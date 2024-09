On a parlé au mec qui a mis 6 mois pour faire un sandwich à 1500 balles

Sur sa chaîne Youtube How to make Everything, l’américain Andy George publie des vidéos dans lesquelles il prouve que l’on peut fabriquer soi-même les objets du quotidien que l’on a l’habitude de consommer ou de considérer comme acquis trop rapidement.

Ce jeune youtubeur américain est récemment passé au niveau supérieur en tentant de fabriquer un sandwich ex nihillo – à partir de rien – en créant tout de A à Z.

Pour le fromage, par exemple, il est allé traire une vache dans une ferme afin de récupérer du lait. Pour la viande, il a tué et plumé un poulet de ses propres mains. Il a aussi planté et cultivé lui-même des légumes et en a fait mariner certains dans une eau qu’il a salée avec du sel qu’il avait auparavant extrait d’eau de mer. Il a fait pousser du blé pour obtenir la farine qui lui a servi à faire du pain — peut-être l’étape la plus simple de son défi. Il s’est même improvisé apiculteur pour récupérer un peu de miel dans une ruche.

Malgré les six mois et les 1 500 dollars que lui ont coûtés son projet, l’œuvre finale — un sandwich « réellement » fait maison — lui a semblé un poil décevante. Son poulet et son fromage n’ont, apparemment, pas un aussi bon goût que ceux que l’on peut trouver dans le commerce.

On a posé quelques questions à cet homme qui a investi autant d’espoirs et d’efforts dans la fabrication d’un seul et unique sandwich pour en savoir plus sur les raisons qui l’ont poussé à tenter l’expérience.

MUNCHIES : Salut Andy. Alors, qu’est-ce qui t’a décidé à préparer un sandwich pendant six mois ?

Andy George : Au départ, ça vient d’une réflexion plus ou moins philosophique que je me suis faite. À l’époque, je commençais vraiment à prendre du plaisir en cuisinant et je me débrouillais pour faire de plus en plus de plats par moi-même. Du coup, je me suis dit : « et si je faisais vraiment tout moi-même ? » Genre, même la farine. Plus j’y pensais, plus ça m’intriguait et je me suis rendu compte que bizarrement, les ingrédients que l’on utilise le plus souvent sont aussi ceux auxquels on pense le moins, puisqu’on a juste à s’en servir et non à les produire.

Pourquoi cette période de six mois ? Tu t’étais fixé cette échéance dès le départ ?

C’est à cause du blé. Ça met six mois à pousser et c’est un élément indispensable de la recette, pour la farine.

Comment tu as choisi les ingrédients qui allaient se retrouver dans ton sandwich ? Le sandwich au poulet, c’est celui que tu préfères ?

D’abord je pensais préparer un plat. Un truc simple, genre un steak frites. Mais après je me suis dit qu’un sandwich, au final, c’est quelque chose qui nous paraît encore plus simple. En fait, c’est tout le contraire : il y a tellement d’éléments à mettre à l’intérieur ! J’ai écrit une liste d’ingrédients potentiels et j’ai choisi ceux qui étaient à la fois intéressants mais aussi faisables.

Et lequel a été le plus compliqué à produire ?

Le sel sans doute. Je ne m’attendais pas à galérer autant. Je viens du Minnesota, et là-bas tu peux te lever tôt pour trouver du sel comme ça dans la nature. Il y a quelques mines de sel si on fait un peu de route, mais sinon, il faut aller en chercher directement dans l’océan. J’ai donc dû bouger un peu.

Ça va, pas trop de problèmes avec la sécurité de l’aéroport, quand ils ont trouvé tout ton sel fait maison dans tes bagages ?

Les mecs font leur job, je ne peux pas leur en vouloir. Je passais les contrôles sans m’imaginer qu’il pourrait y avoir un problème, mais en fait si. Ils ont ouvert mon sac pour le fouiller et quand ils ont sorti les sachets de sel, je me suis dit : « Ok, je suis bon pour faire de la taule, là. »

Est-ce qu’il y a certains ingrédients de ton sandwich que tu as envie de refaire pour ton plaisir, en dehors du défi ?

J’ai franchement pris mon pied à m’occuper des légumes. J’aurais bien voulu continuer mais je n’ai pas de jardin chez moi. Celui que j’ai squatté appartient à la municipalité et j’avais besoin de prendre la voiture pour y aller, donc ce n’était pas franchement pratique. Mais j’aurais mon petit potager à moi, un jour.

Dans la vidéo, on te voit en train de tuer un poulet de tes propres mains pour récupérer sa viande. On ne t’a pas trop fait chier à cause de ça ?

Effectivement, quelques personnes se sont excitées dans les commentaires et m’ont suggéré que je fasse plutôt des trucs comme « me décapiter moi-même », par exemple.

Sympa. Et ce sandwich alors, il était comment finalement ?

Ça allait.

« Ça allait », c’est tout ?

Il n’était pas fondamentalement mauvais. Mais j’en avais fait un autre à côté – avec des ingrédients achetés au supermarché – et mon sandwich s’est avéré beaucoup moins bon.

Qu’est-ce qui aurait pu le rendre meilleur ?

J’aurais peut-être pu mieux préparer le poulet et le pain. Mais le pire c’était le fromage, rien à voir avec ce à quoi je m’attendais. Ma « mozzarella » avait plutôt le goût de gomme… Si j’avais eu plus de temps, j’aurais essayé de faire un fromage affiné.

Merci pour cet entretien Andy. On se rappelle dans quelques longs mois, pour voir comment tu t’en sors avec l’affinage !