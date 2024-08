On a voulu savoir sous quelles drogues vous étiez dans plusieurs festivals belges

Split your Pill est une campagne que VICE mène en collaboration avec le VAD au sujet de l’usage des drogues en Belgique. Vous pouvez retrouver tous nos articles ici.

Les grandes vacances touchent presque à leur fin. Nombreux d’entre vous nagent sans doute encore en pleine dépression post-festival. Comme on était présents sur pas mal d’entre eux cet été (Dour, les Gentse Feesten, Tomorrowland ou encore Pukkelpop), on a fait quelques rencontres. Dans le contexte polémique des contrôles anti-drogues et en regard de nos derniers articles sur leur consommation en Belgique, on s’est permis de vous demander ce que vous aviez décidé de prendre avec vous et pour quelles raisons, et ce sur les différents sites qu’on a foulé avec nos pieds fatigués. Des cocktails explosifs aux restrictions personnelles qui accompagnent l’angoisse de se faire sortir, une chose est sûre : vous aviez envie de vous faire plaisir.

Théo (23 ans)

VICE : Salut Théo, quelles drogues as-tu pris ou comptes-tu prendre ?

Théo : Je n’ai pas forcément une drogue de prédilection, mais là j’ai pris pas mal de cocaïne.

Pourquoi la cocaïne ?

Par rapport à Paris, elle est beaucoup moins chère ici quand tu l’achètes en plus grande quantité. J’ai pu l’avoir pour 40€ le gramme, du coup je me suis fait plaisir.

Tu recherches quoi en prenant de la coke ?

Pas grand chose, c’est pas comme les taz ou d’autres drogues qui te font planer. C’est juste pour rester le plus longtemps actif et voir un maximum de choses pendant le festival.

Est-ce qu’il y a une drogue que tu déconseilles pendant un festival ?

Ah clairement le LSD. Mec imagines tu perds tes potes, tu trip énormément. Tous ces gens autour de toi, tous ces décors et surtout la grandeur du site… Je pense que c’est la façon la plus simple de faire un bad trip. Même si ça sonne comme une drogue de festival et que ça dure quinze heures, je pense que c’est risqué.

Léo (19 ans)

VICE : Hello Léo, tu prends quoi comme drogues ici ?

Léo : Je me fais un petit mélange de plusieurs choses. Généralement c’est speed, MDMA, ecstasy et des joints dans la journée.

Pourquoi ces drogues en particulier ?

C’est à la fois des drogues qui te tiennent éveillé et qui te font ressentir quelque chose de bon. Ça t’offre un super voyage dans la musique. Là par exemple, j’ai pris de la MD et tout à l’heure un peu de speed et je suis complètement capable de répondre à tes questions tu vois.

Tu fais ça tous les jours du festival ?

Ça dépend. S’il y a une grosse programmation la journée je peux faire cet enchaînement là, oui. Sinon je reste plus soft. Mais je pense que la combinaison de drogues dont je viens de te parler, c’est la plus cool. T’es ultra actif, bien dans le mood et en fumant beaucoup de joints ça te relaxe. Du coup, facile de bien dormir après et d’être quasi remis à neuf le lendemain.

Tu pourrais faire le festival sans drogues ?

Je pourrais oui. Mais je m’amuserais sûrement un peu moins. Je raterais plein de trucs et je tomberais pas dans des situations improbables comme là, parler à VICE un peu perché.

Lise (24 ans)

Salut Lise, tu as pris un truc aujourd’hui ?

Lise : Pour la première fois, je peux dire que oui.

Qu’as-tu pris ?

Une amie m’a donné une pilule.

Pourquoi as-tu décidé d’en prendre pour la première fois ici ?

J’ai toujours voulu essayer, j’étais très curieuse. Et maintenant, j’en ai eu l’opportunité. Evidemment, je n’ai pas gobé la pilule entière.

Et t’en penses quoi de cette première expérience ecsta ?

Ça me fait passer de bons moments. Ça me tient éveillée et c’est nécessaire. Cette aprem, j’étais crevée.

Vas-tu en prendre plus souvent maintenant que tu sais ce que ça fait ?

Je pense bien.

Nicolas (24 ans)

VICE : Hey Nicolas, tu as pris quoi comme drogues avec toi ?

Nicolas : Aucune cette année. Tomorrowland a une politique très stricte vis-à-vis de la drogue et quand je vois combien j’ai payé mon pass, je n’ai pas envie qu’on coupe mon bracelet.

D’habitude tu prends de la drogue en festival ?

Oui, surtout de la cocaïne ou du speed pour pouvoir tenir la distance. Les journées sont très longues, tu sais. Ici, on va faire ce qu’on peut pour tenir le coup.

Un festival sans drogue, ça change quelque chose ?

Forcément, c’est différent. Ici, on s’ennuie un peu. On est moins dans la bonne ambiance, dans le bon mood. On boit des bières pour oublier, mais c’est moins sympa quand même. Enfin, on n’a pas le choix.

Jasper (25 ans)

VICE : Hey Jasper, sous quelles drogues es-tu ?

Jasper : Uniquement de l’alcool. Je voulais prendre de la weed mais les contrôles ici sont trop sévères. Regarde moi tous ces flics.

Tu fais toujours autant attention avant d’amener de la beuh quelque part ?

Oui. J’ai déjà été attrapé et je me suis pris une amende. Ma mère n’était pas très contente.

Pourquoi tu préfères la weed ?

Je trouve ça chill. Mais je peux aussi m’en passer, comme maintenant.

Thom, 19 ans

VICE : Salut Thom, tu as quoi comme drogues avec toi ?

Thom : J’ai un peu de MD, mais pas grand chose.

On peut la voir ?

Non.

Pourquoi ?

Ils rigolent pas à Tomorrowland. T’as vu les contrôles ? J’ai entendu dire que si on te chopait avec de la drogue, la sécu te foutait dehors. Je préfère rester discret.

Tu penses quoi de cette politique ?

C’est le rôle de la police, non ? C’est dur. J’ai été à Dour, c’était plus facile. Là, on pouvait trouver ce qu’on voulait, notamment au camping. Fallait pas chercher trop longtemps. Ici, il faut pas trop faire le malin avec ça. C’est peut-être parce qu’on est chez les Flamands.

Zoë (21 ans)

VICE : Salut Zoë, tu as pris des drogues ce soir ?

Zoë : Oui, de la MDMA.

Pourquoi ?

Parce que je veux rester danser tard.

Ça fait longtemps que tu en prends ?

Oui, ça doit faire quelques années maintenant. Je trouve que c’est une drogue sympa. Je ne souffre pas d’atroces descentes le lendemain. J’ai des potes qui se sentent parfois déprimés pendant une semaine. Je ne pense pas que j’en prendrais si ça m’arrivait à moi aussi.

Où trouves-tu tes infos sur les drogues et comment les prendre ?

Via mes amis. Ils en prennent depuis bien plus longtemps que moi du coup j’écoute toujours leurs conseils.

Mats (20 ans)

VICE : Hey Mats, tu as pris un truc ce soir ?

Mats : Qu’est ce que tu veux dire par là ?

Tu as pris des drogues ?

Non, ce soir uniquement de l’alcool.

Tu consommes parfois des drogues ?

Oui, parfois. Mais ce soir, pas envie.

Quelles drogues tu prends ?

MDMA, speed, coke. Mais ce soir tous mes potes étaient déjà en train de boire donc on a décidé de ne faire que ça. Peut-être bien que demain on va choper un peu, je ne sais pas encore. Mais parfois, il faut savoir se débrouiller sans, hein ?