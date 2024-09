On a parlé au top-model qui s’enfile des burritos géants juste pour la beauté du sport

Nela Zisser est mannequin, Miss Nouvelle-Zélande 2013 et vous n’avez probablement jamais entendu parler d’elle. Sauf si vous êtes tombés sur cette vidéo virale dans laquelle on la voit dévorer un burrito gigantesque en moins de 5 minutes, le tout en gérant avec un certain brio les spasmes provoqués par le réflexe nauséeux.

Partons du principe que vous n’êtes pas encore tombés sur cette vidéo absolument fantastique et laissez-moi vous faire le pitch en quelques mots : une jolie fille mince s’enfile un burrito de presque 2,5 kilos d’une manière complètement abusé, le tout devant une caméra et avec un chronomètre.

Videos by VICE

Cette vidéo a été prise à l’occasion d’un concours organisé par la chaîne de restaurants néo-zélandaise Mad Mex auquel a pris part notre frêle mannequin de 22 ans. Les toutes dernières minutes du challenge font particulièrement ramasser : lorsqu’elle arrive à la fin du burrito et qu’il commence à s’effondrer, Nela, en véritable professionnelle, ramasse tous les morceaux, en fait une boulette dans le creux de sa main, la fourre dans sa bouche et l’avale. Puis elle ouvre grand la gueule pour nous montrer que plus rien ne reste, avant d’essuyer son menton non sans une certaine grâce à l’aide d’une serviette en papier. Plus de deux kilos de riz, de frijoles refritos, de fromage et de guacamole engloutis en moins de cinq minutes, rendez-vous compte. C’est comme regarder un boa constricteur avaler un porcelet.

Les commentaires vont de l’encouragement à la stupéfaction, en passant par les prévisibles sarcasmes du genre « c’est dégueulasse » ou le très équivoque mais efficace : « espèce de gros tas ». Viennent ensuite les commentaires qui poussent l’analyse sémiologique un peu plus loin dans ses retranchements : « elle peut bien bouffer ma bite » ou « j’ai juste envie de l’épouser ».

Nela n’en est pas à son coup d’essai : elle a déjà gagné plusieurs concours de bouffe dans le genre où elle s’est presque tout le temps mesurée à des hommes. Sur sa chaîne YouTube, on peut la voir à l’œuvre en train de se tirer la bourre contre d’autres mecs, de s’empiffrer d’énormes menus familiaux chez MacDo ou de descendre un burger gigantesque en moins d’une minute et dix-huit secondes.

On a demandé à Nela pourquoi elle faisait ce genre de compétition et si elle savait pourquoi les gens étaient complètement hallucinés de la voir gagner contre des mecs.

MUNCHIES : Salut Nela, qu’est-ce qui t’a poussé à faire des compétitions de bouffe ?

Nela Zisser : J’ai commencé en 2013, quand je me suis qualifiée pour participer à l’édition 2014 du concours annuel du Sal’s NY Pizza à Auckland. C’est ma mère qui m’a incitée à m’inscrire en fait, histoire de rigoler. Et puis je me suis retrouvée en finale à foutre une raclée à 19 mecs.

Tu es souvent confrontée à des mecs dans ce genre de compétition ?

Je me suis retrouvée qu’une seule fois contre une femme. C’était dans un concours de burger. J’adorerais voir d’autres filles rejoindre ce sport. Les hommes et les femmes ne sont pas séparés, tout le monde est jugé et traité de la même façon et c’est quelque chose que je soutiens à fond.

Tu désignes cette activité comme un sport. Est-ce que certaines personnes le prennent vraiment sérieusement ou est-ce que la plupart des gens le font pour s’amuser ?

La plupart des gens le prennent plutôt sérieusement, mais comme dans tout sport, il faut bien qu’il y ait des moments de détente.

Est-ce qu’il y a un prix à la clé ou est-ce que les gens le font juste pour la gloire de gagner ?

Il y a souvent des dotations, ça dépend de qui sponsorise l’événement et de son ampleur. Le plus gros truc que j’ai gagné c’était lors de ma première compétition au Sal’s NY Pizza : je me suis fait 1500 dollars.

Je t’ai regardé manger ce burrito, c’est impressionnant. C’est quoi les astuces pour engloutir des quantités pareilles ?

Il faut boire beaucoup d’eau la veille et manger en quantité raisonnable. Et le jour J, il faut s’abstenir de manger avant la compétition.

Que diriez-vous aux personnes qui pensent que les modèles se laissent mourir de faim pour rester minces ?

Je pense que c’est un préjugé stupide, la plupart des modèles avec qui j’ai travaillé se goinfrent. Il y a toujours plein de choses à manger dans les coulisses des défilés et des shootings.

Et à ceux qui pensent que ces compétitions de bouffe sont juste dégueulasses ?

Je ne pense pas que ça soit le cas mais chacun pense ce qu’il veut. Je vois ces compétitions comme un sport et je pense qu’il faut être en forme pour être bon. Il faut être dans une certaine forme physique et mentale pour gagner, ce n’est qu’une question de technique et d’endurance.

Est-ce que tu fais tout ça pour nous renvoyer une certaine image sur la perception du corps ou je vais chercher un peu trop loin ?

Je le fais parce que ça me plaît. J’adore rencontrer toutes les personnes incroyables qui participent à ces compétitions et je me suis fait tellement d’amis depuis que j’ai commencé il y a deux ans. Je tiens à souligner qu’il est possible d’apprécier manger sans que cela constitue une maladie pour autant. La plupart du temps, je mange sainement et je me maintiens en forme mais je m’autorise aussi à manger ce qui me fait envie. Il faut juste garder un équilibre et savoir prendre soin de soi mentalement et physiquement.

Il y a quelques commentaires plutôt violents sur ta chaîne YouTube, est-ce que ça te fait chier ?

Je suppose que d’avoir participé à Miss Nouvelle-Zélande et Miss Monde m’a un peu préparée à ça parce que ça ne me dérange plus tellement. Je sais que si les gens sont désagréables c’est qu’ils ne sont pas satisfaits d’eux-mêmes et je suis juste triste pour eux. Je lis quelques-uns des commentaires et seuls ceux qui sont gentils me touchent. Il y a beaucoup de personnes formidables qui me soutiennent et c’est ça qui compte !

Est-ce que ça surprend encore des hommes de te voir gagner ?

Ils sont toujours choqués ! Sauf s’ils m’ont déjà croisé dans d’autres compétitions, auquel cas ils viennent me voir et me disent qu’ils ont misé tout leur fric sur moi !

Bonne chance pour tes futures compétitions de bouffe et merci d’avoir parlé avec nous Nela !