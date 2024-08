On est allés à l’ouverture de la boutique Supreme à Milan

Après des années de rumeurs, Supreme a finalement ouvert ses portes, à Milan, en Italie, le mois dernier. C’est le treizième magasin à ouvrir dans le monde et le troisième en Europe après Londres et Paris. Lancée en 1994 à New York, Supreme est aujourd’hui l’une des marques de streetwear les plus célèbres de tous les temps.

Le succès de la franchise repose sur son exclusivité. Au fil des années, Supreme s’est construit une niche de collectionneurs et de revendeurs acharnés qui, comme son nom l’indique, vendent des articles rares et à des prix élevés sur des marketplaces comme Klekt et Depop. Si d’aucuns disent que la marque a perdu de sa vivacité et de son attrait, elle a toujours un public fidèle. Pour l’instant, en tout cas, les choses semblent aller pour le mieux, puisque VF Corporation, l’une des plus grandes entreprises de vêtements et de chaussures au monde, vient de la racheter pour 1,7 milliard d’euros l’année dernière.

Pour visiter la boutique le jour de l’ouverture, il fallait s’inscrire à l’avance et espérer que son nom soit tiré au sort. Les clients sélectionnés ne devaient pas rester dans le magasin plus de quinze minutes et ne pouvaient acheter qu’un seul exemplaire de chaque vêtement. L’article le plus convoité était un t-shirt spécialement créé pour le lancement de la boutique qui représentait une illustration de la fresque de la Cène de Léonard de Vinci, conservée dans un couvent de Milan. Le t-shirt s’est vendu à un prix relativement abordable de 44 euros en magasin, mais s’est revendu pour plus de 400 euros sur le site StockX avant d’être épuisé.

La boutique Supreme à Milan.

On est allés à la grande ouverture pour demander aux fans pourquoi ils déploient tant d’efforts pour mettre la main sur la marchandise. Parmi la foule, composée principalement de garçons, nous avons également vu quelques youtubeurs et des célébrités comme le rappeur italien Ghali et le joueur de l’Inter Milan Achraf Hakimi, sans oublier, bien sûr, les mamans qui accompagnaient parfois leur fils avec appréhension.

Angelo, 19 ans

Angelo.

VICE : Fais-tu partie des chanceux qui ont pu entrer dans le magasin ?

Angelo : Eh bien, je me suis inscrit sur le site pour le tirage au sort mais je n’ai pas été sélectionné. Je suis quand même venu, juste pour jeter un coup d’œil.

Trouves-tu que l’engouement pour Supreme soit toujours le même, par rapport à il y a quelques années ?

Comme beaucoup d’autres choses, la marque a légèrement perdu de son sens à mesure qu’elle est devenue populaire. Ce qui était cool à l’origine, c’est que la marque était liée à la scène skate de New York. Mais je ne fais pas de skate, donc je serais hypocrite de critiquer cet aspect-là. Quoi qu’il en soit, je trouve dommage que, si tu veux acheter un article pour le porter, tu doives entrer en concurrence avec tous ceux qui veulent revendre ce même article à un prix plus élevé. Avec tous les bots que les revendeurs utilisent, il est vraiment difficile d’avoir ce genre d’articles au prix de base. Même le sweat North Face x Supreme que je porte en ce moment, par exemple, j’ai dû l’acheter sur Klekt pour environ 40 euros de plus.

Chung, 33 ans

Chung.

VICE : Salut, tu es là pour l’ouverture du magasin ?

Chung : Je l’ai appris à la dernière minute, un peu par hasard, et je n’ai pas pu m’inscrire au tirage au sort. J’espère pouvoir entrer.

Es-tu fan de Supreme ?

J’aime les coupes oversize de la marque et le fait qu’elle représente la culture du skate. Mais surtout, j’aime que les pièces soient si rares. Je vis à Milan depuis deux ans maintenant et j’ai ouvert un site en Corée où je vends des articles de haute couture achetés en Italie, comme Prada, Fendi et Chanel.

Et Supreme, alors ?

Non, je n’achète des vêtements Supreme que pour moi, presque toujours en ligne.

Quel est ton article Supreme le plus rare ?

L’article le plus cher que je possède est la veste réalisée en collaboration avec Stone Island. Je l’ai payée plus de 1 000 euros.

Andrea, 27 ans

Andrea.

VICE : Tu as été le premier client à entrer dans le magasin. Depuis combien de temps attendais-tu ce moment ?

Andrea : Depuis que j’ai entendu les premières rumeurs en 2016. En général, je vais dans un magasin Supreme au moins une fois par an lorsqu’il y a une collection qui m’intéresse particulièrement. Je suis déjà allé à Paris, à Londres et à Los Angeles. J’ai loupé l’ouverture de la boutique de San Francisco à une semaine près, malheureusement.

Combien de pièces Supreme possèdes-tu ?

