On a parlé à un des gars qui a inventé Lynternait

À part avoir créé un trend avec une image de Marc Labrèche et financé les billets de Marc Dupré pour une internaute âgée, la page de Lynternait se résume pas mal à un concentré de déclarations absurdes, le tout écrit avec la plume d’un enfant qui ne comprend pas l’utilité d’un dictionnaire.

J’ai parlé à Deven Caron, un des trois administrateurs de la page Facebook (avec Anthony Thibeault et Thierry Hardy-Lachance), pour en savoir plus sur les succès et les choses les plus freebies qu’ils ont fait grâce à Lynternait.



VICE : Peux-tu me dire d’où sort Lynternait?

Deven Caron : Ça va faire quatre ans que la page existe. Au départ, ça s’appelait Lle mondhe dee Lynternait, et on dessinait des stars de manière vraiment caricaturale. On faisait des bandes dessinées sur Matthieu Bonin, Gab Roy et d’autres vedettes du web en 2013. On a fait ça pendant six mois environ et, naturellement, ça a viré en page de mèmes.

Vous avez plus de 77 000 abonnés sur Facebook. Est-ce que vous vivez minimalement de ça?

On ne vit pas de ça et on est encore loin d’être rendu là. Notre but, ce n’est pas de vivre de ça non plus, ce n’est pas de se rendre milliardaires. Ce qui est important pour nous, c’est que le projet soit autosuffisant en termes de revenus, que nos serveurs ne nous coûtent pas plus que ce qu’ils nous rapportent. On a une collection de chandails qui va sortir super bientôt, cet été. Et tout ça, parce qu’on a pu se la payer! Ça marche super bien et on a du fun à le faire. Ce qui est cool de notre fan base quand on part un trend, c’est qu’ils ont un sentiment d’appartenance avec la parodie ou qu’ils se sentent interpellés.

Avec autant d’abonnés, vous devez recevoir votre lot de messages haineux.

Oui, on a déjà reçu des messages haineux. Mais en même temps, c’est compréhensible. Le dernier post qu’on s’est fait enlever, on a reçu des messages haineux parce que la publication disait : « Si tu t’appelles William, t’es un con. » Pis toute notre fan base a embarqué et tous les William commentaient et les amis d’un William aussi.

Qu’est-ce qui est arrivé avec la publication?

La publication est sortie de notre fan base parce qu’elle avait atteint genre… 200 000 personnes. Alors on a reçu plein de messages haineux du genre : « Va chier! » Mais ce qui est cool avec Lynternait, c’est que c’est une entité. Le monde qui nous envoie des messages haineux ne nous vise pas personnellement. C’est un peu pour ça qu’on a jamais crié sur les toits qui on était.

On a un peu su qui vous étiez quand le Journal de Montréal a fait un article sur vous à l’Halloween en tout cas! Qu’est-ce que vous avez fait?

On a mis la même photo de Marc Labrèche à chaque demi-heure pendant deux jours. Personne ne comprenait! Après, c’est devenu une sorte de figure sur notre page. Y a environ 500 jeunes qui se sont déguisés en Marc Labrèche à l’Halloween parce que nous avions partis ce trend-là.

C’est ce genre de publication qui attire le plus de gens?

Tout dépend des modes et si nous sommes dans un trend. Je m’explique. Par exemple, le trend de Sir Pathétik. On pouvait poster n’importe quoi et on avait plein de likes parce que tout le monde était pluggé sur ce trend.

J’ai aussi vu que vous aviez financé un spectacle pour une internaute… Peux-tu m’expliquer un peu?

C’est une vieille femme qui ne savait pas trop comment Facebook marchait, pis elle a publié sur une page random en disant qu’elle aimerait vraiment rencontrer Marc Dupré.

Comment avez-vous vu ça?

On est tombé là-dessus par chance. On s’est dit : « Ben pourquoi on ne l’aiderait pas pour de vrai? » Alors on a lancé une page GoFundMe et en 12 heures on avait amassé 135 $ pour Claudette. On a réussi à entrer en contact avec sa petite fille et on lui a versé le montant. On devrait recevoir une petite photo de Claudette avec ses billets bientôt. On a eu aussi une réponse du groupe Evenko, qui voudrait que Claudette rencontre Marc Dupré après le spectacle.

Ben non!

Quand je te parle que notre fan base est dévouée! Si on peut faire ça, on peut financer d’autres choses! On a des fans généreux et personne n’a ri de Claudette, en plus. C’est comme une satire, mais qui a fini en acte super généreux. Oui, on rit un peu, mais le but était de l’aider. C’est quasiment cute comme histoire.