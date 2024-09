Sueur, drogues et brushing : la fête dans l’Angleterre de Thatcher

Il est toujours rassurant de constater que la manière qu’ont nos confrères britanniques de consommer de l’alcool n’a pas changé en l’espace de 30 ans – tout comme la nôtre. Ils ont systématiquement le visage rougi après trois pintes, les cheveux suintants et ne savent plus trop quoi faire de leur bras quand il est question de danser.

C’est ce que démontrent ces photos, prises entre 1984 et 1987 dans un club du comté de Merseyside. Le photographe Tom Wood les a rassemblées dans son livre Looking for Love, qu’il a publié en 1989. « J’ai trouvé ce livre dans la bibliothèque de mon université en 1992, et j’étais séduit dès les premières pages », a rédigé son confrère Gareth McConnell, dans l’introduction du livre Looking for Looking for Love.

Videos by VICE

Le livre de McConnell est plus ou moins la suite de celui de Wood. Il a récupéré plusieurs images issues d’un collage de Looking for Love, et on vous en a sélectionné quelques-unes ci-dessous.