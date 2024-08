Cet article a été réalisé dans le cadre d’un partenariat entre VICE+ et le Transit Festival.

Transit Festival, ça se passe le 24 juin au Park Vogelzang à Anvers. Si vous ne connaissez pas, c’est normal, c’est pas encore super connu – même si cette édition est bientôt sold out. Et pour l’instant, leur Instagram ne dévoile pas grand-chose – des images promo avec marqué TRANSIT en gros dessus, quelques vidéos promo assez propres, des photos de DJs et des vidéos un peu plus prises à l’arrache qui donnent un meilleur aperçu du truc. Cependant, à contrario du reste des orgas de la capitale mondiale du diamant (et européenne de la coke), Transit bouleverse les codes du line-up pour proposer des noms hors des sentiers battus, loin des blazes vus et revus, en concordance avec le talent, plus que la fame.

Alors, pour vous donner une idée plus claire, brute et précise de ce à quoi ça va ressembler, on a, en soum-soum, chopé quelques photos des événements qu’ils ont déjà organisés dans le passé récent.

À l’époque, les ados en chien de 15 ans diggaient fort sur Internet Explorer à la recherche d’un centimètre carré de peau dénudée d’une quelconque connaissance. On parle d’une époque où certains prépubères salivaient à la vue de dédiboobs… IRL, ces mêmes mecs s’incrustaient toujours sur les photos des nanas, un peu en mode Snoop Dogg, Snoop Doggy Dogg, alors qu’est-ce qu’on attend ? Aujourd’hui, rien n’a changé, si ce n’est qu’Instagram a remplacé Flickr et que plus personne n’utilise Internet Explorer à part votre grand-père (dans le même but qu’un ado en chien de 15 ans).

Transit est un festival inclusif. La preuve ne se trouve pas affichée de façon impudique, en grand sur l’affiche ou à l’entrée du site en mode « Regardez comme on est inclusif, on a écrit le mot “SAFE” en grand ». Non, leur ouverture d’esprit se mesure plutôt au fait d’accepter que les gens posent sur les photos en faisant un fuck so 2010 à l’appareil.

Transit accueille également à bras ouverts les jeunes ambitieux fraîchement diplômés de l’Antwerp Management School.

POV vous êtes tombé·e pendant le pogo du concert d’Angèle (laquelle ne sera évidemment pas à l’affiche du Transit).

« HEY MEC ! MEC ! HEY GROS ! GROOOS ! TU PEUX PASSER LE SON DE LOST FREQUENCIES QUI FAIT TIN TIN NIN NIN TATATA ? »

Hey Décathlon, soyez un peu honnêtes dans vos pubs. Voilà à quoi ressemblent les gonzes s’habillent avec vos sapes de « sport ».

Sur cette photo, on observe un phénomène assez courant dans l’Instagramisation de notre société et des scènes culturelles. En réalité, le processus de prise de story présentant son artiste préféré·e est souvent ruiné par l’ouverture aléatoire de la caméra frontale. Mais qu’on parle de fanatisme ou d’égoportrait, soyons clair·es sur une chose : BORDEL, ARRÊTEZ DE SORTIR VOS TÉLÉPHONES EN SOIRÉE.

Les gens qui passent leur temps à monter sur les DJ booth pour danser sur du 160 BPM, c’est un peu l’équivalent jeune des mecs qui finissent à poil au karaoké du village sur du gros Sardou. Peut-être que c’est eux dans 30 ans, en fait.

Autre chose qu’on ne répètera jamais assez : il est important de bien s’hydrater et se nourrir juste avant de faire la teuf. Alors voici un petit guide avantages/inconvénients de la banane : ce fruit continent toutes les vitamines du groupe B, soit les vitamines B1, B2, B3 et B5 essentielles au bon fonctionnement de notre organisme et qui luttent contre la fatigue physique et mentale de notre corps, en plus des 13 minéraux différents dont le fer, le magnésium, le phosphore, qui sont autant de sources d’énergie. Cependant, sa consommation entraîne une forte libération d’acidifiants dans votre corps, ce qui peut perturber la digestion. Le Transit Festival n’est pas responsable de votre constipation.

Dites à vos potes habillés comme des gros sacs (littéralement) que le vernis assorti aux lunettes en plastique ne rattrape rien en matière de style. En revanche, ce sourire aussi primaire que doux…

Certains festoches dépensent une somme colossale en comm’ alors que c’est surtout ce genre de photo de merde qui sent bon le début d’ivresse qui donne envie d’aller se la mettre à l’envers avec sa clique. Retenez bien ça, les soi-disant pros du marketing.

Nous aussi, on apprécie le Berghain.

Avec ces vieilles paires de Reebok, Adidas, Fila, Diadora ou mêmes ces Air Max 90 (si, si, regardez, zoomez bien), on pourrait se dire que cette photo est impossible à situer dans le temps – année précise. Pourtant, comme ces gens qui sont des bêtes sur GeoGuessr et qui devinent un lieu précis sur base d’une simple photo d’un vaste pré, il nous a suffi d’un indice pour affirmer que cette image date de 2022 : la pisse sur le mollet, crime canin, typique de l’ère post-Covid où on se permet d’emmener son chien partout avec soi.

On fait une overdose d’oversize là… Redescendez sur terre, les bandeurs de l’esprit No Limit. Et S/O à la famille Bidules, source inépuisable des meilleurs plans lunetz.

« FuMe AvaNt Qu’La viE tE FuM’ee… »

Et puis c’est peut-être aussi ça, l’esprit de la fête : se réconcilier avec ses potes après une dispute alcoolisée – vous venez de vous rappeler que vous n’avez pas le permis et qu’il va bien falloir rentrer chez vous à un moment.

