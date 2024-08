À l’intérieur de ces vieux cafés belges, ceux qui ne sont pas (encore) morts

Aussi loin que Jef s’en souvienne, au moins une fois par mois, ses parents partaient à la recherche de l’un ou l’autre vieux café. Enfant, il était souvent traîné aux quatre coins du pays. « Pour moi, ce n’était pas vraiment les excursions les plus agréables qu’il soit », confie-t-il. Le père, Jan Van den Bossche, a dressé l’inventaire de tous les estaminets typiques qu’il a visités avec son épouse, ses enfants et ses amis. En 2001, il a regroupé les cafés de la province d’Anvers dans le livre In de zoeten inval. C’est la contribution la plus importante du père Jan à ce qu’il appelle la « tavernisation » de l’horeca national.





Quand Jef (25 ans) s’est mis à chercher de l’inspiration pour son travail d’étudiant en photo au KASK à Gand, ça a été vite fait. Presque vingt ans plus tard, il décide de poursuivre le travail de son père. Avec les anciennes listes de Jan à la main, Jef a de nouveau parcouru la Flandre, où les cafés et leurs propriétaires ont juste un peu vieilli. « J’ai été dans certains endroits seul, dans d’autres avec mon père. Comme je n’ai pas le permis de conduire et que de nombreux cafés sont assez retiré, on y va à deux en voiture. »

Videos by VICE

« Pour mon père, c’était l’intérieur du rade qui était le plus important », explique Jef, « alors que moi, j’attache toujours une grande importance aux gens. Et durant notre périple, ces personnes – ou plutôt leur absence – ont souvent posé problème car la plupart des cafés que j’ai visités ne sont plus du tout populaires. » De nombreux propriétaires étaient d’ailleurs super contents de voir des gens passer la porte. Par exemple, la tenancière d’In Den Keizer à Bellegem nous a spontanément fait visiter sa maison et nous a raconté pas mal de petites anecdotes croustillantes. « Elle même a appelé ça des discussions de café » se souvient Jef. Jacqueline est décédée en novembre à l’âge de 89 ans.

Oud Gemeentehuis, Evergem

« Par contre, il arrivait aussi que le café soit bondé. C’était le cas dans l’Oude Tinnen Pot à Onze-Lieve-Vrouw-Waver. C’était plein jusqu’aux escaliers. Ce jour-là, il y avait une sorte de bingo. Les gagnants repartaient avec une barre chocolaté ou de poulet congelé. »



Généralement, Jef entre surtout en contact avec les personnes âgées. « Sauf au Café America, dans le petit village de Dikkebus (Flandre Occidentale). Je pense que le propriétaire a bien nonante ans, mais la clientèle était dans la trentaine. » D’après Jef, on n’assiste malheureusement pas à une revalorisation de ce patrimoine culturel. Au contraire. « Beaucoup de ces bars vont être remplacés par de nouveaux projets, comme par exemple le Café De Tijger à Jabbeke, où je me suis rendu quatre fois car il était sur le point d’être démoli, mais il y avait quand même quatre cents personnes à la soirée de clôture. »

Dans les années à venir, Jef aimerait également mettre les cafés de Bruxelles et de Wallonie en avant. Du moins, s’il n’est pas encore occupé à servir derrière le bar du De Ware Jacob à Anvers. « Et il y a encore un café que je veux absolument photographier à Anvers : In de Stad Aalst, c’est le café le plus populaire que je connaisse, mais ils ne m’ont jamais donné la permission. » Quand il en aura fini, il voudrait bien sûr regrouper ses photos dans un livre. Tout comme son père.

Découvrez d’autres photographes belges mis à l’honneur sur VICE en cliquant ici. Vous êtes vous-même un photographe de talent avec une série percutante ? Envoyez-nous un mail à beinfo@vice.com

De Oude Tinnen Pot, Onze-Lieve-Vrouw-Waver

In Den Keizer, Bellegem

Bostella, Essen

Café Amerikam Dikkebus

Café Beveren, Antwerpen

Café De Tijger, Jabbeke

Café De Tijger

Café De Tijger

De Kerselaar, Ieper

De Spreeuw, Zandvliet

De Viking, Gent

In De Oude Smis à Mekingen, Sint-Pieters-Leeuw

Sportlokaal, Oost-Ham

Milano, Ternat