On l’avait presque oublié, mais Martial casse toujours des reins

Une roulette, puis un crochet extérieur suivi d’un intérieur. Le contre favorable et le double contact qui suivent s’enchaînent en un rien de temps. Cette action digne de vos derniers exploits au Five, Anthony Martial l’a réalisée, mais sur grand terrain, et face à des joueurs un peu plus solides que vos potes du mardi soir, puisqu’il a mystifié à la suite Lucas Vaquez, Carvajal, Varane et Modric pour offrir un caviar à Lingard lors du match entre Man U et le Real.

Ok, ce n’était qu’une de ces rencontres amicales de pré-saison où l’état de forme des uns et des autres reste très variable. Mais l’action rappelle à tout le monde que le Français, acheté 85 millions d’euros à Monaco il y a deux ans, reste bien l’un des joueurs les plus talentueux de sa génération malgré une saison presque blanche sous les ordres de José Mourinho.

Anthony Martial pourrait donc bien être la bonne affaire de ce mercato. D’ailleurs, il est suivi par plusieurs clubs qui flairent le potentiel bon coup, comme le Besiktas, l’Inter Milan ou Wolfsburg. Si Martial a pour l’instant démenti les rumeurs de départ, on lui souhaite de pouvoir rééditer ce genre de rushs dans les surfaces adverses la saison prochaine, que ce soit avec les Red Devils ou sous d’autres couleurs.