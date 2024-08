Organiser une fête en appart qui ne soit pas rincée, mode d’emploi

Organisée dans les règles de l’art, la fête en appart est potentiellement une des plus belles expériences collectives de la planète. C’est une zone de non-droit que même le plus hédoniste des clubs ne peut concurrencer. Non seulement vous évitez de passer par la case videur au bord du burn-out qui aurait besoin de neuf mois de thérapie intensive, mais vous manipulez le marché de la tise en remplaçant une vodka-coca diluée à 12 balles par une humble cannette de Maximator. La fête en appart, c’est le pays des radins, un éden sauvage et une terre de liberté à la fois. Pourquoi faire des crises de paranoïa au-dessus de chiottes bouchées après 20 minutes de queue quand vous pouvez les faire dans le luxe cossu du canapé d’un pote ?

Cela dit, organiser une house party est une autre paire de manches. Même si vous voulez être la personne qui a planifié la fête dont tout le monde parle encore cinq ans après, vous ne voulez pas qu’on s’en souvienne uniquement parce que les cendres de votre grand-mère ont fini dans le bol à punch ou que vous avez dû nettoyer le vomi d’un invité dans votre tiroir à fringues.

Pas de panique. Il existe un moyen infaillible de passer la frontière de la fin du bail pour tapage nocturne pour entrer dans la soirée de légende. Suivez le guide.

Mentir sur l’heure de début de la soirée

« La grande fête que j’organise et qui va inévitablement durer jusqu’à cinq heures du mat’ commence à 20 h 30 pétantes » – Répétez ce mensonge assez de fois pour le faire avaler sans flancher ensuite à tous les invités. C’est super important si vous ne voulez pas piquer une crise d’angoisse à 22 h 30 parce que personne n’a encore pointé le bout de son nez. Spoiler : vous n’avez pas inventé le fait d’arriver en retard à une fête pour paraître désirable, distant et malpoli – tout le monde le fait. Calculez donc le début de la fête en fonction de cette vérité : plus vous dites que c’est tôt, plus les gens arriveront à une heure normale.

Bonus : prévoyez une quantité d’alcool sur la base du « premier arrivé, premier servi » et laissez-les se démerder avec ça.

Ne négligez pas les préliminaires, picolez avant

Tout ce que vous allez boire avant la fête donnera le ton de votre soirée – et par capillarité, le ton de celle des autres. Pour éviter d’être l’hôte en détresse, irascible ou simplement turbo-coké, qui passe son temps à demander à tout le monde si « ça va tu passes un bon moment tout va bien ? », il suffit d’organiser un bon apéro. Le reste coule de source.

En tant qu’hôte, le but d’un before n’est pas simplement d’atteindre le bon niveau d’ivresse avant la fête (qui se situe généralement un verre après « pompette »), c’est le début de la fête elle-même. Préparez-vous avec au moins trois de vos personnes préférées, mettez de la bonne musique à fond et voyez qui peut finir une bouteille de Rosé Crazy Tropez le plus rapidement possible. C’est votre fête, autant en profiter.

Si votre fête a un thème, soyez précis

Je suis entièrement favorable au concept de thème – il oblige les invités à anticiper et à faire preuve d’un enthousiasme disproportionné pour ce qu’ils ont prévu de mettre. Le thème permet aussi de briser la glace niveau conversation en offrant un large éventail d’entrées en matière si vous voulez parler à la personne que vous trouvez sexy. En revanche, si votre thème c’est « soirée déguisée », vous avez merdé.

Le thème « déguisement » n’encourage pas le genre de trucs fous et hilarants que vous êtes en droit d’attendre. Il se traduit le plus souvent par des tentatives vaines et déprimantes dont les plus récurrentes sont ; porter des oreilles de chat, des chapeaux de cow-boy ou des costumes « comme dans Men In Black ».

Soirée déguisée ? Dites les termes et remplacez « déguisée » par ; les années 2010, les films écrits par Diablo Cody, les vieux mèmes, les mannequins friperies’, Shrek ou « slutty ». Plus c’est créatif, mieux c’est.

