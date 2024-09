Plus loin dans la déglingue : une bière conçue pour être bue sous la douche

Et si, après une semaine particulièrement éreintante (passée à zigzaguer entre un mélange de neige et de particules de pollution), il n’y avait rien de plus satisfaisant que de se décapsuler une bonne binouze et de sauter dans la douche avec ?

Une bière sous la douche ? C’est peut-être ce qui remplacera bientôt vos apéros entre potes ou vos soirées glande devant la Ligue 2 Domino’s Pizza.

Vous ne le savez pas encore mais il y a une véritable alchimie entre la bière et la douche. Peut-être parce que c’est agréable de boire un truc frais tout en étant arrosé d’un truc chaud, peut-être parce que vous aimez faire plusieurs choses à la fois..

Quoiqu’il en soit, si vous avez encore du mal à vous enquiller une bouteille de 33 cl pendant les 4 minutes que vous passez en moyenne sous la douche – tout le monde n’a pas la descente des mecs de Roubaix –, la brasserie suédoise PangPang a pensé à vous et s’est associée avec l’agence Snask, pour produire une bière mini-format, spécifiquement conçue pour être dégustée sous le pommeau de douche.

Appelée « Shower Beer », littéralement « Bière de douche », la boisson est une blonde légère à la saveur « sucrée mais forte ». Elle est vendue dans une petite bouteille de 18 cl qu’on peut descendre en trois gorgées tout en se frottant les aisselles.

« On a toujours aimé le concept [de picoler sous la douche] donc l’idée d’inventer une bière qu’on pourrait boire tout en se lavant nous est rapidement venue à l’esprit »

, explique Fredrik Öst à MUNCHIES. Le fondateur et directeur créatif de Snask ajoute : « On voulait aussi produire une bière qui puisse être le coup d’envoi parfait de votre soirée à venir. D’où son goût, à la fois doux et puissant, qu’on peut finir en quelques gorgées alors que l’on est en train de se préparer sur l’air de Dressed for Success ».

Fredrik Tunedal, créateur de la brasserie PangPang, souligne en rigolant que la relation entre la bière et la douche relève d’un truc très primaire : « Je crois que c’est quelque chose d’universel, explique-t-il à MUNCHIES. Je suis brasseur, donc je travaille dur pendant de longues journées et, quand je rentre chez moi, je suis toujours recouvert de malt et d’autres conneries. La douche est un passage obligé avant de retrouver la société. »

Pour Tunedal, le succès était attendu : « Quand je regarde les réactions sur Internet, je vois que les gens partout dans le monde aiment cette sensation d’une bonne douche chaude et d’une bière bien fraîche. Je voulais juste optimiser cette expérience en essayant de ‘customiser’ une bière pour l’occasion. On a fait une première fournée confidentielle uniquement destinée au marché suédois. En fait, on voulait surtout en avoir pour nous, rappelle-t-il. Ça s’est vendu super vite. »

Il faut dire que la « Shower Beer » se marierait particulièrement bien avec la douche. « C’est parce que, comparée aux autres bières de chez PangPang, je laisse le mélange reposer plus longtemps lors de la première fermentation avant d’ajouter des feuilles de houblon et de baisser drastiquement la température, explique Tunedal. Ça laisse se développer une saveur un peu savonneuse qui est considérée comme secondaire dans d’autres bières mais qui donne tout son sens à la Shower Beer. Il y a aussi un goût citronné et un peu herbacé ».

La « Shower Beer » a aussi un autre atout dans sa manche révélé par Tunedal : « J’ai aussi fait que la recette puisse être utilisée comme après-shampoing. C’est-à-dire que si vous préférez faire le beau plutôt que boire, vous pouvez quand même l’utiliser ! ».

Même si les fans de longue douche préféreront sûrement prendre un pack avec eux plutôt qu’une bière élégante qu’on peut siffler en trois gorgées (et qui peut aussi être utilisée comme un shampoing), PangPang et Snask sont bienvenus en France.