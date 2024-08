On a joué à « tu préfères » avec les festivaliers des Ardentes

Cette année encore, le festival hip-hop de la Cité Ardente proposait une affiche bien remplie, peut-être un peu trop. Skepta, Damso, Alkapote, Migos, Moha La Squale, Wiz Khalifa… Tant de noms. Si peu de temps. Pourtant, on en a pris un peu pour proposer nos dilemmes de festivals à ceux qui croisaient notre route. Entre hygiène, sexe et coupe de cheveux, on a voulu vous pousser dans vos retranchements éthiques et esthétiques. Pas facile pour tout le monde.

Marty (22 ans) et Vladimir (20 ans)

VICE : Salut les gars. Vous préférez vous taper la coupe de cheveux de Tekashi69 toute une année ou rester bloqués quatre jours dans les toilettes des Ardentes ?

Marty : La coupe de cheveux de Tekashi, direct. On aime bien les coupes de cheveux originales.

Vladimir : Ouais, la coupe de cheveux aussi. On s’en moque beaucoup mais elle est pas si mal que ça finalement.

Et si on échange la coupe de cheveux contre ses tatouages, vous restez sur vos positions ?Marty : Un an avec ses tatouages ? Je pense que ça doit être plutôt fun de vivre cette expérience pendant un an.



Vous préféreriez être sobres toute la durée du festival ou arriver à chaque fois pour la dernière chanson de vos artistes préférés ?

Marty : On préfère être sobres, on est des gens sérieux, regarde notre pass presse. On travaille, monsieur. (rires)

Un peu plus difficile : vous préféreriez avoir des toilettes privées super propres pendant la totalité du festival ou rouler une pelle à votre artiste préféré pendant cinq minutes ?

Vladimir : Je pense que ma copine ne lira pas cet article, du coup je peux répondre honnêtement… Bon, mon artiste préféré c’est Skepta ou Tekashi, fatalement je suis tout de suite moins chaud… Après, si Angèle est ok, pas de soucis pour me débrouiller avec des Cathy Cabines un peu roots.

Romain (25 ans), Harri (25 ans) et Antoine (21 ans)

VICE : Hello les gars. Vous préférez qu’on vous vole toutes vos affaires ou perdre vos potes pendant les 4 jours de festival ?

Harri : Perdre mes potes, d’office ! Je m’en fous, chacun pour soi !

Antoine : Si je retrouve mes potes à la fin du festival, ça va, je peux les sacrifier pour quelques jours.

Romain : Franchement je sais pas les gars, les affaires on s’en fout un peu, non ? De toute façon faites pas semblant, on est venu avec presque rien.

Next level. Passer une nuit avec Angèle ou avoir Damso comme meilleur pote pour la vie ?

Romain : Pote à vie avec Damso, on a déjà beaucoup d’Angèles autour de nous.

Harri : Complètement d’accord.

Ok, je vois que vous savez ce que vous voulez. Et entre être réveillé tous les matins par des personnes qui baisent dans la tente d’à côté ou par un un groupe de stonards qui chantent Wonderwall pendant une heure ?

Harri : Les gens qui baisent c’est pas trop mal comme réveil.

Romain : Ouais, les gens qui baisent ça donne pas mal d’idées…

Même si ce sont tes potes ?

Antoine : Encore mieux ! Ça veut dire qu’on peut participer.

Ahmadu (24 ans) et Yassine (25 ans)

VICE : À choisir, vous préféreriez aller à un concert de Damso qui chante du Justin Bieber ou un concert de Justin Bieber qui chante du Damso ?

Ahmadu : Damso il gère tellement tout ce qu’il fait que même sur du Justin Bieber ça serait lourd.

Yassine : Ouais, sûr, Damso direct… Et puis, imagine Justin chanter : « T’es Sara Connor, je suis Terminator dans ta teu-cha »… Nan.

Passer tout le festival complètement sobre ou voir vos artistes préférés ne chanter qu’en playback ?

Yassine : Moi je bois pas, du coup le problème est vite résolu.

Ahmadu : Ouais, et puis nos artistes préférés, ils font déjà du playback, on va pas se voiler la face.

Ça ne vous déçoit pas ?

Ahmadu : Tu sais, tant qu’on passe un bon moment on est contents, on voit les artistes qu’on aime en vrai et pas sur Instagram. Et puis playback ou pas, c’est pas ça l’essentiel. Par exemple Tekashi69, il met salement l’ambiance, pas grave que ce soit du playback.

Bien, en parlant de Tekashi69, vous préféreriez avoir sa coupe de cheveux pendant un an ou rester enfermés dans une toilette pendant toute la durée du festival ?

Yassine : Argh, c’est chaud… Mais il faut faire des sacrifices. Rester enfermé dans les toilettes. Sans appel.

Ahmadu : Ouais, on ne touche pas aux cheveux, je préfère rester enfermé, c’est trop précieux les cheveux, regarde tout ce travail.

