Photos de bordels flamands en voie d’extinction

Jonas Van der Haegen (22 ans) a recherché les endroits du paysage flamand dans lesquels certains se réunissent pour trouver la luxure, l’affection et l’intimité. « La série a quelque chose de mélancolique », explique Jonas. « Les photos ne montrent pas les bordels les plus soignés, et on peut le remarquer aux tâches d’humidité à certains endroits. »

Avec sa série Where Did We Meet Last Time? Jonas veut mettre l’accent sur le voyeurisme. Il nous offre un judas par lequel nous pouvons jeter un coup d’œil sur l’univers anonyme de l’intimité flamande. Après tout, la luxure est quelque chose que nous avons tous en commun et la série démontre qu’il ne faut pas nécessairement aller dans des maisons closes ou des strip-clubs pour en profiter.

VICE : Salut Jonas. Pourquoi tenais-tu à te concentrer sur le sexe avec cette série ?

Jonas : Le sujet m’intéresse, car je suis homosexuel et donc très impliqué dans l’identité et la sexualité. C’est une sorte de passion pour moi. Surtout parce que la sexualité a joué un énorme rôle dans mon cheminement personnel. Je suis donc plus ouvert que le Belge moyen et j’essaie de mettre ça en lumière. Par le passé, toutes ces choses devaient se dérouler à huis clos, comme on peut le voir sur les images.

Les jeunes ne sont-ils pas plus ouverts à la sexualité ?

Les jeunes générations la perçoivent complètement différemment. Pensez à Tinder. C’est une toute nouvelle façon de communiquer, et ça signifie aussi qu’ils vivent la sexualité différemment. Ce n’est plus anonyme. Ma série dégage également quelque chose de nostalgique, elle est presque périmée et les lieux sont menacés d’extinction. Ce ne sont pas les clubs de strip les plus luxueux.

Quel endroit as-tu trouvé le plus intéressant ?

Je suis beaucoup amusé à l’Eroticabeurs. Vous vous retrouvez entouré de personnes très ouvertes sur la sexualité. Vous croisez des visiteurs de toutes générations, y compris des plus âgés. C’était très beau à voir, comment le sexe vit encore en Flandre de nos jours.

As-tu eu de mauvaises expériences ?

Parfois les choses devenaient très tendues. Comme quand je suis allé prendre des photos d’un bordel sans que personne ne m’ait rien demandé. Un type m’a remarqué et trois macs se sont mis à marcher derrière moi. Je n’ai pas attendu mon reste et j’ai vite pris mes jambes à mon cou.

Une de tes photos montre un homme dans une voiture. Qu’était-il en train de faire ?

Il ne faisait qu’attendre sa femme. Mais dans la série, cette image reçoit directement un autre contexte. Il y a une sorte de tension sexuelle dans l’air quand on arrive à cette image. Quelque chose de nerveux. Qui pourrait-il bien attendre ? Mais finalement, il y a quelque chose de gentil dans le fait qu’il est seulement en train d’attendre sa femme. Comme image finale, je trouvais ça plutôt drôle.

Est-ce qu’il y a encore beaucoup d’images suggestives qui finalement n’ont rien à voir avec le sexe ?

Oui, la photo avec les tables roses par exemple. C’est en fait une salle de bal pour personnes âgées, où se tenait une fête de Saint-Valentin. Sans le savoir, on peut vite penser que cette image a été prise dans un club de strip-tease. La série est conceptuelle et implique non seulement la recherche de sexe cru, mais également toutes les formes d’amour et d’affection. Je ne veux pas condamner ces endroits en tant que lieux sales.

As-tu également exposé ton travail ?

Oui, à l’époque j’avais utilisé un vieux projo de diapositives pour garder le côté nostalgique. Je l’avais placé entre deux murs, de sorte qu’une seule personne à la fois puisse voir le images, comme une sorte de peepshow. Je voulais montrer qu’il est permis d’autoriser le voyeurisme. Mis à part les endroits vraiment crades, il y a aussi beaucoup de beauté et de tendresse dans ces lieux de débauche .

