Le photographe Jurgen Vantomme met les vinyles belges sur la carte

Ado, Jurgen Vantomme (47 ans) avait déjà une passion pour les vinyles et passait la majeure partie de ses week-ends dans les soirées reggae, hip-hop et drum and bass. « J’ai même lancé un soundsystem reggae-dancehall avec un pote et on a pas mal tourné à l’époque, notamment au festival Reggae Geel, au Vooruit à Gand et d’autres grosses soirées. »

Passionnés de musique, lui et ses potes se rendaient souvent à Londres pour acheter des disques. C’est là qu’il a découvert le projet d’un photographe londonien sur la scène reggae à Londres, et qu’il a décidé de s’en inspirer pour rendre hommage à la scène musicale belge. « Personne ne l’avait encore fait en Belgique, et j’aime beaucoup de groupes belges. »

Videos by VICE

La sélection des vinyles est basée uniquement en fonction de la pochette ; l’artiste ou le genre n’a pas d’importance. Il les chine dans des boutiques de seconde main ou sur discogs s’il y trouve une copie vraiment rare. Comme il connaît bien la Belgique, il n’a pas trop de mal à localiser le lieu où les photos ont été prises. Mais parfois, c’est un peu plus compliqué et il contacte l’artiste en question, ou recherche qui a pris la photo. « J’ai failli abandonner pour la pochette de Hooverphonic jusqu’à ce que je trouve l’info sur le site d’un cyclotouriste qui a reconnu l’arbre de la photo de couverture à Kieldrecht. » C’est bien plus satisfaisant que de trouver Charlie.

The Kids à l’Atomium

Will Ferdy à Bruges

Hooverphonic à Kieldrecht : « J’ai failli abandonner pour la couverture de Hooverphonic jusqu’à ce que je trouve sur le site d’un cyclotouriste qu’il a reconnu l’arbre de la photo de couverture à Kieldrecht. » – Jurgen

De Kreuners à Anvers

Grand Jojo à Bruxelles

« Pour info, je ne suis pas un supporter du RWDM, mais plutôt du K.A.A. Gent ! »

Le livre « Belgian Covers » de Jurgen Vantomme est disponible ici.

Découvrez d’autres photographes belges mis·es à l’honneur sur VICE encliquant ici. Vous êtes vous-même photographe et vous avez une série percutante ? Envoyez-nous un mail à beinfo@vice.com