On le savait déjà, mais Bernard Tapie est un sacré magouilleur

« Les hommes prudents savent toujours se faire un mérite des actes auxquels la nécessité les a contraints. » Cette phrase, écrite par Nicolas Machiavel au XVIe siècle, était à l’époque destinée à décrire les arcanes des luttes de pouvoir qui déchiraient alors Florence. De nos jours, elle colle tout aussi bien aux magouilles qui émaillent chaque année le période de transferts estivale, animée par des héritiers ultra-libéraux et désabusés du machiavélisme comme Jorge Mendes ou Mino Raiola.

Mais si la presse se focalise actuellement sur ces deux figures qui dominent le marché des agents et donc des transferts, 30 ans plus tôt, un autre personnage, tout aussi machiavélique, a jeté les bases de la jungle qu’est aujourd’hui devenu le mercato. Et cet homme n’est autre que Bernard Tapie qui, récemment interrogé dans les colonnes du Monde qui lui consacrait un portrait, s’est fait un plaisir de se rappeler ses plus belles manoeuvres estivales de ses années passées à la tête de l’OM.

C’est ainsi qu’au détour d’un paragraphe, “Nanar” se délecte d’un de ses chefs d’oeuvre en terme de manipulation, réalisé à l’été 1987. Alors que Marseille suit de très près Abedi Pelé, le génial Ghanéen, alors engagé avec le FC Mulhouse, est en passe de signer à l’AS Monaco. C’est à ce moment que Bernard Tapie, très probablement lecteur assidu de Machiavel, s’est donc rappelé la maxime du penseur italien. Et s’est autorisé une manoeuvre moralement discutable pour faire capoter le transfert. Tapie contacte le triple Ballon d’or africain et lui demande de refuser la prise de sang réalisée lors de la visite médicale réglementaire : « En général, on fait faire une prise de sang aux joueurs africains, alors quand tu vas passer la visite, tu vas refuser, dire que tu ne supportes pas ça, que c’est plus fort que toi. »

Puis Tapie joue une belle partie de bluff avec un employé de l’OM dont il soupçonne qu’il sert de temps en temps de “taupe” à l’ASM au sein du club phocéen en lui glissant l’air de rien : « Tu sais, on l’a échappé belle, je n’ai pas pris Abedi Pelé, il est séropositif. » Tapie baigne dans son jus à l’évocation de ce souvenir : « Je savais qu’il me trahirait et le dirait à Monaco. Ca n’a pas raté. Et quand Pelé refus la visite médicale, Monaco se dit : “Ha oui c’est vrai, il est séropositif, on ne le prend pas.” Le lendemain il signait à Marseille ! »