On vous a demandé votre pire et meilleur souvenir des Diables Rouges

Pendant Belgique-Japon, nous nous sommes baladés dans Bruxelles pour rencontrer les vrais fans de notre équipe nationale et leur demander quel était leur plus beau et plus mauvais souvenirs. Micro-trottoir qui a failli tourner au fiasco alors que le pays du Soleil Levant menait 2-0. Heureusement, une fois de plus, les Diables ont su ravir leurs fans. Qui sait, peut-être que dans quatre ans, lorsque l’on vous demandera à nouveau votre plus beau souvenir des Diables, vous répondrez « la fameuse remontada de 2018 face au Japon. »



Will (19 ans)

VICE : Depuis quand supportes-tu les Diables Rouges ?

Will : Depuis ma naissance. On est nés Belges, on supporte donc la Belgique.

Ton plus beau souvenir des Diables Rouges ?

La qualification contre la Croatie en 2014, quand Lukaku a bien scoré, je ne sais plus combien de buts il avait mis mais c’était un sacré match pour lui. Ça m’a marqué parce que je n’étais pas en Belgique à cette époque-là. J’étais en Tanzanie, entre expatriés, mais toujours supporter.

Et ton pire souvenir ?

Quand on a perdu contre l’Argentine en 2014. Ça m’a vexé. En plus de ça, j’étais en retard et j’ai raté le but. Donc oui, ce souvenir-là, c’était vraiment le pire.

Que fais-tu si la Belgique gagne la Coupe du Monde ?

D’abord je pleure. Puis je repleure, quelques larmes. Je fais le tour de Bruxelles pendant des heures, habillé ou pas je ne sais pas. J’ai fait un pari. Si on gagne, je me met à poil sur la place de la Bourse… Mais bon, il faut penser aux autres aussi, c’est pas cool.

Tu penses vraiment qu’on sera champions du monde ?

Honnêtement, oui. Le Brésil est très fort cette année, mais c’est notre année du coup on est inarrêtables. Et puis si on joue contre la France en demi on va les éclater. La dernière fois qu’on a joué contre eux, on leur a mis 4-3.

Viktor (28 ans)

VICE : Depuis quand es-tu supporter des Diables Rouges ?

Viktor : Depuis que je suis né, évidemment.

Ton meilleur souvenir de l’équipe nationale ?

C’est difficile d’en choisir un seul, mais je pense que je vais la faire simple et choisir ce mondial. On est en train de super bien jouer, on a une chance de marquer l’histoire.

Et ton pire souvenir ?

Je ne sais plus exactement quand, mais je me souviens qu’une fois le Brésil nous a battu (2002, ndlr). On avait marqué un but grâce à Wilmots qui avait ensuite été annulé par l’arbitre. Grosse déception, j’avais vraiment l’impression qu’on pouvait battre le Brésil. En plus de ça, je devais étudier pour mes examens. J’avais le moral à zéro.

Tu fais quoi si la Belgique gagne cette Coupe du Monde ?

Rien de vraiment différent je pense. Boire plein de bières, mais cette fois-ci avec un grand sourire.

Tu penses sincèrement qu’on peut gagner ?

Franchement ? On va gagner.

Anna (26 ans) et Daniela (28 ans)

VICE : Depuis quand supportez-vous la Belgique ?

Daniela : J’ai déménagé en Belgique cette année et j’ai beaucoup d’amis belges qui sont derrière cette équipe. J’avais envie de l’être avec eux. C’est une belle équipe, très représentative de la Belgique.

Quel est votre meilleur souvenir des Diables ?

Anna : Quand Lukaku a marqué et qu’il a rendu hommage à sa mère, c’était juste super émouvant.

Avec qui étiez-vous pendant ce match ?

Anna : On était ensemble.

Daniela : Je regarde les matchs avec elle parce qu’elle connaît un peu tout, du coup elle m’explique.

Et quel était le moment le plus triste vécu avec les Diables Rouges ?

Anna : La déception de la Coupe d’Europe en France il y a deux ans. C’était tellement dommage…

Vous faites quoi si la Belgique finit première de cette compétition ?

Anna : Je ferai la fête comme jamais.

Daniela : Je ne serai malheureusement pas en Belgique, mais en vacances au Canada… Du coup je mettrai le réveil pour regarder la finale, et je croiserai tout ce que je peux pour que ça me fasse passer de super vacances.

Sam (22 ans)

VICE : Depuis quand es-tu supporter des Diables ?

Sam : Je pense que ça a commencé en 2008 avec le match des qualifications pour la Coupe du Monde de 2010. La Belgique a joué contre l’Espagne, les champions d’Europe en titre. Ils ont fait un super match et c’est là qu’on a commencé à découvrir les vrais talents de cette équipe.



Ton plus beau souvenir avec les Diables Rouges ?

Le 2-1 contre les Etats-Unis pendant la Coupe du Monde 2014 au Brésil. C’était incroyable.

Et ton souvenir le plus triste ?

Vous avez dû entendre ça souvent, mais je dirais la défaite contre le Pays de Galles. Rien que d’y repenser, je suis encore un peu tendu.

Que feras-tu si la Belgique gagne la compétition ?

Sam : Je n’irai pas jusqu’à courir à poil dans les rues mais je pense que je ferai la fête un maximum. C’est sûr. Et qui sait, peut-être que l’alcool me déshabillera.

Anne-Sophie (23 ans) & Sophie (25 ans)

VICE : Depuis combien de temps supporterez-vous les Diables Rouges ?

