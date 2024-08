On a rencontré Pine, le crypto-philanthrope anonyme qui distribue sa fortune en Bitcoin à des associations

Avouez-le : si vous vous intéressez un minimum à l’actualité tech, vous avez bien, à un moment ou à un autre, dressé la liste de toutes les décisions indécemment matérialistes que vous auriez pris au cours des derniers mois si seulement vous aviez été assez malin pour acheter du bitcoin circa 2010, quand il en fallait encore une brouette entière pour s’offrir une baguette Tradition. C’est vrai que depuis la mi-2017, pas une semaine ne passe sans que la tête de gondole des crypto-monnaies (et des crypto-chaînes de Ponzi) n’agite la nouvelle oligarchie de crypto-traders devenus crypto-nouveaux riches en un clin d’œil – tandis que les gens comme nous, laissés sur la touche, rêvent à des univers parallèles. Si les jours glorieux du bitcoin à 20 000$ semblent déjà lointains, cette brève et intense période de spéculation aura quand même rendu un paquet de gens outrageusement riches – dont des gens qui n’en avaient absolument pas besoin, et d’autres qui qui n’étaient même pas au courant d’avoir une nouvelle fois touché le jackpot. Avec Bitcoin, le Grand Satan capitaliste a fait ce qu’il sait faire de mieux : se saisir d’un concept baigné dans l’idéologie – ici, la blockchain et sa promesse d’atomisation du secteur bancaire – le phagocyter, l’exploiter jusqu’au trognon au profit d’une élite.

Mais au milieu de cet océan de profits obscènes et de révolutions souillées, un crypto-millionnaire a décidé d’utiliser sa fortune pour servir de nobles causes. Cette personne se fait appeler « Pine » et gère, depuis la mi-décembre, un fonds d’investissement unique en son genre, le Pineapple Fund, qui lui sert à distribuer sa fortune à des associations choisies par ses soins. « Pine » est un bon samaritain du bitcoin. LE bon samaritain du bitcoin, même, puisqu’il a prévu de distribuer généreusement ses 5057 piécettes virtuelles, soit 86 millions de dollars bien réels. À l’heure actuelle, sa PME philanthropique a déjà financé 49 ONG pour une dépense totale de 45 250 000 dollars. Toutes les transactions étant enregistrées sur la blockchain, il est facile de vérifier que le Pinapple Fund mitraille le secteur associatif par salve d’un million de dollars environ à chaque fois, sans faire de distinction pour les causes à défendre : ici, un million pour l’Internet Archive ; là, un million pour The Water Project, qui se bat pour l’accès à l’eau potable en Afrique ; paf, un nouveau million pour l’Electronic Frontier Foundation (EFF), qui défend les libertés individuelles sur Internet.

À notre époque, le Pineapple Fund est une sorte d’anomalie structurelle. C’est pour cette raison qu’on est allés l’interroger sur Reddit, histoire de comprendre les fondements de cette générosité, et de comprendre vers quoi se dirigera son fonds d’investissement une fois le pactole épuisé.

Je sais que tu tiens à ton anonymat, mais est-ce que tu pourrais nous donner quelques infos sur toi ? Par exemple, dans quel domaine tu exerces, dans quelle partie du monde tu vis, comment et quand tu t’es intéressé au bitcoin…

J’ai toujours été fasciné par les systèmes de programmation, et je me suis retrouvé à bosser dans l’industrie de la tech. Ca m’a aidé à déceler le potentiel du bitcoin la première fois que je l’ai rencontré. Quand j’en ai entendu parler, en 2011-2012, j’y ai vu une monnaie cryptographique. Un morceau de code qui a une valeur monétaire. Pas d’humains ni d’institutions à payer – le potentiel semblait infini. C’est ce qui m’a m’a amené au monde des crypto-monnaies, et j’ai fait un peu de tout depuis : du minage, du trading, et j’ai même créé ma propre monnaie il y a quelques années.

Vu que j’étais fasciné par le bitcoin, j’ai essayé d’en apprendre autant que possible, et la meilleure manière de le faire est de s’amuser avec les systèmes. Au bout d’un an, j’avais un mineur ASIC qui me bouffait mon électricité, et j’ai fini par coder une variété de projets. J’ai identifié les interstices de l’industrie que personne n’explore, et je me suis mis à coder, parfois toute la nuit !

Combien de personnes sont impliquées dans le Pineapple Fund? Tu choisis toujours les associations que tu vas financer en te basant sur ton instinct et tes trois « paramètres » [quel impact a le travail que fournit l’association, quelles nouvelles compétences elle amène et à quelle point elle est efficace et durable, ndlr] ?

C’est majoritairement moi qui m’en occupe, et un ou deux volontaires m’ont aidé à choisir les associations ou à les aider à “encaisser” le bitcoin. Je prends toujours la majorité de mes décisions à l’instinct. Si j’ai un doute, je pose quelques questions, j’attends quelque jours et je dors dessus, mais le processus de sélection pour une donation ne dure que quelques minutes. Ça présente des avantages et des inconvénients. C’est en partie expérimental, mais je pense que ça a bien fonctionne jusque-là. Je suis fier des associations que le Pineapple Fund a financées, et plus encore qu’il l’ait fait sans dépasser les coûts.

Quelles associations t’intéressent le plus, et lesquelles souhaites-tu financer ? Combien as-tu reçu de candidatures avant la deadline ?

