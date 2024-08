On a testé le logiciel qui prétend identifier un plat à partir d’une photo

Elon Musk a une dent contre l’intelligence artificielle et le PDG de Tesla ne s’en cache pas. En plus d’humilier publiquement les gens qui ne saisissent pas l’ampleur du problème, il a récemment rappelé aux gouverneurs des États-Unis la menace posée par le développement non réglementé et continu de l’IA, arguant que c’était le « problème le plus effrayant » auquel l’humanité allait être confrontée et allant même jusqu’à la comparer à une « invocation de démons ».

« L’IA présente un risque fondamental pour la civilisation humaine et je pense que les gens n’en ont pas pleinement conscience », a-t-il déclaré. Faisait-il allusion à un futur où toutes les recettes du monde auraient été analysées par une IA portée sur la bouffe, éliminant d’un coup une grande partie des acteurs de l’industrie culinaire.

En tout cas, ce futur pourrait être beaucoup plus proche qu’on ne le pense. Des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology (MIT) ont annoncé qu’ils avaient créé une IA capable de discerner avec succès les ingrédients et la recette d’un plat à partir d’une simple photo. Le nom de guerre de cette future arme de domination gastronomique ? Pic2Recipe (qu’on peut grossièrement traduire par « 2 la photo à la recette »).

Pour arriver à ce degré d’analyse, les chercheurs du Laboratoire d’informatique et d’intelligence artificielle du MIT et du Qatar Computing Research Institute ont réuni plus d’un million de recettes existantes et plus de 800 000 images de nourriture. Elles proviennent aussi bien de Food-101, un fichier créé en Suisse en 2014, que des données de l’université de la ville de Hong Kong, plus complet en matière de cuisine chinoise.

Les chercheurs se sont aussi tournés vers des sites comme Allrecipes et Food.com pour élargir le champ d’action de l’IA et créer une base de données intitulée Recipe1M avec laquelle ils ont « entraîné » le réseau de neurones.

Vous pouvez très bien imaginer qu’on utilise Pic2Recipe dans un restaurant pour savoir comment reproduire le plat qu’on a commandé chez soi

Montrez-lui un cookie, assurent-ils, et Pic2Recipe pourra identifier des ingrédients comme la farine, les œufs et le beurre (mais louper la cannelle). Le logiciel semble au point en ce qui concerne les biscuits et les muffins. Par contre, il rame pas mal avec certains aliments, comme les sushis ou les smoothies. Peut-être que ce n’est qu’une question de temps…

Les scientifiques sont persuadés qu’ils n’en sont qu’aux prémices. « Vous pouvez très bien imaginer qu’on utilise Pic2Recipe dans un restaurant pour savoir comment reproduire le plat qu’on a commandé chez soi », déclare Christoph Trattner, professeur adjoint à l’université MODUL de Vienne.

Doit-on se réjouir ou flipper ? En attendant de choisir, vous pouvez tester la démo de l’IA en téléchargeant vos propres images dans la base de données. MUNCHIES a décidé de mettre le logiciel à l’épreuve histoire de savoir si l’avenir de l’humanité en cuisine est menacé.

Peut-être pas immédiatement. Même en commençant par des choses simples – des frites, tout ce qu’il y a de plus basique – Pic2Recipe a été incapable de trouver une seule recette. Lors du deuxième essai, en utilisant la même photo, l’IA a fini par sortir une délicieuse tarte aux pommes et sa pâte feuilletée.

Pic2Recipe semblant plutôt porté sur les plats élaborés, on a essayé avec une photo d’un bol de pho. Un seul résultat est apparu. Et même s’il avait un dénominateur commun avec la photo d’origine, on ne s’attendait pas trop à finir avec une recette de carbo’.

On a ensuite décidé d’observer ce qui allait se passer avec un plat dont on n’est à peu près certain que Pic2Recipe n’a pas la recette : le Big Mac. Et, pas de surprise, le logiciel se ramasse assez lamentablement. Plusieurs solutions ont été soumises : recette de sandwich au rôti, au porc façon bbq ou au chocolat glacé (?).

Visiblement, il y a encore un peu de taf avant que Pic2Recipe ne prenne la place de Maïté et oblige les humains à se battre jusqu’à la mort dans l’espoir de choper une recette de bœuf bourguignon.

Si la domination des machines ne fait plus beaucoup de doutes, disons qu’elles vont un peu galérer en cuisine au début.