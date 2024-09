Phil Jackson quitte enfin les New York Knicks

On n’a jamais vraiment compris pourquoi James Dolan, propriétaire des New York Knicks, avait décidé de donner les clefs de sa franchise à Phil Jackson en mars 2014. Certes ses sacres avec les Chicago Bulls de Michael Jordan et les Los Angeles Lakers de Kobe Bryant – 11 titres NBA au total – plaidaient en sa faveur, mais il n’avait, à nos yeux, pas l’étoffe d’un bâtisseur capable de faire des Knicks une franchise qui compte en NBA.

Trois ans plus tard, le mandat de Phil Jackson à la présidence de la franchise new-yorkaise est terminé. Décision du big boss James Dolan qui a dû finir par se demander à quoi servaient les 60 millions de dollars sur cinq ans offerts à Jackson. Et on peut le comprendre au regard du bilan du “Zen Master” à New York : une seule qualification en play-offs et surtout le pire bilan de l’histoire de la franchise (17 victoires, 65 défaites) lors de la saison 2014-2015, pour une balance largement négative sur ces trois dernières saisons : 90 victoires, 171 défaites. Sans parler du jeu en triangle qu’il n’a cessé d’imposer à son équipe, sans jamais remettre en question sa pertinence et son efficacité.

Au-delà des résultats sportifs, sa gestion de l’effectif des Knicks a également dû peser dans la balance. Ses intentions de transférer le talentueux intérieur letton Kristaps Porzingis ont suscité des incompréhensions auprès des fans et des dirigeants, au même titre que ses appels du pied à Carmelo Anthony pour qu’il quitte la franchise. On pourrait aussi critiquer le recrutement de Joakim Noah – et son contrat XXL – et Derrick Rose qui n’ont pas le même rayonnement qu’à Chicago.

Le départ de Jackson va ravir les fans de Big Apple et en premier lieu Spike Lee. Ce dernier a d’ailleurs publié une photo sur Instagram sur laquelle est écrit “Hallelujah”. Difficile de ne pas y voir un lien avec le départ du président.

Mais bon le vieil éléphant de la NBA est tout de même bon joueur et accepte son échec : « Les New York Knicks auront toujours une place spéciale dans mon cœur. Cette équipe et cette ville ont lancé ma carrière NBA. J’aurai toujours une dette envers eux. Je suis reconnaissant envers Monsieur Dolan de m’avoir donné l’opportunité de revenir ici. J’ai espéré, bien sûr, ramener un autre titre au Garden. En tant que personne pour qui la victoire compte avant tout, je suis profondément déçu que nous ne soyons pas parvenus à le faire. Les fans de New York le méritent. Je leur souhaite, ainsi qu’à l’organisation des Knicks, tout le meilleur. Aujourd’hui et pour toujours ».

Un nouvelle ère s’ouvre donc à New York et alors que le marché des agents libres s’ouvre dans quelques jours, les Knicks se sont délestés d’un gros salaire. Le temps de la retraite a sonné pour Phil Jackson. On l’espère fortement en tout cas.