Sophie : Depuis la Coupe du Monde précédente, donc quatre ans.

Votre meilleur souvenir des Diables ?

Anne Sophie: La précédente Coupe du Monde était super passionnante et ils sont quand même arrivés en quarts de finale, donc pas vraiment de souvenir précis, mais juste la victoire, la victoire, la victoire !

Votre endroit favori pour regarder les matchs ?

Anne Sophie: Il y a toujours beaucoup d’ambiance au Oude Markt à Leuven. Et toujours plus de bières en l’air à chaque nouveau but. Pas que j’adore ça, mais c’est bonne ambiance.

Et votre souvenir le plus douloureux ?

Anne Sophie : La défaite en quart de finale lors de la Coupe du Monde précédente.

Sophie : Pour moi, le dernier match contre l’Angleterre. SUPER CHIANT.

Quel est votre joueur favori ?

Sophie : Mon préféré, c’est Simon Mignolet, il ne peut jamais jouer en tant que second gardien, mais le mec vient de Saint-Trond, comme moi.

Rik (25 ans)

VICE : Depuis combien de temps es-tu fan des Diables Rouges ?

Rik : Eh bien, j’ai 25 ans, donc 25 ans.



Quel est ton meilleur souvenir ?

Le match contre les États-Unis à la Coupe du monde au Brésil en 2014. Je les ai vus dans la maison des jeunes de Sint-Katelijne-Waver, le village d’où je viens.



Et ton pire souvenir ?

Le match contre le Pays de Galles en quarts de finale. Dégage, Pays de Galles. Ils ne sont même pas présents cette année. Je pense que ça veut tout dire.

Oui, ce match revient souvent. As-tu un joueur favori ?

Suffit de regarder dans mon dos. Michy Batshuayi. Super bon attaquant et super chouette personnage. Le monde entier a regardé en boucle ce retour de balle contre sa tête, mais le mec en rigole et je trouve ça vraiment cool.



Que feras-tu si la Belgique devient championne du monde ?

TOUT. Je me fais un tatouage, je saute dans une rivière. Absolument tout est possible.

Victor (24 ans)

VICE : Sympas les lunettes. Depuis combien de temps soutiens-tu les Red Devils ?

Victor : 24 ans ! Toute ma vie.

Après 24 ans de Diables Rouges, tu as bien un meilleur souvenir ?

L’ambiance, à chaque fois. Que tous les Belges soient unis et rassemblés, c’est vraiment exceptionnel, c’est la meilleure chose qui peut arriver et c’est grâce aux Diables.

As-tu également un souvenir qui fait un peu mal ?

Oui, la défaite contre l’Argentine en 2014. Ce fut un moment douloureux. Mais pour le reste, ils ont toujours été géniaux.

Qui est ton diable préféré ?

Wow, ai-je un joueur préféré ? Thibaut Courtois, parce que je suis aussi gardien de but au hockey, donc on est compagnons de route.

Que feras-tu si la Belgique obtient le titre ?

Je fais la fête tout l’été et on s’assure que dans deux ans, on deviendra également champions d’Europe. Ensuite, on prépare la plus grande teuf jamais organisée à Bruxelles.

Tu penses qu’ils peuvent être champions ?

Je ne le pense pas. Je le sais. J’y crois.

Lionel (32 ans)

VICE : Depuis quand supportes-tu l’équipe des Diables Rouges ?

Lionel : Depuis que j’ai 6 ans, quand j’ai appris à jouer au foot.

Ton plus beau souvenir des Diables Rouges ?

Lionel : Il n’y en a pas beaucoup malheureusement mais je retiendrais le Belgique-Brésil de 2002. Même si on a perdu, c’était beau de voir notre équipe mettre en difficulté les Brésiliens.

Et le pire ?

Lionel : Il y a deux ans contre le Pays de Galles à l’Euro en France. On était largement favoris et ça ne l’a pas fait. On a complètement loupé le coche.

Que feras-tu si la Belgique gagne la Coupe du Monde ?

Lionel : Je me rase la tête, j’ai déjà parié…

La Belgique Championne du Monde, ça peut vraiment arriver ?

Lionel : Honnêtement non, mais je préfère y croire. Je nous donne 20% de chances, ce qui est déjà pas mal.

Emma, Léon et Maxim (19 ans)

VICE : Depuis quand êtes-vous supporters des Diables Rouges ?

Emma : Depuis cette année. Je suis arrivée il y a quatre ans à Bruxelles du coup je me suis attachée à cette équipe, elle est super sympa.

Votre meilleur souvenir avec les Diables Rouges ?

Maxim : La reprise de volée de Mertens en ouverture contre le Panama c’était quand même énorme. Moi j’ai kiffé.

Léon : Moi le but de Lukaku contre la Tunisie.

Et un souvenir qui fait mal ?

Léon : La défaite contre l’Islande à l’Euro 2016, direct.

Maxim : Mec, c’était contre le Pays de Galles…

Léon : On va la couper au montage celle-là.

Vous faites quoi si la Belgique gagne la Coupe du Monde ?

Maxim : On va s’acheter des bières. Après, si la Belgique est en finale je parie 100€ sur eux. Du coup si elle gagne, avec les gains je m’achèterai encore plus de binouzes.

Vous pensez vraiment qu’ils vont gagner ?

Léon : Moi pas trop…

Emma : Non mais faut y croire jusqu’au bout, c’est ça supporter une équipe !

Cet article a été édité après publication à la demande d’un des interviewés.