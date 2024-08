On a demandé aux gens quels étaient leurs pires messages textes envoyés en état d’ébriété

Parce qu’on vit tous en permanence avec notre cellulaire accroché à la main, les risques d’envoyer un message texte alors qu’on n’est pas vraiment en état de le faire sont assez élevés. Ici, on parle du genre de textos embarrassants qui donnent envie de fermer son téléphone en espérant que ce qu’on a envoyé disparaîtra par magie.



Avec le temps des Fêtes et son lot de partys de bureau qui commencent, on tient à vous rappeler qu’il est plus prudent d’y réfléchir deux fois avant d’appuyer sur « Envoyer » et de consommer avec modération afin d’éviter de vous retrouver dans une situation humiliante.

Les messages suivants sont de bons exemples de ce qu’il ne faut pas envoyer après une nuit à trop fêter.



Mick



« Je travaillais pour une compagnie de construction depuis quatre ans et je me suis laissé convaincre par mes amis que je devais donner ma démission parce que je n’étais pas super heureux à ma job. Sauf que, n’étant pas très à jeun, j’ai décidé que le meilleur moyen de le faire était d’écrire à mon boss à trois heures du matin. »



Qu’est-ce que tu lui as écrit?



« Je lui ai écrit, avec une phrase lisible sur deux, que j’avais décidé de devenir un pirate et que je ne rentrerais pas le lundi suivant, et que j’allais décrisser un de ses chantiers comme première attaque. Et comme si ce n’était pas assez, je me suis trouvé smat d’ajouter “et la bière est vraiment bonne ce soir”. Disons que je n’ai même pas pris la peine de rentrer travailler pour valider sa réaction. »



Jonathan

Videos by VICE

« Un soir que j’étais sorti avec des collègues après la job, j’ai écrit à mon ex, qui venait de me laisser, que j’étais désolé de l’avoir trompée avec sa sœur et que je voulais une seconde chance. Par réflexe, j’ai ouvert le dernier message texte reçu pour lui écrire. Sauf que c’était sa mère qui m’écrivait, disant que j’allais lui manquer et que je ferais toujours partie de la famille. »

Elle t’a répondu quoi?

« Disons que j’ai rapidement réalisé que mon ex n’avait pas donné à sa mère la vraie raison de notre séparation et que les mots ”gros porc” et “minable” faisaient partie de sa réponse. Je ne veux même pas imaginer de quoi avait l’air leur souper de famille le jour suivant. »



Sarah

« Ma mère et moi, on est assez proches et on se texte chaque jour, au point où on se souhaite souvent bonne nuit le soir. Une fois, je suis sortie au restaurant avec une de mes amies et on a bu beaucoup de vin. Comme il se faisait tard, je me suis dit que j’allais rapidement répondre au message de ma mère que je venais de recevoir et j’ai tapé un “bonne nuit, fais de beaux rêves, je t’aime”. Sauf qu’avec ma chance habituelle, c’était mon boss qui m’écrivait pour savoir si j’avais bien envoyé un document important avant de partir. »



Comment as-tu géré ça?

« Je m’en suis seulement rendu compte le lendemain matin en me réveillant. Je lui ai tout de suite écrit pour m’excuser et m’expliquer. Il m’a répondu qu’il avait effectivement fait de beaux rêves cette nuit-là avec un émoji faisant un clin d’œil. On n’en a jamais reparlé. »

Alicia

« Une fois, j’ai texté à ma mère au lieu de mon copain de l’époque : “J’aimerais que tu sois ici pour mettre tes gros bras autour de moi.” »



Quelle a été sa réaction?

« Elle m’a répondu le lendemain qu’elle était juste à un taxi de distance de moi et que ses bras n’étaient pas si gros que ça. »



Sophie



« Je suis partie en voyage pour une semaine seule à Paris. Le dernier jour avant de rentrer, j’ai décidé d’aller au bar proche de mon Airbnb pour essayer de parler à du monde. Mais, comme je suis une personne ultra gênée, j’ai plutôt passé la soirée le nez dans mes drinks. Me sentant seule et étant pas mal tipsy, j’ai décidé d’écrire à tous mes ex dont j’avais encore le numéro de téléphone le même message, soit : “Heyyy quoi de neuf? Miss you. X” »



Est-ce que tu as reçu des réponses?

« Seulement de deux personnes, dont l’un m’écrivant un super brutal “pas moi” qui m’a fait me sentir encore plus loser. Un autre m’a répondu qu’il pensait souvent à moi et qu’on devrait prendre un café pour voir où en étaient les choses. Juste non. En plus de me faire mal à l’ego, j’ai fait exploser ma facture de cellulaire parce que je n’avais pas de forfait pour l’étranger. »

Jérémie

« Après avoir abusé des shots de téquila, j’ai eu la brillante idée d’envoyer à absolument tous les contacts sur mon cell un message disant;: “À partir de maintenant appelez-moi Capitaine Tacos!!!” J’ai passed out dans mon lit et je me suis réveillé le lendemain avec une trentaine de messages. »



C’était quoi, la meilleure réponse?

« Probablement mon père me félicitant pour mon poste de capitaine et m’informant qu’avec ce nouveau titre, j’allais sûrement pouvoir être capable de payer moi-même ma facture de cellulaire. »

Gaëlle

« J’ai déjà drunk texté ma mère à la place de mon dealer, sauf que je ne m’en suis pas rendu compte avant plusieurs heures. Quand je suis rentrée à la maison, j’avais mes parents qui m’attendaient dans le salon avec un document de plus de vingt pages sur les dangers du weed et j’ai dû passer les jours suivants avec ma mère regardant mes yeux en permanence pour voir si j’étais gelée. Plus jamais. »

Anne-Sophie



« À chaque fois que je bois un peu trop, je me transforme en espèce de maneater un peu trop sûr d’elle. Ça faisait déjà plus d’un an que je travaillais à ma nouvelle job et j’avais un méga crush sur un de mes collègues, mais je n’avais pas encore osé faire quoi que ce soit. Le soir de notre party de bureau et après un certain abus de rhum and coke, j’ai décidé que j’allais me lancer. Le problème, c’est que mon crush avait déjà quitté le party. Je me suis arrangée pour avoir son numéro de cellulaire et je me suis mis à lui envoyer au moins une dizaine de messages détaillés de ce que j’avais envie de faire avec. Dix messages un à la suite de l’autre! Un peu folle la fille! Disons que je me suis relue le matin et que je rougissais face à ce que j’avais écrit. Mais l’histoire se termine bien parce que dans mon nuage d’alcool, j’avais oublié de dire que les textos venaient de moi. Encore à ce jour, il se demande qui est la fille au bureau qui avait un crush sur lui. Thank god! »

Simon



« Le pire texto que j’ai envoyé sous l’influence de l’alcool est probablement aussi la pire connerie que j’ai faite jusqu’à présent dans ma vie! J’étais en couple avec une fille depuis plus de deux ans, mais j’étais tombé amoureux de sa meilleure amie. Un soir que j’étais sorti avec mes amis et après trop de bières, j’ai décidé de rompre avec ma blonde par texto et d’en envoyer un autre à son amie pour lui déclarer ma flamme. Le seul problème, c’est qu’elles étaient ensemble ce soir-là. Non seulement j’ai ruiné toutes mes chances avec mon crush, mais j’ai dû dealer avec un breakup super messy. »

Les noms des personnes citées ont été changés pour préserver leur anonymat.