On a vécu la victoire de l’Algérie à Barbès

La finale de la Coupe d’Afrique des nations n’a peut-être pas tenu toutes ses promesses en termes de niveau de jeu et de spectacle. Mais seule la victoire est belle et les supporters algériens n’en voudront pas à leur équipe qui s’est imposée sur le plus petit des scores (1-0) face au Sénégal, pourtant dominateur. Vingt-neuf années que tout un peuple attendait ce sacre continental !

Dès le matin du match, le quartier de Barbès, dans le 18e arrondissement de Paris, avait choisi son camp. Les maillots des Fennecs étaient de sortie, tout comme les drapeaux vert et blanc frappés d’un croissant et d’une étoile rouges, déployés aux fenêtres et dans les vitrines des magasins. Au bord des zincs ou sur les terrasses des cafés, le football alimentait et monopolisait les discussions.

A mesure que le coup d’envoi approchait, le quartier se préparait pour ce match de gala : les terrasses de café et les bars à narguilé qui avaient sorti les téléviseurs étaient pris d’assaut. Ici et là, des retransmissions sur téléphones portables rassemblaient aussi tout un tas de jeunes supporters algériens. Tous étaient prêts à exulter. Ce fut le cas dès la 2e minute de jeu lorsque Baghdad Bounedjah marquait le seul but du match. S’en est suivie une longue attente aux allures de torture jusqu’au coup de sifflet final. Mais le résultat en valait le coup.

Le talentueux photographe Cebos Nalcakan est un enfant du 18e arrondissement. Il a passé une partie de sa jeunesse rue Myrha et effectue depuis plusieurs années un travail photographique sur Barbès-La Goutte d’Or intitulé « Paris Bezbar ». Un véritable travail de mémoire, comme pour mieux rendre hommage à un quartier pas comme les autres qui ne cesse de changer. Cebos a bien entendu suivi la finale de la CAN au milieu des siens. Pour VICE il a dégainé son appareil pour immortaliser cette soirée de fête et ces moments de joie et de bonheur qui se sont prolongés tard dans la nuit. Au quartier pour certains, sur les Champs-Elysées pour d’autres. Des clichés authentiques et puissants. Comme l’équipe d’Algérie tout au long de cette Coupe d’Afrique des nations.

Cebos est sur Instagram et sur Facebook.