Loreyna (20 ans) et Lena (20 ans)

VICE : Salut les filles. Vous préféreriez être jetées les yeux bandés dans un pogo de Migos ou avoir quelqu’un qui chante faux juste derrière vous pendant toute la durée du festival ?

Lena : C’est difficile, parce que les gens qui chantent faux, j’ai bien souvent envie de les butter.

Loreyna : Non mais t’es folle, un pogo de Migos, au moins tu kiffes… C’est pas pareil, t’es dans l’ambiance quoi.

Et entre perdre vos potes pendant toute la durée du festival ou perdre vos affaires ?

Loreyna : Perdre mes amis c’est sûr, tu sais pas ce que j’ai pris toi !

Lena : Ouais les habits et tout, c’est trop important. En plus on a déjà fait des concerts chacune de notre côté et franchement on kiffe et on se retrouve à la fin pour partager des anecdotes.

Si vous pouvez passer une nuit avec Damso ou être meilleure amie à vie avec Angèle, vous choisissez quoi ?

Loreyna : Damso, tout de suite.

Lena : Ah ouais t’es fou. Damso si tu m’entends… Je t’aime. Mais direct. Pas pour une nuit mais pour la vie, en un soir on se marie.

Dertio (20 ans)

VICE : Salut Dertio ! Tu préfères vendre de la coke à mineur ou avoir la diarrhée devant la mainstage ?

Dertio : J’ai déjà eu la diarrhée, j’étais en panique, j’ai du appeler un pote qui avait des mouchoirs en renfort. J’ai du attendre 20 minutes pour que ça passe, dans le chaleur et les odeurs des toilettes, avec un sentiment d’injustice.

Passer une nuit avec Angèle ou avoir Damso comme meilleur pote pour la vie ?

Damso il se tape déjà Angèle, j’en suis sûr. Du coup si je suis pote avec lui, je suis certain qu’on pourra trouver un arrangement. Je respecte énormément Angèle mais on pourrait bien s’amuser. Non je rigole. Sérieusement, pote avec Damso ça m’intéresse plus. Angèle elle est mignonne mais t’as compris, c’est pas comme ça la vie, je serais plus amené à être pote avec lui je pense.

Tu préfèrerais être jetés les yeux bandés dans un pogo de Migos ou avoir quelqu’un qui chante faux juste derrière toi pendant toute la durée du festival ?

Les yeux bandés, ça doit être des barres. Aussi super dangereux mais franchement je suis chaud. C’est Migos, ça va être justement le moment de poggoter, si je ne le fais pas là, à quoi ça sert ?

Shana (20), Camelia (19) et Mahé (20)

VICE : Salut les filles, vous préférez être sobres pendant l’intégralité du festival ou arriver à chaque fois à la fin du set de votre artiste préféré ?

En chœur : Sobres.

Shana : On vient en festival pour voir nos artistes favoris du début à la fin, les concerts c’est jamais pareil que dans tes écouteurs, ils travaillent pour ça, pour le show. Alors que bon, être sobre, c’est pas si terrible.

Et entre être enfermées pendant 4 jours dans une toilette du festival ou troquer vos beaux cheveux contre ceux de Tekashi69 pendant toute une année ?

Camelia : La coupe de 69, c’est sûr. Ce serait osé mais je pense que ça m’irait bien.

Mahé : Et puis déjà rester coincée devant les toilettes c’est l’horreur, alors dedans…

Camelia : Ouais, en fonction d’après qui tu passes, les toilettes elles puent une odeur que t’imagines même pas.

Eve (23 ans), Louise (24 ans), Manon (24 ans) et Milena (24 ans)

VICE : Salut les filles, vous préféreriez être amies pour la vie avec Angèle ou passer une nuit avec Damso ?

Louise : Damso direct. Y a pas photo…



Mais elle est quand même gentille Angèle, non ?

Eve : Ouais, gentille, mais avec Damso je pense que tu passes une très bonne nuit. Ça donne envie… Pour la personne, la taille et surtout son mood…

Et si vous deviez choisir entre avoir tous vos exs sur le camping du festival ou être filmées pour un Facebook live pendant 24h consécutives ?

Eve : Mes exs, c’est sûr.

Manon : Idem. En plus je suis en bons termes avec certains donc c’est pas le pire.

On a d’assez bons rapports avec ses exs par ici il me semble. Vous préféreriez les entendre baiser à côté de votre tente ou vous faire réveillées par des stonards qui chantent Wonderwall d’Oasis pendant des heures ?

Manon : Wonderwall non les filles ? D’office tu te réveilles plus serein que si t’entends de vieilles bêtes tous les matins.

Milena : Mais cette chanson… Moi personnellement je ne peux pas. Elle rentre trop dans la tête et elle te la pollue. Tant que mes voisins de tente sont heureux, je ne vois pas où est le mal… Si t’arrives à faire l’amour en même temps qu’eux, c’est parfait pour résoudre ce dilemme.

