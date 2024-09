Ciblé pour vous : des photos de mecs en sueur qui se battent dans la nature

Il y a quelques semaines, j’ai posté une story sur mon Insta indiquant que j’étais à la recherche d’un·e photographe avec une série percutante. J’avais déjà cramé mes yeux à défiler sur mon feed à la recherche d’une pépite esthétique et j’avais aussi tenté une exploration hasardeuse dans les méandres de la plateforme. C’est là que, parmi tous mes messages reçus, je suis tombé sur le travail du Bruxellois Victor Blanchevoye (23 ans).

Avec un style étrangement doux au regard du sujet qu’il aborde, Victor photographie des combats de free fight. Il a assisté à une quinzaine de réunions du genre à Tiel, aux Pays-Bas.

J’ai pris rendez-vous avec lui pour discuter de tout ça.

VICE : Salut Victor, on a adoré ta série. On se demandait si t’étais photographe à plein temps. C’est le cas? Victor Blanchevoye : Merci, ça me fait plaisir. Et non, je suis encore étudiant. Je suis actuellement en Master 1 en photographie à La Cambre.

**Qu’est-ce qui t’a amené à photographier ces gars ?

**Je cherchais des sujets et j’ai décidé de faire une sorte de brainstorming solo. J’ai fait une liste dans ma tête de choses qui me plaisaient et ce qui revenait toujours, c’était cette idée d’avoir des mondes dans un monde – explorer des sortes de microcosmes, en gros. J’aime bien les sports de combat et je me suis renseigné à ce sujet.

En creusant sur les réseaux sociaux, j’ai trouvé des gens qui se battaient de manière non conventionnelle. En fouillant encore un peu plus, je suis tombé sur des vidéos de mecs qui se battaient aux Pays-Bas et je suis ensuite tombé sur l’Instagram de leur club, hoodfightstiell. Ils se décrivent comme un club de combat alternatif. Après les avoir contactés, ils ont accepté que je vienne les photographier. Le premier combat auquel j’ai assisté, c’était en octobre 2021. Ils ont aussi une chaîne Youtube sur laquelle ils commentent les combats, un peu comme en MMA.

**T’as pas trouvé de groupes en Belgique ?

**J’ai d’abord cherché à Bruxelles, vu que j’y habite, mais je trouvais rien. Je savais que ça existait mais le fait que ça soit illégal fait que ça reste un univers très marginalisé. Bref, j’ai voulu étendre mon champ de recherches.

**T’étais nerveux la première fois que t’as été les voir à Tiel ?

**Oui, un peu. J’ai un pote qui m’a accompagné et qui a filmé pour ses archives personnelles. Le truc, c’est qu’on savait pas quels genre de personnages on allait rencontrer. Dans ce monde, y’a pas mal de néo-nazis donc autant te dire qu’on voulait pas se retrouver à ce genre d’événements. Heureusement, c’était pas du tout le cas. Les participants viennent de partout et ils viennent surtout représenter les couleurs de leur pays d’origine ou leur communauté. Il y a un petit côté Jeux olympiques.

**C’est un délire bon enfant, au final.

**Ouais, c’est pas vraiment un truc super sombre. Ces combats sont tolérés aux Pays-Bas. En fait, c’est considéré comme de l’entraînement. En l’occurrence ça ne l’est pas, mais ça reste dans ce cadre-là. Un jour, les flics sont venus, juste pour voir que tout allait bien, et j’ai été surpris de voir qu’ils avaient zéro problème avec ça. Le seul reproche que je pourrais faire, c’est que les organisateurs pourraient faire plus attention aux chutes. Et ce serait bien d’avoir des gens aptes à les transporter, s’il y a des blessés.

Ouais, c’est plus de l’ordre de l’orga… Vous vous captez en dehors des journées de combats aussi ? Non, ils sont vraiment plus jeunes que moi. Ils ont tous à peu près 17 ans, la plupart sont mineurs. Je partais du principe qu’ils avaient tous mon âge, mais en fait non. Au niveau des liens, on est plus dans un rapport d’échange d’images. Il n’y a pas plus d’affinités que ça. Évidemment, ça reste de belles rencontres.

**D’ailleurs, on peut publier comme ça ou on doit flouter des visages ?

**Ça dépend de votre sélection. A priori ça devrait aller. Certains veulent être discrets et il y a quand même des mecs qui ne veulent pas spécialement être sur les réseaux.

**En parlant de ça, j’ai remarqué que ton Instagram est très discret. Pourquoi ?

**De base, j’utilise Insta pour contacter des gens et c’est grâce à ça que je les ai rencontrés. Je poste rien parce que j’avais pas assez de projets qui me tenaient à coeur pour les montrer. Jusqu’à maintenant. Je vais sans doute publier quelques images de cette série.

**C’est quoi le projet à long terme avec cette série ? T’aimerais en faire un livre ou une expo ?

**Oui, je pensais à plusieurs choses. J’aimerais bien faire un livre et prolonger le projet sous un autre format. Je pensais y retourner et les filmer, interroger ceux qui ont une histoire un peu plus mystérieuse que les autres. À la fin, ça pourrait donner un court-métrage ou un documentaire. Je crois que ça pourrait renforcer l’aspect intime. D’ailleurs, celui qui m’inspire le plus c’est Amidou. Il a 17 ans et c’est le champion. Au-delà d’être super fort, il est aussi touchant. Il vient toujours entouré de toute sa clique.

**Tu taffes sur quelque chose d’autre en ce moment ?

**Je pars très bientôt en Espagne, à Almeria, pour faire un projet sur la mer de plastique (une région de près de 35 000 hectares qui vit de l’agriculture intensive et dont les terres sont majoritairement recouvertes de serres en plastique, NDLR). C’est là que tous les fruits et légumes sont cultivés pour l’hiver. Il y a énormément de migrants qui bossent là-bas et qui vivent dans des bidonvilles qui, ironiquement, sont fabriqués avec les plastiques trouvés aux alentours.

