Pierre Debusschere laisse les corps se découvrir

Pierre Debusschere sait comment stimuler tous nos fantasmes avec son travail novateur et son incroyable talent de photographe. Et c’est le cas depuis un moment déjà : qu’il s’agisse de ses débuts en tant que photographe de backstage sur les fashion weeks et plus récemment de son travail pour des célébrités telles que Beyoncé ou Kanye West ou encore pour des marques telles que Louis Vuitton ou Raf Simons, Pierre est partout.



Plus tôt cet été, il a présenté sa première exposition en solo, UNcovered, à la galerie bruxelloise MAD. L’exposition comptait nonante images originales et une installation audiovisuelle qui donnaient à voir ses amis et connaissances ainsi que l’addiction aux médias sociaux. Toutes les personnes capturées via son appareil se sont exposées à la caméra comme elles le souhaitaient, et ont ainsi dévoilé ce qu’elles voulaient. La série soulève la question de ce que signifie réellement le fait de « se découvrir » et examine la notion d”intimité associée au déshabillage.

« Ce projet m’a donné la possibilité de laisser libre cours à l’expression et aux envies personnelles de mes modèles – beaucoup plus que lors d’un tournage commercial, explique Pierre. Je trouve qu’il est important qu’ils puissent être eux-mêmes et nous offrir ce qu’ils veulent. Aussi, ça m’a aidé à comprendre le corps en tant que sculpture et forme pure, vu qu’il était important pour moi de laisser de côté les éléments du monde de la mode, tels que les vêtements. C’était simplement de la peau, de la chair et des boucliers personnels. »

L’exposition se retrouve dans un livre de 112 pages et est publiée par la maison d’édition Triangle Books, basée à Bruxelles et connue pour ses livres d’art. « Je continue à questionner des thèmes tels que la protection, le dévoilement de soi et l’intimité à travers le concept de couches », explique-t-il. « Ce projet a plusieurs significations sous-jacentes et j’invite donc le spectateur à en tirer sa propre interprétation. »