Les domaines que le Pineapple Fund a financés sont principalement la recherche sur les substances psychédéliques en tant que traitement clinique, la recherche liée au syndrome de fatigue chronique (CFE/MS), l’extension de la vie humaine et l’accès à l’eau potable. Je me vois comme un futuriste, mais j’essaie de diversifier le Pineapple Fund pour financer des associations plus « traditionnelles ». On a reçu plus de 10 000 candidatures et malheureusement, seul un petit nombre d’organisations a été financé.

Quelle partie des 37 millions de dollars de bitcoins a été convertie en monnaie traditionnelle jusque-là ? Tu prévois toujours de donner 86 millions avant le mois d’avril ?

Nous effectuons la majorité de nos donations via une application de paiement comme BitPay, qui convertit les bitcoins en dollars, et l’organisation reçoit le montant exact, donc la majorité du montant a déjà été convertie. On prévoit toujours de donner les fonds restants avant avril, voire ce mois-ci ! La récente bulle autour des crypto-monnaies a réduit la valeur du fonds, donc je pense qu’on sera autour des 50 millions de dollars. Je m’attendais à ce que la bulle éclate, c’était l’une des raisons pour lesquelles j’ai lancé le Pineapple Fund à ce moment-là, mais la vie s’est mise en travers du chemin et je n’ai pas pu choisir les ONG et faire les donations assez rapidement.

Tu as expliqué avoir eu l’idée du Pineapple Fund pendant une intraveineuse de ketamine. Est-ce que la substance t’a permis d’avoir d’autre épiphanies du genre ?

Non. C’est arrivé dans un cadre clinique.

Au fait, à quel point es-tu riche ? Depuis combien de temps sais-tu que tu as suffisamment d’argent pour arrêter de bosser ? (Et quel effet ça fait ?)

Je suis « moyennement » riche, je crois, vu que la majeure partie de ma crypto-monnaie est partie dans le Pineapple Fund. Ca fait quelques années que je sais que je pourrais arrêter de bosser, mais j’ai décidé d’ignorer ça et de continuer comme avant. Je suis heureux d’avoir choisi cette option, parce que sinon il n’y aurait jamais eu de Pineapple Fund !

Quel est l’impact le plus significatif de l’argent sur ta vie quotidienne, et quels sont selon toi les risques associés à l’explosion soudaine de ton pouvoir d’achat ?

Ne pas avoir assez d’argent est un stress écrasant dans le monde d’aujourd’hui. En avoir beaucoup change la manière d’évaluer les choses. J’ai dû faire attention à rester discipliné et ne pas gâcher mon argent dans des trucs inutiles juste parce que je le peux. Je vis plutôt frugalement. Je conduis une voiture d’occasion, et je cherche toujours des promotions. Le fait que l’argent ne contrôle pas ce que tu fais et ce que tu veux, ne pas avoir à s’inquiéter de ses revenus et être libre de faire ce que tu veux dans la vie est relaxant et libérateur.

Comment réagis-tu au récent crash de la valeur du bitcoin ? Tu l’avais à peu près prédit dans une interview au Gardian le 24 décembre, en expliquant que c’était « surévalué et prêt à crasher »… tu paries toujours sur un succès à long terme ?

À court terme, dans les prochains mois voire les quelques prochaines années, je pense que les crypto-monnaies seront, au mieux, neutres. Sur le long terme, en revanche, je suis très excité par le potentiel des crypto-monnaies et des smart contracts. Personnellement, je ne parierais pas sur Bitcoin. Ca a ses avantages, mais je suis plus fan d’Ethereum.

A ton avis, est-ce que les crypto-monnaies finiront par être un facteur de réduction des inégalités dans le monde ?

J’aimerais que ça soit le cas. Les premiers acheteurs (qui ont gardé la majorité de leur monnaie) sont extraordinairement riches, et le public des crypto-monnaies a toujours été majoritairement masculin, ce qui est dommage. Certaines caractéristiques peuvent réduire les inégalités. N’importe qui peut investir dans une crypto-monnaie ou un initial coin offering (ICO). Je ne pense pas que ce soit une super idée, parce qu’il y a énormément d’arnaques et de quasi-arnaques, mais au moins il n’est plus obligatoire d’être un investisseur accrédité pour pouvoir viser la richesse en partant de plus bas.

Puisque tu sembles plutôt bien connaître l’actualité des crypto-monnaies, est-ce que tu as d’autres exemples de projets de charité liés à la blockchain ?

Il y en a quelques-uns basés sur Ethereum, mais je ne les ai pas assez explorés pour donner mon avis. La blockchain peut faire des choses incroyables pour la transparence, et encourager plus de gens à donner. L’une des premières fondations que nous avons financée, la BitGive Foundation, travaille justement là-dessus avec sa plateforme GiveTrack.

En parlant de philanthropie, pourquoi les jumeaux Winklewoss [les premiers milliardaires du bitcoin] ne font pas comme toi ?

Ils pensent probablement qu’ils auront plus d’impact quand les capitalisations boursières des crypto-monnaies atteindront le billion ;)

Pour finir, quel est le truc le plus égoïste que tu as fait depuis que tu es un millionnaire du bitcoin ?

Haha, bonne question. Des massages ? Des guerres d’enchères eBay? Prendre des risques inconsidérés sur BitMEX ? Je ne sais pas, je n’ai jamais vraiment essayé de dépenser de l’argent.

(Le 7 février, à la faveur d’une légère remontée des cours, le Pineapple Fund a repris sa grande marche philanthropique en distribuant 5,7 millions de dollars à cinq ONGs. Il reste encore à Pine 850 bitcoins dans son portefeuille.)