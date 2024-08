Pornhub lance une campagne pour sauver les océans

Considérant que nos océans débordent de plus de 6,5 millions de tonnes de déchets et que notre avenir s’annonce sombre à cause du changement climatique, nous savons déjà que notre planète est plus ou moins foutue. Mais alors que nous avons creusé un trou pour nous y enterrer, un allié improbable est là pour nous en sortir : Pornhub.

Le plus grand site porno au monde a publié une vidéo intitulée « Le porno le plus sale de tout les temps » et c’est l’une des choses les plus désagréables que nous ayons jamais vues. Non seulement parce qu’elle met en vedette LeoLulu, un couple populaire de pornstars amateurs qui baise au bord de l’océan, mais aussi parce que cet océan est plus sale que l’acte lui-même. Tournée sur une plage parsemée de bouteilles et de sacs en plastique, la vidéo montre des gens en combinaisons Pornhub en train de ramasser les déchets pendant que le couple accélère le rythme de ses caresses. Au fur et à mesure que la vidéo s’achemine vers une conclusion torride, l’océan qui jadis recrachait des bouchons de bouteilles revient à son bleu naturel. Et la cerise sur le gâteau : pour chaque vue, Pornhub prévoit de faire don d’un montant non divulgué à Ocean Polymers, une entreprise britannique de recyclage qui veut nettoyer les océans du monde et utiliser la technologie pour retraiter les déchets plastiques recueillis en carburant renouvelable.

Videos by VICE

« Nous sommes sales ici à Pornhub, mais cela ne signifie pas que nos plages doivent l’être », a déclaré Corey Price, vice-président de Pornhub, dans un communiqué de presse. Sachant que le streaming peut générer presque autant de dioxyde de carbone qu’un pays, il est un peu ironique de regarder un porno dénonçant les gens qui niquent la planète, même si ce n’est pas la première fois que Pornhub pénètre le monde de la philanthropie à travers son initiative « Pornhub Cares ». Le site a déjà travaillé sur des projets visant à encourager la plantation d’arbres et sauver les abeilles mellifères. Il a également créé une page alternative qui décompose le processus étape par étape pour nous apprendre à être plus attentifs à notre utilisation du plastique, à recycler nos déchets et à nettoyer derrière nous quand nous allons dans la nature.

Certains se demandent toutefois si la plate-forme vidéo pour adultes se soucie vraiment de la conservation des océans, soulignant que de nombreuses entreprises de combustibles fossiles parrainent des nettoyages de plages dans le seul but de laver leur propre image. Mais le trafic de Pornhub totalisant plus de 28,5 milliards de visites rien qu’en 2017, au moins cette vidéo fera sa part pour sensibiliser le public grâce à une méthode non conventionnelle que chacun peut apprécier. C’est le genre de cochonneries qu’on préfère.

VICE France est aussi sur Twitter, Instagram, Facebook et Flipboard.