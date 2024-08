La tournée éthylique d’Action Bronson continue dans « From Paris With Love » #2

« Bienvenue mes amis ! », Action Bronson est dans la place. Le boss des rappeurs gourmets a décidé de traîner à Paris un peu plus longtemps pour en tirer la substantifique moelle – et ce qu’il se fait de meilleur en matière de bouffe et de vin naturel.

On l’a donc suivi dans sa tournée des caves, bars, cours intérieures, restaus et cuisines du 11e arrondissement, accompagné de son pote Clovis Ochin, grand manitou du « sans sulfite » et « wingman » parfait quand il s’agit de se remplir la panse.

Dans ce deuxième épisode de sa nouvelle série From Paris with Love, nos deux compères poursuivent leur odyssée éthylique et culinaire. Et comme dirait Action, « Tous les jours on se croirait dans un putain de bon film français ». On ne sait pas s’il parle d’Intouchables ou de L’Aile ou la cuisse mais à le voir aligner les plats et les verres, on se dit qu’il est heureux.

Les Arlots

Le duo commence leur visite aux Arlots, le restaurant de Thomas Brachet qui les accueille et dans une petite cour ensoleillée. Ça sent bon l’été. « C’est le back-office ici », explique Thomas qui retourne aux fourneaux pendant qu’Action et Clovis attaquent la première quille d’une longue journée. « Je n’ai même pas commencé à boire de l’eau » – « Moi je considère que c’est la meilleure eau possible ». Dont acte.



S’enchaînent ensuite des petites merveilles : terrine de cochon, des pieds à la tête (« Pourquoi ces trucs ont si bon goût ? »), carpaccio de poulpe, asperges grillées et saupoudrées de petits morceaux de bacon ou cabillaud sauce beurre noisette.

« C’est la meilleure saucisse que j’ai mangée de toute ma vie », rigole Clovis au bord des larmes.

Comme dirait Clovis, c’est de la cuisine de bistro faite avec amour et à la portée de toutes les bourses. Il en profite pour déboucher un des petits chefs-d’œuvre du vigneron Patrick Bouju ; The Blanc (un chardonnay de 2013) « qui a le goût de céréale genre Lucky Charms » selon Action Bronson.

Un petit trou normand pour faire de la place et voilà le plat de résistance, la saucisse-purée signature de la maison. Saucisse faite le matin même, purée de pommes de terre « qui a le goût de beurre » et rend totalement dingue Action et Clovis. « C’est la meilleure saucisse que j’ai mangée de toute ma vie », rigole le dernier au bord des larmes.

Un petit shot de Chartreuse pour relancer la machine – « J’avais des jeans de la même couleur », prétend Action – avant une « chocolate motherfucking mousse » et un hommage appuyé à la plus belle moustache de Paname.

Les Arlots

136 rue du Faubourg Poissonnière

75010 Paris

01.42.82.92.01

Le Septime



Après cette mise en bouche, Action et Clovis retrouve Bertrand Grébaut, le chef du Septime qui les invite en cuisine dans une sorte de bœuf entre artistes. L’instrument ? Un énorme turbot que Grébaut va faire cuire entier.

Le poisson a le droit à une dernière petite lampée de vin naturel avant de finir sur la plaque avec une tripotée d’herbes « qui sentent un peu comme de la kush » et des bons gros morceaux du meilleur beurre du monde. « Mes hormones sont en train de partir en sucette ». Un dernier petit tour dans le four et le turbot est prêt. Clovis est déjà un peu parti. « J’aimerais bien qu’on me foute du beurre sur le corps aussi ».

Grébaut fait infuser quelques fleurs de sureau dans la sauce au beurre blanc, « parce qu’une bonne cuisine a toujours une part de féminité » avant d’enfiler des gants en plastique et de récupérer la chair du poisson (joues, épaule et moustache) alors qu’Action se demande s’il y aura « toucher rectal ».

En accompagnement du turbot, Grébaut sort « le vrai caviar vert », de délicieux petits pois même cru qu’il ajoute dans la sauce et dépose une belle tranche de lard par-dessus le poisson pour une jolie rencontrer terre-mer.

Septime

80 rue de Charonne

75011 Paris

01.43.67.38.29

La Cave du Septime

Pas besoin de cavaler des kilomètres pour trouver le bonheur. Action et Clovis ne se déplacent que de quelques mètres pour atterrir dans la Cave du Septime et enchaîner avec un « petit snack » en attendant le dîner.

Petites assiettes de jambon ibérique avec des noisettes et de l’huile d’olive, de bœuf séché avec un peu de mozzarella et de l’huile de fenouil, du saucisson en veux-tu en voilà. Bref, de quoi s’ouvrir l’appétit avant que les choses sérieuses commencent.

La Cave du Septime

3 rue Basfroi

75011 Paris

01.42.67.14.87

Clamato

Au Monopoly, Bertrand Grébaut aurait probablement toutes les rues du 11 e arrondissement. Juste à côté du Septime se dresse Clamato, son restaurant dédié aux fruits de mer. Action fait la connaissance d’Aaron Rosenthal, chef passionné d’huîtres (« Aux States, on peut en avoir toute l’année, en France, on attend la saison »).

Après un petit cours magistral sur la reproduction des mollusques, Action, rejoint par une pote, se lance dans la dégustation d’huîtres 100 % sauvages – le seul truc de la journée auquel Clovis ne touchera pas. « Tu trouves pas que j’ai chopé l’accent d’ici ? », s’enquiert Action.

Clamato

80 rue de Charonne

75011 Paris

01.43.72.74.53

Pour conclure cet épisode, le trio retourne chez Septime où Clovis et Action se gavent pendant que Grébaut bosse. Crème de comté avec gressins maison, joues de turbot, velouté de pommes de terre fumé avec sashimi de thon ou consommé de concombres avec des coques, du tofu, des amandes fraîches, de la framboise et des œillets d’Inde.

« On commence avec ça on s’ouvre le corps et on est prêt à bouffer », balance Clovis alors qu’Action se régale avec une aubergine « rôtie doucement avec beaucoup d’amour et de beurre ». Conquis, le rappeur lâche compliment sur compliment : « Cet endroit est raffiné, a un cœur et une vision artistique, c’est ouf ». Avant de finir la soirée en tirant sur les deux mamelles du bonheur : le gin et la weed.