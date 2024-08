On a discuté avec la photographe qui a gagné sa place à la VICE Expo

Cet article a été réalisé dans le cadre d’un partenariat entre VICE+ et Huawei.



Une chose est sûre : vous avez été nombreux à participer au concours pour faire partie des quatre photographes exposés lors de la VICE expo. Malheureusement pour tous les autres candidats et heureusement pour elle, c’est la bruxelloise Yaqine Hamzaoui qui viendra rejoindre Thor Salden, Romain Vennekens et Kelly Fober. Vous pourrez admirer leurs photos aux Halles Saint-Géry lors du Listen! Festival, du 18 au 21 avril prochain. Ne soyez pas mauvais perdant et venez quand même jeter un oeil; comme vous l’ont maintes fois dit vos darons, l’important, c’est de participer.

Afin de mettre un visage sur ce talent qui nous a, il faut bien le dire, assez vite convaincu, on a décidé de rencontrer Yaqine, 22 ans, pour discuter de son travail, ses multiples projets et de comment Blu Samu est devenue sa meilleure pote.

Videos by VICE

Martha Da’Ro par Yaqine Hamzaoui

VICE : Salut Yaqine. Ça t’a fait quoi, d’apprendre que tu avais gagné ?

Yaqine : Je me suis inscrite dès que j’ai vu le concours. Le jour J, on m’a rapidement contactée pour me prévenir. Je me suis dis : « Waouw, ok ». C’était super cool. L’un de mes objectifs cette année, c’était d’avoir un article dans VICE. Je peux rayer ça de ma liste maintenant.

Comment définirais-tu ton travail ?

Apparemment, j’ai un style spécifique. En tout cas, c’est ce qu’on me dit. J’aime surtout faire des portraits. Le résultat que je recherche, c’est ce côté un peu imparfait que permet la photographie. Je veux transmettre l’authenticité de la personne, dans un moment spécifique, sans me soucier d’avoir une netteté absolue par exemple. Puis la photo, c’est aussi un moyen de découvrir les gens; j’ai appris à connaître tellement de personnes grâce à ça. C’est sans doute l’aspect le plus cool de ce milieu.

Quelle est ta photo préférée ?

C’est une photo de Martha Da’Ro. C’est ma meuf préférée sur cette terre. Ensemble, on a créé un collectif qui s’appelle « Visual Poetry ». C’est un peu notre plaine de jeux. Quand on a envie de créer quelque chose, on peut le faire, et à notre manière. Ce portrait a été pris un jour où j’étais chez elle; on faisait un brainstorming et un moodboard pour le clip de son morceau « Summer Blues ». Le setup s’est vraiment fait à l’improviste et j’aime tout dans cette image. C’était vraiment un ensemble : l’atmosphère, son attitude, le côté naturel et à la fois bizarre de la photo. D’instinct, je trouve que c’est l’image la plus cool que j’ai faite.

Portrait de Martha Da’Ro et la photo préférée de Yaqine.

Tu traînes avec pas mal d’artistes… Comment es-tu devenue photographe de Blu Samu ?

Haha. Alors, c’est très simple : encore un concours. Blu en avait organisé un sur Instagram et faisait gagner des places pour l’un de ses concerts. J’ai participé et en plus, j’avais fait une petite vidéo de trente secondes pour me démarquer. Apparemment, elle a bien aimé et j’ai pu la rencontrer en backstage, après son concert. Elle m’a directement demandé d’être sa photographe pendant l’été. C’était top, car j’allais lui demander la même chose. Je l’ai suivie en août et septembre. Maintenant, c’est ma meilleure pote. Elle est vraiment cool.

Quels sont tes futurs projets ?

Je finis actuellement le montage du deuxième clip de Martha, qui d’ailleurs est très très cool. Je vais aussi travailler avec le rappeur Yong Yello qui lance son projet, et j’ai fait un shoot pour la marque de lunettes Bidules. Je fais en sorte de travailler avec des artistes locaux. Il y a tellement de collectifs et de personnes talentueuses en Belgique. C’est incroyable de pouvoir travailler avec tout ce monde. Pour mes projets plus perso, je photographie mes amis proches pour le moment. Sur le long-terme, j’ai envie d’en faire une série. Mais à 22 ans, je me dis que j’ai encore du temps devant moi.

Retrouvez les photos de Yaqine lors de la VICE Expo du 18 au 21 avril aux Halles Saint-Géry, et sur son Instagram.

Martha Da’Ro

Morgan du 77

Mystery

Martha Da’Ro

Diego, qui apparait également dans le docu de Jiri Loozens.

CPH open

Milo

Ne ratez plus jamais rien : inscrivez-vous à notre newsletter hebdomadaire et suivez VICE Belgique sur Instagram.