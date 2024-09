L’ahurissante descente aux enfers de Patrick Keil, juge de l’affaire Festina

En ce vendredi soir de juillet 1998, le Tour de France est en route pour les Pyrénées. Alors que la caravane fait étape à Brive-la-Gaillarde et aperçoit les premiers contreforts du Massif Central, Richard Virenque n’imagine pas encore que sa vie va prendre un tour nouveau. Ce sera d’ailleurs le cas de tous les pensionnaires de Festina, l’une des formations les plus puissantes du peloton de l’époque. Composée de la coqueluche tricolore et de cadors tels qu’Alex Zülle et le champion du monde Laurent Brochard, l’équipe a toutes les cartes en main pour rafler le maillot jaune à Paris. Sauf qu’en coulisses, une affaire est sur le point d’exploser. Et elle est énorme.



Willy Voet, le soigneur et masseur belge en charge des coureurs de la Festina, a en effet été arrêté à la frontière franco-belge, le coffre de sa voiture rempli d’ampoules d’EPO, d’amphétamines, de testostérone, d’hormones de croissance et autres petites douceurs. Un arsenal à faire pâlir d’envie le plus parfait junkie, mais surtout complètement illégal. Très vite, justice et médias ne tardent pas à pointer du doigt les coureurs de la marque d’horlogerie présents sur la Grande Boucle.

