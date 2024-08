Photos de la rave dans le tunnel Porte de Hal où tout le monde voulait être

Pour ne plus rien manquer, inscrivez-vous à la newsletter de VICE Belgique.

Hier, le nouveau tunnel Porte Hal sur la petite ceinture a été ouvert à la circulation. Mais avant que les voitures n’y soient à nouveau autorisées, le Fuse a eu l’excellente idée d’y organiser une rave dans la nuit de samedi à dimanche. Et il semblerait bien que la moitié de Bruxelles attendait depuis toujours cette combinaison teuf + tunnel. Après une demi-journée, les tickets étaient sold-out et certains d’entre vous étaient prêts à y mettre dix fois le prix d’origine pour avoir une chance d’y entrer. Sur TicketSwap, il y a eu six mille demandes de billets et zéro demandeur comblé. Certains l’ont évidemment joué pas cool en mettant en vente des « billets » via de faux sites web. Vraiment pas cool.

Videos by VICE

Notre stagiaire Kubra a eu plus de chance. Sentant le truc venir, son frère (un chic type) avait acheté plusieurs billets et l’a donc bien sûr invitée. Ce matin à la machine à café, son verdict est tombé : « Toilettes Dixi, casiers, contrôle policiers, … on ne peut pas vraiment appeler ça une rave, mais la musique était vraiment bien et en fait ce tunnel est plus grand que je pensais. » Pour ensuite ajouter : « Et au final ces casiers, c’était bien pratique, car j’étais habillée chaudement. Et pour les toilettes, c’était agréable qu’elles ne soient pas couvertes de pisse pour une fois. » Soirée sympa, donc.

À tous ceux qui ont réussi à y rentrer, félicitations. À tous ceux qui n’ont pas pu venir, félicitations également et on vous souhaite beaucoup de plaisir avec les photos ci-dessous. A cause de l’effet rétroactif, votre FOMO pourrait gonfler encore un peu plus.

Suivez VICE Belgique sur Instagram.