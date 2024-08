On a fait écouter le nouvel album de PNL à nos collègues qui ne connaissent rien en rap

Je me rappellerai toujours la première fois que j’ai fait écouter PNL à des amis québécois. Ils ont rien catché. Parce que, d’une certaine manière, PNL, c’est un peu comme une inside joke, dans le sens où il faut comprendre un peu le contexte socio-économico-culturel qui a rendu possible un tel groupe.

J’allais faire une critique du nouvel album de PNL, 2 Frères, qui sort aujourd’hui. Mais je me suis dit que ça serait beaucoup plus drôle et intéressant de demander à des gens qui ne connaissent rien au rap, et encore moins au rap français comme celui que fait PNL, de le faire à ma place. J’ai donc demandé à Marlène, notre « maman du bureau », et à Alexandra, notre « clown de la classe», d’écouter l’album et de m’envoyer leurs notes.

Alexandra et Marlène se sont partagé les pièces de l’album. Alexandra a écouté les huit premières et a laissé les huit autres à Marlène. On a recopié ci-dessous leurs observations. Enjoy.

1) Au DD

« J’ai l’impression d’être dans une station spatiale. WTF, ça veut dire quoi, “cœur et boulette”? Mon Dieu, ils sont quand même impolis, hein. L’”enculage”, “fils de pute”…

Parler en quoi? “Wada baba” quoi? OK, je viens de comprendre qu’il y a des mots inventés. J’comprends rien, estie. Est-ce que c’est supposé être une histoire? ÇA VEUT DIRE QUOI “ODD” ? “Voiture malgré, bisous aux cafards dans la cave”, ça sonne bien, même si je comprends pas le sens de tout ça. Le beat est agréable. »

2) Autre Monde

« OK, là, il articule mieux au moins. Coudonc, c’est ben dépressif, comparé à l’autre chanson. Il est en peine d’amour, genre? On dirait une berceuse. WTF, je comprends plus rien au refrain. De quoi, “que du beef”? Bon, OK, j’ai regardé les paroles sur Google pour pouvoir suivre, c’est “que la mif”, moi, j’entendais “veux-tu une miche”. Je ne suis plus sûre qu’il est en peine d’amour… Je sais plus trop. »

3) Chang

« À QUI IL PARLE? Attends, ils sont un ou deux dans le groupe? Encore du “beef”? Il a des problèmes, genre? “Baisse ma braguette”, eille, sont drôles. Je pense qu’ils sont deux, finalement. “Galette dans l’escalier”? A-t-il peur de se faire voler ses biscuits? Quand j’ai entendu “galette”, je me suis dit que c’est… fuck it, ils inventent des mots juste pour me mêler. Faut pas chercher de sens, je crois. JE PENSE QU’IL PARLE DE SON ENFANCE! Honnêtement, faut pas chercher à comprendre. C’est quand même dépressif, ça me donne envie d’écouter Evacuate the Dancefloor de Cascada. »

4) Blanka

« C’est Noël? Là, j’ai demandé à mon collègue Josh si c’était normal que je comprenne rien. Il dit que oui… J’ai eu une montée de lait, de frustration. Finalement, sommes-nous dans le désert? On dirait qu’il parle avec une patate dans la bouche. J’ai zéro fun. Je sais toujours pas s’ils sont un ou deux. Non mais, on va se le dire, c’est pas des phrases. Billy, pourquoi je fais ça? Sérieux, j’capote. »

5) 91’s

« BON, ENFIN Y A DU BEAT. WTF : “Fuck l’esclavage, je revends la blanche à Obama”? “Le miroir est net, le visage est brisé”? OK, CE SONT DES CONTRADICTIONS, GENRE?

“VR par JR”? What? Qui est Baba?? Le beat est l’fun, il y a du rythme! Je pourrais work out là-dessus. “Interviewe ma bite”? Je croyais que c’était une chanson qui dénonçait des injustices sociales. Pour vrai, maintenant je comprends trois mots sur 50, c’est quand même vraiment mieux qu’avant. Pourquoi il parle d’esclavage et de cocktail frais? OMG, qui est Baba??? Quand je le Google, ça me sort le Alibaba Group… »

6) À l’ammoniaque

« Oh, de la guitare! C’est nouveau! Ça pourrait être une chanson de camp de vacances au bord du feu. Oh. La religion, asteure. Voyons le gun shot. J’pensais qu’on était au bord du feu, moi. Oh, il y a de l’espagnol, ça se peut-tu? “Wawawawawawawa”. Il aime qui??? C’est pas clair. Ça me fait penser au film de Zoro. Pas certaine de saisir l’influence de cette chanson. Cristi que les chansons sont longues. »

7) Celsius

« Ça va, les aliens? Oh, c’est émotif tout ça! On sent qu’il a un message à passer là, là.

C’est ma chanson pref!! “Je suis punaise”? ou “pu net”? C’est pas clair. JE PENSE QU’ILS SONT DEUX FINALEMENT. “Victime de ma haiiiiiiine”, c’est tellement français, ha ha ha ha.

“Je sais plus naître”? Attends là faut que je le google. C’était “suis plus net, dans la lunette”… Je suis sans mot. »

8) Deux frères

« ENFIN, c’est la dernière que je dois écouter. OMG. Quessé ça, là, ce son-là. Ooooh, les princes de la villllllle. La police, yo yo! On dirait que je suis dans un film de gangsters. Deux frères… je pense que c’est leur histoire? Ils sont frères? OK, c’est pas clair. Il vient de dire qu’il n’a pas de grand frère. “Va te faire foutre, yo yo yo yo.” C’est pas la pire. “Bats les couilles, fils de pute.” J’apprends des insultes. Quessé ça “PVR”? Sur Google, ça dit : “Poly Vinyl Rubber”. »

En général, je suis dépassée. Marlène, prends le relais, je suis pu cap.

9) Hasta la vista

« La chanson la plus accessible de l’album pour un public non initié. Quoique ça parle d’enculés dès les premières lignes. Avec un air de musique du Sud (on pourrait se sentir à Puerto Rico ou à Cuba), des sons de guitare tzigane, cette chanson a le potentiel de devenir la Despacito de l’été 2019! Ça sonne pareil :) Pas certaine de leur faire un compliment en disant ça :). »

10) Cœurs

« Avec ce titre, je m’attendais presque à une chanson d’amour. Pas certaine… Son trop électro à mon goût, les paroles qui résonnent en écho donnent un effet bizarre à l’ensemble de l’œuvre. »

11) Shenmue

« Shen quoi… quand j’ai googlé, je suis tombée sur cette définition : « action adventure game series »! J’ai rien compris! “Madame la juge, c’est la faute au zoo”!? Drôles de paroles… »

12) Kuta Ubud

« Ça commençait bien pourtant avec une jolie mélodie au piano… puis j’ai arrêté à “Je m’en bats les couilles”. »

13) Menace

« C’est quoi ces cris? J’ai l’impression d’être au zoo, est-ce pour symboliser la jungle urbaine? »

14) Zoulou Tchaing

« Si j’ai bien compris, voilà la chanson d’amour! Mais “je m’en bats les couilles”, prise trois! »

15) Déconnecté

« Début prometteur, m’a fait pensé à la musique électro dans les films de Xavier Dolan ( Laurence Anyways, surtout), mais rapidement ça vire au chaos. Vive la voix de robot! WTF! Trop d’effets spéciaux, je préfère une trame sonore plus épurée. »

16) La misère est si belle

« Ah, ça, c’est joli, guitare harmonieuse, plus poétique. »

Billy Eff est sur internet ici et là.