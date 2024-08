Photos du festival WECANDANCE comme vous ne l’avez jamais vu

En plus de sa marque de lingerie, Murielle Scherre (41 ans) fait de la photo argentique et n’édite jamais ses images, pas même pour la correction de couleur. L’année dernière, elle a été invitée à prendre des photos au WECANDANCE – le festival de musique électro qui se déroule chaque été sur notre plage paradisiaque de Zeebrugge et qui attire la crème de la crème de nos Instagrammers. Bref, c’est un peu le Coachella de Blankenberg, sauf que vous pouvez boire où ça vous chante.



On était habitués à des coiffes de plumes glamour, des paillettes et des corps pimpés sur photoshop, Murielle nous dévoile des images plus crues qui laissent voir l’envers du décor, et ça fait du bien.



« La veille du festival, tout était prêt et les tentes installées. Et puis bam ! Orage intense. La grande tente a failli s’envoler, c’était le carnage. J’en ai profité pour faire des photos de tout le monde trempé, j’aime beaucoup ça », nous explique Murielle.

Fan d’adrénaline et de moto, son souvenir préféré du festival reste le show acrobatique des motards. Ou plutôt comment elle a raté le spectacle en allant dîner au mauvais moment. La déception passée, elle a eu l’idée d’un shooting un peu particulier : « Ils ont accepté de me suivre jusqu’à la plage, et tournaient à cinq autour de moi sur le sable pendant que je prenais des photos. Il faisait nuit noire, c’était dément. » Même si elle admet avoir réussi quatre clichés sur les trente. « C’est le risque de l’argentique », ajoute-t-elle.

Elle présente une sélection de ses photos lors de son expo Last days of magic: where were you ?qui débute ce vendredi 26 juin au ZWARTWIT à Gand. Mais avant ça, on vous dévoile notre propre sélection exclusive ci-dessous.

Vous pouvez suivre le travail de Murielle sur son Instagram et son site web.