Créez la playlist parfaite et assumez-la

Si vous avez un ami qui veut être DJ et qui veut bien venir avec ses propres platines, c’est le plan idéal. Dans le cas contraire, la playlist est essentielle pour que tout le monde puisse profiter de la soirée. Prenez donc le temps de vous asseoir avec vos colocs au moins 24 heures avant la fête et créez ce putain de chef-d’œuvre : un vortex de musique ininterrompu. Une fois la playlist établie, pas besoin de revenir dessus ou d’utiliser toutes les fonctionnalités de Spotify. Faites-lui confiance et laissez-la faire son taf.

Quoi qu’il arrive, si un étrange petit intello s’approche de la source du son pour tourmenter tout le monde avec ses « dernières trouvailles Soundcloud », abattez-le.

Sonder les voisins

À moins d’être méga riche et de posséder une baraque sur un terrain de plusieurs hectares à Choisy, il est probable que vous viviez à côté d’autres humains et que vous soyez obligé de communiquer avec eux. La manière de le faire dépendra beaucoup d’eux, mais une chose est sûre : il ne faut pas ignorer ses voisins. Même si vous organisez la meilleure fête du monde, l’arrivée de la police à 23 heures risque de salement plomber (sic) l’ambiance.

Plusieurs solutions s’offrent à vous en amont. Vous pouvez jouer les ingénus en préparant un banana bread végan accompagné d’un mot stipulant l’existence d’une « petite réunion entre quelques amis ce samedi ». Ou tentez un move sur la durée en étant si adorable et attentionné pendant les semaines qui précèdent la date fatidique que lorsque leur session de Danse avec les stars est interrompue par les basses assourdissantes, ils seront juste heureux de savoir que vous êtes en train de vous amuser.

Enfin, même s’ils ont 85 balais, c’est une bonne idée de les inviter. Vous ne pouvez pas vous énerver à une fête à laquelle vous avez été convié, et vous ne pouvez pas vous plaindre du bruit si VOUS êtes le bruit.

Invitez la personne qui vous plaît

Votre crush du taf, l’ami d’un ami, le serveur qui flirte à chaque commande… Organiser une fête chez soi est l’excuse parfaite pour inviter des gens sans que cela soit considéré comme chelou. En plus, embrasser la personne qui vous plaît au milieu du chaos de la fête est probablement le truc le plus euphorisant de votre vingtaine – drogues de synthèse mises à part. Si tout se passe bien, vous allez vous sentir comme Bonnie et Clyde après un braquage sauf qu’au lieu d’être dans une Ford 1932 vous serez probablement allongé sur le sol de plus en plus collant de votre appart.

Et si ça ne marche pas ? On s’en fout. Vous organisez une super fête à domicile et vous êtes entouré de gens que vous aimez.

Ne laissez pas les gens faire n’imp’

Votre propriétaire est sans-doute le genre de connard à vous sucrer la caution parce qu’il a vu de la peinture s’écailler sur le radiateur grille-pain du salon, ce qui signifie que vous avez fait une croix dessus et vous n’avez pas spécialement envie de faire gaffe. Cela dit, vous ne voulez pas non plus vivre dans une fosse septique pendant le reste de votre bail.

Avant la fête, achetez suffisamment de PQ pour une petite armée, cachez ou protégez tout ce que vous voulez retrouver intact à la fin des hostilités et, si vous avez de la moquette, essayez d’organiser la fête un soir où il ne pleut pas des cordes.

N’ayez pas peur d’en virer certains

C’est votre appart. Vous n’êtes PAS obligé d’être poli avec le type qui essaie de draguer la fille la plus ivre de la soirée ou n’importe quel autre creep qui a tapé l’incruste. Confiez à un ami de confiance la tâche de vous aider à vous débarrasser de ces boulets. Tout ce que vous avez à faire, c’est de dire « Il est temps de partir mon pote ». Vos invités vous remercieront.

Amusez-vous !

Terminez quand même au petit matin. Il ne se passe jamais rien de bien intéressant après 11 heures le lendemain. À ce moment-là, vous voulez soit être en train de roupiller soit de vous envoyer un petit-déjeuner de groupe bien gras.