Beaucoup. Tous les articles que je n’ai pas achetés en boutique, je les ai obtenus auprès de revendeurs. Malheureusement, je n’arrive pratiquement jamais à acheter quoi que ce soit sur le site officiel. J’essaie d’organiser des échanges avec d’autres collectionneurs pour éviter de dépenser trop d’argent.

Qu’as-tu acheté en boutique ?

Le t-shirt iconique Last Supper, un costume en jean, un polo et un skateboard que je vais probablement accrocher au mur.

Ginevra, 23 ans

Ginevra.

VICE : Salut Ginevra, qu’est-ce qui t’amène ici ?

Ginevra : Je suis la marque Supreme depuis un an et demi, c’est mon petit ami qui m’y a initiée. C’est bien qu’ils aient ouvert une boutique à Milan. J’ai beaucoup de chance d’avoir pu entrer dès le premier jour.

Ton petit ami n’a donc pas pu entrer ?

Non, il n’a pas été sélectionné, mais j’ai toujours beaucoup de chance lorsqu’il s’agit de tirages au sort et de concours. Après avoir reçu la confirmation, je n’ai eu que peu de temps pour répondre à leur texto.

Pourquoi y a-t-il si peu de filles ici, à ton avis ?

Je pense que le monde du streetwear est principalement masculin. Les femmes ne sont pas très nombreuses, même si la tendance est en train de changer un peu de ce côté-là.

Qu’as-tu acheté ?

J’ai acheté des chaussettes, le t-shirt box logo Milan et la veste en jean. J’attends avec impatience le lancement de la chaise Vitra Pantone car je suis en train de rénover ma maison. J’étudie le design et j’aimerais décorer mon intérieur dans ce style.

Francesco, 22 ans

Francesco.

VICE : Tu viens de sortir du magasin, comment ça s’est passé ?

Francesco : Mieux que ce que j’attendais. Tout était très bien organisé. J’ai vu des vidéos des files d’attente à la boutique de Londres et tout le monde était entassé.

Qu’est-ce que tu as acheté ?

J’ai évidemment acheté le t-shirt box logo, un sweat rose box logo réalisé en collaboration avec l’artiste KAWS, une veste en jean, des casquettes, des chaussettes et une planche, que je ne pouvais absolument pas manquer. Je ne fais pas vraiment de skate, mais je vais la garder pour ma collection.

Parle-nous de ta passion pour Supreme.

Je suis la marque depuis deux ans et demi, période au cours de laquelle j’ai acheté environ 25 articles, principalement des t-shirts. Ma pièce la plus rare est le t-shirt avec le box logo Covid-19. Je fais habituellement mes achats en ligne, mais je ne pouvais pas manquer l’ouverture du premier magasin en Italie. J’ai fait le trajet depuis la Toscane.

Federico, 19 ans

Federico.

VICE : Salut Federico, as-tu réussi à entrer ?

Federico : Malheureusement, je n’ai pas été sélectionné, mais j’espère pouvoir y entrer bientôt. J’aimerais acheter un t-shirt et un sweat que je garderai pour moi, et peut-être essayer de revendre le t-shirt avec le box logo Last Super. En attendant, je suis venu tourner du contenu pour ma chaîne YouTube.

Tu es fan de Supreme depuis longtemps ?

Ça a toujours été ma marque préférée. Je suis vraiment à fond dans le monde du streetwear et du skateboard en général. J’aime aussi le fait que Supreme n’est pas une marque de luxe ; avec 30 euros tu peux acheter un vêtement qui prend beaucoup plus de valeur par la suite.

Y a-t-il toujours le même engouement pour cette marque qu’il y a quelques années ?

L’engouement a diminué. À mon avis, c’est une bonne chose. Ça l’a rendue plus accessible. Si tu aimes les vêtements Supreme, alors achète-les, peu importe la hype.

Rebecca, 20 ans, et Francesca, 18 ans

Rebecca et Francesca.

VICE : Qu’est-ce qui vous plaît chez Supreme ?

Rebecca et Francesca : Supreme est une marque fondatrice du streetwear. On la suit depuis des années, depuis qu’elle est devenue très populaire. On n’a pas encore d’articles Supreme, mais on aimerait avoir un peu de tout, surtout le t-shirt box logo. Un de nos amis a été sélectionné pour entrer dans la boutique, on espère qu’il nous obtiendra quelque chose.

Il y a très peu de femmes parmi les fans de Supreme. Pourquoi ?

Le streetwear gagne en popularité beaucoup plus lentement chez les femmes. De plus, Supreme est principalement une marque masculine – bien qu’elle soit unisexe, les formes et les coupes des vêtements sont très masculines, ce qui fait qu’il n’est pas facile de les porter à moins d’être vraiment à fond dans le style skate. Mais il y a déjà plus de variété qu’il y a quelques années.

À votre avis, quel est l’avenir du streetwear ?

Le streetwear devient de plus en plus à la mode, mais il y a fort à parier que ce cycle finira dans cinq ou six ans, comme c’est toujours le cas avec les modes. Ensuite, il y aura un retour à un style plus classique et tout recommencera.

