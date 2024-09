Orgie de bouffe dans un restaurant porno

C’est quasiment impossible de se balader dans une ville de Taiwan sans tomber sur un de ces restaurants à thème complètement débiles. Très populaires dans le pays, on en trouve donc à chaque coin de rue et pour tous les goûts : il y a par exemple les « maid cafés », avec leurs serveuses déguisées en domestiques un peu cruches et dociles, ou les restaurants de la chaîne « modern toilet » dans lesquels on peut déguster de la glace aux « hémorroïdes », de la crème glacée en forme d’étron ou encore, de la soupe de poisson servie directement dans une cuvette WC.

Et puisque Taiwan est l’une des îles les plus libérales du Sud-Est asiatique, ce n’était qu’une question de temps avant qu’un établissement combinant les plaisirs culinaires et charnels ne voit le jour. Le Funny Sex est le premier restaurant de Taiwan à servir exclusivement des spécialités culinaires qui font référence au cul. Il a ouvert l’année dernière à Khaosiung, la deuxième plus grande ville du pays. Et j’ai décidé d’ y pénétrer, le temps d’un déjeuner.

À regarder l’entrée et le logo en forme de slip, on a effectivement du mal à faire la différence entre un restaurant ou un sex shop. Mais une fois passé la porte d’entrée, la déco n’a plus rien d’extravagant : je m’attendais à trouver des bites suspendues au plafond, des balançoires SM à la place des chaises et des serveuses qui portent de gros godes ceintures, mais rien de tout ça.

À vrai dire, quand je suis arrivé, l’endroit était vide et ressemblait davantage à une petite boutique cosy qu’à un restaurant dédié entièrement au sexe.

Une fois à l’intérieur, le parti pris évident de la charte graphique est là pour vous rappeler que vous n’avez clairement pas débarqué dans un petit restaurant de quartier.

Rien de tel que l’allégorie d’un plan à trois consentant pour bien vous mettre en appétit avant de passer à table.

Ah, vous êtes venus ici pour manger ? Peu importe le plat que vous allez prendre, il y a de fortes chances pour qu’il soit en forme de verge ou qu’on vous le serve dans un bol en forme d’énormes nibards.

N’importe quelle bouffe un tant soit peu malléable est moulée pour obtenir une forme de pénis. Le riz, par exemple, est en forme de bite.

Le pudding au chocolat est en forme de bite.

Il y a même de la glace en forme de bite.

J’ai pris exactement la même chose que ce type : une soupe de fruits de mer servie dans une belle paire de seins. La nourriture est vraiment moyenne et je doute que le restaurant Funny Sex obtienne un jour une étoile au Michelin, mais ça n’avait pas l’air de préoccuper les clients qui étaient là avant tout pour vivre une expérience.

Ce genre d’expériences.

Mademoiselle Chen, assistante manager du restaurant, explique que le lancement de Funny Sex a été difficile même si l’établissement tourne bien aujourd’hui : « Au début on avait des clients qui ne comprenaient pas qu’on était un restaurant. Vu que notre logo représente un slip rouge, beaucoup de gens pensaient qu’on vendait des sex toys ou de la lingerie coquine. »

Mademoiselle Chen propose des poupées gonflables à ses clients, qui peuvent les accompagner à table pour la plus triste et la plus plus solitaire des expériences.

Depuis son ouverture en mars, la poupée est devenue un élément du décor chez Funny Sex — les visiteurs adorent se prendre en photo avec elle pour la poster sur leur page Facebook.

D’après Chen le restaurant est bien plus que cet endroit où l’on vient pour poser avec des poupées gonflables et pour goûter des mets délicats en forme d’organes génitaux : c’est aussi un endroit où l’on vient se cultiver. Le poster ci-dessus représente un schéma avec les tailles moyennes des pénis en fonction des nationalités. Le Congo arrive en tête, avec 18 centimètres de moyenne, suivi par l’Islande avec 16,51 centimètres. D’après le tableau, la longueur moyenne des bites varie entre 12,95 centimètres pour les États-Unis, 13,97cm pour le Royaume-Uni et 10,92cm pour la Chine.

« On veut que rendre la sexualité amusante, continue Chen. On s’efforce donc de représenter les parties génitales de façon plus ou moins grotesque. »

Après avoir terminé mon repas, direction les toilettes du restaurant, situés juste derrière cette poupée aux poignets enchaînés par des menottes en cuir rose.

Là, c’est le moment où je me suis dit que ça commençait à faire beaucoup.

En sortant, je me suis arrêté à la boutique de souvenirs du restaurant qui proposait toute sorte d’accessoires pour un enterrement de vie de jeune fille bien lourd.

Si vous souhaitez vous aventurer dans les entrailles du Funny Sex, rendez-vous au 446 Zhongshan Road dans le district de Lingya à Khaosiun,g Taïwan.

Pur produit de l’appétit insatiable des Taïwainais pour les établissements à thème, c’est peu probable que l’on voit fleurir ce genre de franchises vers chez nous prochainement. En attendant, il vous reste toujours la possibilité de montrer à vos amis qui a la plus grosse en cuisinant des aliments en forme de bites à base de riz.