, ça doit être lié au virus, mais je ne comprends pas pourquoi c’est tombé sur le papier toilette. J’ai habité dans des endroits où il y avait des catastrophes naturelles, et personnes ne faisait de réserves de papier toilette. On faisait des provisions de nourriture, d’eau, de lampes, de bougies, de choses du genre. Je n’ai jamais fait de réserves de papier toilette de toute ma vie. Si c’est la fin du monde, pourquoi il faut avoir le cul propre ? Je saisis pas le délire.

As-tu des amis qui ont eu une réaction disproportionnée par rapport au virus ?

Je ne pense pas. Pour la plupart, on travaille dans le domaine de la santé, donc on est plutôt au courant de la situation. On sait que le taux de mortalité est plutôt bas, donc ça peut pas vraiment nous tuer. C’est comme attraper un rhume en fait.

Es-tu inquiet au sujet du virus en général ?

Je suis pas inquiet du tout, mec. J’attends juste que les prix des billets baissent encore plus pour pouvoir voyager. Honnêtement, je n’ai aucune inquiétude à me faire. Je fais plein de sport, et je suis plutôt inquiet des annulations qui vont avoir lieu.

As-tu entendu parler des prix de folie pour le papier toilette sur eBay ?

Nope, tu m’apprends quelque chose. Ils le vendent à combien ?

Certains vont jusqu’à 100 dollars, et quelqu’un vient de publier une annonce pour un paquet à 1000 dollars – mais c’est sûrement une blague.

Je pensais vendre un paquet pour 10 ou 15 dollars, mais maintenant je crois que je vais faire ma petite recherche !

VICE France est aussi sur Twitter, Instagram, Facebook et sur Flipboard.